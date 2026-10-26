지리산 '멋쟁이새'가 산과 마을을 지키는 법

큰사진보기 ▲25일 정정환 지리산사람들 사무국장이 4년간 외눈박이 말똥가리를 기다렸던 전남 구례군 섬진강 월전리 제방에서 새를 관찰하다 웃어 보이고 있다. 그의 품에는 새를 지키기 위한 기록에 활용하는 쌍안경이 있다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

AD

- 3대째 구례에 살며 학교 대신 숲을 놀이터 삼아 자랐다. 어릴 적부터 새에 마음을 빼앗기게 된 계기는 무엇이었나.

큰사진보기 ▲25일 전남 구례군 산동면 벌목 현장, 정정환 지리산사람들 사무국장이 공익활동을 시작한 계기가 된 장소다. 잘린 나무와 파쇄된 조각들이 즐비해 있다. 파쇄 장비를 들이려 4m 높이까지 파헤쳐진 언덕도 보인다. 지금은 잘린 나무 밑동에서 맹아들이 돋아나며 회복이 이뤄지고 있다. 한 노루는 교통사고로 부러진 다리를 끌고 이곳을 찾아 편안히 생을 마감하기도 했다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

- 사람 많은 곳을 피하던 탐조인이 2023년 지리산사람들에 합류해 사무국장까지 맡게 된 계기가 있나.

- '양반새(양수댐을 반대하는 새들의 모임)'를 만들고 조류도감을 펼쳐 처음 나오는 새를 이름으로 삼는 규칙을 뒀다.

- 개발 사업은 늘 지역 경제를 살린다는 명분이 있다. 지역 상인 및 주민들과 어떻게 관계를 맺고 있나.

큰사진보기 ▲25일 전남 구례군 '지리산사람들' 사무실에서 정정환 사무국장이 취재진을 맞이하고 있다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

- 같은 방향을 걷는 사람들끼리 관점 차이로 갈릴 때 가장 아프다고 했다. 지친 마음은 어떻게 추스르나.

- 구례 토지초등학교 생태수업 강사로 활동하며 아이들에게 전하고 싶은 지혜는 무엇인가.

- 인터넷신문 <지리산인>과 <봉성신문>에 꾸준히 생태 칼럼을 연재하고 있다. 자연 속 새들에게서 어떤 메시지를 전하고 싶었나.

- 희귀종을 찍으려 몰려드는 탐조 문화를 비판해 왔다. 생명을 존중하는 기록은 어떻게 해야 할까.

- 비영리 시민단체 사무국장 활동을 하며 경제적 자립과 생계는 어떻게 풀어가나.

큰사진보기 ▲25일 정정환 지리산사람들 사무국장이 전남 구례군 섬진강 월전리 제방에서 새를 관찰하고 있다. 그는 조류도감, 쌍안경과 더불어 직접 수리한 망원렌즈를 소중한 물품으로 꼽았다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

- 공익활동가가 된 뒤 새를 볼 여유를 잃진 않았나. 투쟁 속에서 "내가 괴물이 되고 있지는 않은가"를 되묻는다고도 했다.

- 지리산과 섬진강에 남아 마주하고 싶은 세상은 어떤 풍경인가.

덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널에도 실립니다. 'N호 틈새꽃' 연재는 사회변화를 자신의 삶으로 선택한 공익활동가들을 기록합니다.

