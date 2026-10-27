마을축제에 과학 선생님들이 실험실을 차린 이유

덧붙이는 글 | 학교와 교사의 역할은 교실 밖에서도 이어질 수 있습니다. 교사들이 함께 연구하며 쌓아온 경험과 각자의 전문성을 지역사회와 나누고, 학교 밖에서 만나는 아이들에게 새로운 배움의 기회를 제공하는 것 역시 교육의 중요한 확장이라고 생각합니다.



이번 송악마을예술제 과학체험 부스도 충남융합과학연구회(https://cafe.naver.com/cnesciedu) 과학교사들이 자신이 가진 것을 지역과 나누는 교육기부의 한 장면이었습니다. 마을과 학교가 연결되고, 교사의 작은 실천이 아이들의 호기심과 새로운 경험으로 이어지는 모습을 기록하고 싶었습니다. 이런 연결이 쌓여 교사의 전문성이 지역사회로 환원되고, 학교의 선한 영향력이 아이들의 성장과 지역의 교육문화로 이어지기를 기대합니다.