묵묵히 자신의 위치에서 사회문제를 해결하고 갈등 비용을 줄이는 공익활동가들은 마치 '틈새에 핀 꽃'과 같다. <공익저널>은 사각지대의 빈틈을 메우고 사회 변화를 삶으로 선택한 이들을 기록하고자 'N호 틈새꽃' 연재를 이어가고 있다. '3호 틈새꽃'에는 전남 구례군에서 국립공원을지키는시민의모임 '지리산사람들' 사무국장으로 활동 중인 정정환씨가 선정됐다.어릴 때부터 학교 대신 숲을 오르내리고 강으로 새를 보러 나가던 그는 지난해 말 자연 에세이 <새들은 우릴 기다려 주지 않아서>를 펴낸 생태 작가이자 17년 차 탐조인이다. 조용히 숲에 머물던 그가 산 밖으로 나온 건 사랑하는 새들의 서식지가 골프장과 양수발전소 등 각종 난개발로 사라지는 현실을 외면할 수 없어서다. 투쟁 현장에서도 조류도감을 펼쳐 각자의 '새 이름'을 짓고 새의 시선으로 자연을 보게 만드는 사람, '멋쟁이새'라 불리는 정정환 사무국장의 삶을 청해 들었다.아래는 25일 전남 구례군에서 만난 정정환 사무국장과의 일문일답이다."산 한가운데 있는 중기마을에서 자라 아침에 눈을 뜨면 산과 안개만 보였다. 늘 숲과 계곡에서 놀고 산에 오리와 염소 풀을 먹이러 다니며 새에 궁금증이 생겼다. 당시엔 집에 인터넷도 조류도감도 없었다. 구분할 방법이 없어 만화 <삼국지>를 본떠 수염이 긴 박새는 '관우새', 수염이 덥수룩한 진박새는 '장비새', 수염이 적은 쇠박새는 '유비새'라 이름 붙였다. 이후 인터넷을 통해 집 주변에 정말 다양한 새가 산다는 걸 알게 됐다. 자연스레 생태 전반으로 관심이 넓어졌다.부모님은 좋아하는 걸 한다며 응원하셨지만 주변에선 말이 많았다. 홈스쿨링이 생소할 때라 이웃들이 아이를 방치한다며 찾아와 아버지와 싸우기도 했다. 새를 관찰한다니 '그걸로 돈 벌어먹고 살겠냐, 기술이나 배워라'라고도 했다.""아버지는 늘 '한 생각을 일으키는 것이 모든 큰 사건의 시작'이라 하셨다. 2023년 서른 살이 되며 외부 활동을 해보자고 마음먹었을 때 사포마을 위 42만 평 골프장 개발 문제가 터졌다. 1990년대부터 추진되다 멈춘 사업을 토지주 아들이 재추진하며 구례군과 양해각서를 맺자마자 소나무재선충 방제를 명분으로 활엽수까지 모두 베어냈다. 파쇄 장비를 들이려 산허리를 4m 높이까지 끊어냈고 식수원엔 흙탕물이 흘렀다. 나무가 베어진 장소의 모습은 마치 학살 현장 같았다. 제일 잘 하는 게 새를 찾는 일이라 조류 조사를 맡아 데이터를 제공하며 한 발을 디뎠다. 허가 면적을 넘긴 불법 벌목을 고발하고 마을 어르신들과 집회를 이어가 인가 기한인 올해까지 사업을 막아냈고, 최종적으로 사업을 백지화할 수 있었다.그해 7월 우리 동네에 양수발전소(양수댐) 사업이 밀고 들어오며 두 발을 다 들였다. 지리산사람들에 도움을 청해 싸우다 보니 타지역과 단체에서 연대하러 많이 와주셨다. 세종시로 집회를 가면 현지 단체가 집회 신고를 대신 해주기도 했다. 도움만 받고 끝내면 안 된다 싶어 2023년 운영위원이 돼 서울·부산·창원 등 전국 현장을 다녔고 올해 정식으로 사무국장을 맡았다.""긴급 대응엔 집회와 기자회견이 효과적이지만, 주민들에게 동참을 호소할 때 강한 구호와 빨간 머리띠는 거부감을 준다. 그래서 친구들과 그곳의 생명을 알리는 탐조 프로그램을 기획하며 새 이름을 짓기로 했다. 도감을 펼쳐 '큰유리새'나 가지 끝에 바가지 모양 둥지를 트는 '꾀꼬리'를 이름으로 받은 이들은 그 새가 사는 숲을 지키자며 새의 시선으로 동질감을 느낀다. 내 이름으로 뽑힌 '멋쟁이새'는 어느 봄날 두툼한 부리로 매화 순을 따서 돌돌 돌려 꽃 순 껍질을 까먹던 신비로운 인상이 깊게 남아 있는 새다.""산동면 온천 상권이 침체되자 상인들은 골프장이 생기면 손님이 늘 것이라 기대한다. 리조트 안에서 식사와 숙박을 다 해결해 지역 상권엔 도움이 안 된다고 설명해도 한 번 자리 잡은 생각을 바꾸긴 쉽지 않다. 행정 역시 보여주기식 개발만 반복한다. 10억 원을 들인 스카이바이크는 아무도 안 타고, 이미 망한 모노레일 옆엔 또 400억 원짜리 전망대를 지었다. 주민·귀촌인들과 구례만의 매력을 찾아야 하는데 특색 없는 것들만 만든다. 이런 시설을 만들 때 토론회조차 제대로 열리지 않았다.환경 활동도 결국 사람과 지리산, 생명의 연결이 중요하다. 지난해 산청 수해 때 한 달 넘게 산사태 원인이 벌목과 인위적 산지 개발임을 조사하다가, 피해 주민을 돕지 않고 조사만 하는 게 무슨 의미인가 회의감이 들어 딸기 농장 복구 봉사에 참여했다. 전년도 누전 화재에 이어 수해까지 입어 삶의 의지를 잃었던 농장주분이 물에 잠긴 딸기와 비닐을 치워드리자 '다시 농사를 짓겠다'며 고마워하셨다. 약자를 도움받는 존재가 아닌 스스로 일어서는 주체로 세우고, 공익활동가 역시 그 감사함으로 치유받는 주고받음이 활동의 목표임을 배웠다.""가장 큰 어려움은 내부의 재생에너지 이슈에 대한 갈등이다. 에너지 전환을 위해 산지·농지·해상에 태양광과 풍력, 양수발전이 필요하다는 쪽과 산림·농지·바다를 대규모로 훼손하는 방식은 정의롭지 못하다는 쪽이 환경운동 안에서도 갈린다. 2024년에는 단체 내부에 갈등이 있었던 적도 있었다. 정말 모두가 힘든 시기를 겪었다. '내가 뭘 이루겠다고 이 고통을 겪나' 싶은 생각도 들었다.평소엔 숲속 바위에 누워 새소리와 바람 소리를 들으며 생각을 정리하지만, 그때는 버티기 힘들어 섬진강 하구 모래사장을 걸었고 소셜 미디어에서 본 새만금 시민조사단 캠핑 현장에 연락도 없이 찾아갔다. 다음 날 장승벌에 갔더니 '지리산'이라 적힌 장승이 서 있었다. 사람만 보고 일하는 게 아니라 지리산과 생명을 위해 활동해야 한다는 걸 깨달았다. 20대에 싸움을 시작해 60대가 된 선배들의 이야기를 들으며 활동을 접으려던 마음을 돌려 돌아왔다.""산과 강, 갯벌은 사람만을 위한 공간이 아니라는 점이다. 한 생태해설가분이 갯벌에 들어가기 전 '게와 망둥어, 짱뚱어가 사는 곳이니 놀라지 않게 우리가 딛고 간 발자국만 따라가며 존중하자'고 하자 아이들이 그대로 따르는 걸 보고 감동받았다. 나도 숲에 갈 때 누구의 공간인지 물으면 아이들이 먼저 '동물들이 사니 존중하고 조심히 가야 해요'라고 답한다.""겨울 섬진강을 찾은 큰기러기 스무 마리 무리에 집거위 한 마리가 끼어들었다. 무리가 먹이를 찾아 날아갈 때 큰기러기 한 마리가 날지 못하는 거위 곁에 남아 함께 걸어줬고, 봄에 다 떠났다가도 한 마리가 돌아와 여름까지 곁을 지켰다. 사람이 키우며 살이 찌고 날개 근육이 빠져 못 날던 거위가 어느 날 수면 위를 우아하게 날아올랐다. 종과 조건이 달라도 따뜻하게 보듬고 응원하면 불가능해 보이는 일도 해낼 수 있음을 보여줬다. 지금은 큰기러기를 따라 시베리아로 가지 않았을까 싶다.단독 생활을 하는 외눈박이 말똥가리는 돌봄 없이 자기 힘으로만 버텨야 해 돌아오지 못할 줄 알았는데 3년 넘게 월전리 제방으로 찾아왔다. 약한 존재는 도태된다는 자연선택설이 늘 맞지는 않으며 극복하려는 의지가 있으면 살아갈 수 있음을 배웠다. 올해는 돌아오지 않아 아쉽고, 마음 한 켠에 묻어두었다. 다만 북토크에서 독자들이 '어딘가에서 지켜보고 있을지 모른다'고 말해준 덕에 여전히 기대를 품고 있다.""국내 탐조 문화의 상당수는 '트로피형 경쟁'이다. 남원 운봉에 따오기나 100년 만에 뿔호반새가 왔을 때도 사진가들이 구름처럼 몰려들었다. 나도 처음 탐조를 시작했을 때 같은 욕심이 들었지만 새를 방해하고 있다는 반성이 들어 작품 활동의 새 사진은 그만뒀다. 오직 '이곳에 생명이 살고 있음을 남겨 보존 활동에 활용하는 기록'을 기준으로 삼고 가급적 멀리서 기록하는 편이다.""2022년부터 생태조사 보조로 나무와 숲을 배우며 용돈을 벌었고, 지금은 단체의 반상근 활동비와 강의료로 생활한다. 아버지는 늘 '돈은 바닷물 같아서 마실수록 갈증이 나니 돌 보듯 하고 욕심을 버려라', '돈 안되는 일을 해라'라고 하셨다. 부모님과 함께 살며 벌어둔 생활비에 맞춰 최소한으로 쓴다. 새나 쫓아다녀서 저축이나 하겠냐는 이도 있지만, 산에서 땀 흘려 번 돈으로 조금씩 저축도 해두었다. 욕심을 내려놓으니 부족하지 않다.""예전 겨울엔 위장막을 치고 종일 새를 기다렸지만 지금은 부모님의 식품업 일을 돕고 활동하느라 여유가 없다. 대신 출퇴근길 제방을 돌며 새들을 만난다. 그러다 보면 귀한 황새와 재두루미를 만날 때가 있다.활동 초기 1년은 분노로 나를 갉아먹었다. 그러다 '그들은 그들의 일을 하는 것이고, 나는 나의 일을 하는 것이다. 내가 선이고 그들이 악인 것은 아니다'라는 생각이 들었다. 그렇게 분노를 내려놓았지만, 계속되는 답답한 상황 속에서 감정이 올라오는 상황이 종종 생긴다. 지금도 지리산 지하수 문제로 싸우는 운영위원 선생님이 암 투병 중에도 힘내 성토하시다가 몸을 상하게 하는 걸 보면 마음이 아프다. 건강하게 해드릴 수 있다면 좋겠다.""지금의 공존은 인간이 생명의 영역을 침범해 놓고 함께 살자는 식이다. 진정한 공존은 그들의 서식지를 존중하고 영역을 내어주는 것이다. 제방과 고수부지에 갇힌 강이 원래 영역을 되찾아 자유롭게 흐르면 홍수터가 생겨 수해도 줄어든다. 등산로 역시 인공 데크 없이 자연 그대로의 모습으로 했으면 좋겠다. 길과 습지 위로 좁은 나무 널빤지만 이어놓은 일본 홋카이도 탐방로가 큰 인상을 남겼다. 강도 하나의 생명으로 존중받고 모든 생명이 자연스럽게 어우러지는 세상을 바란다."