고래 관찰에 13만 원, 안 보여도 책임 안 진다는데 몰려든 사람들

지난 8월 신혼여행으로 아이슬란드를 다녀왔습니다. 7일간 캠퍼밴으로 작은 모험을 떠나며 마주한 풍경과 이야기를 연재합니다.

큰사진보기 ▲흐베리르 지열지대 초입, 경고 표지판이 서 있다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲커다란 웅덩이 안에서 진흙이 끓고 있고, 수증기가 나온다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲외계 행성 같은 흐베리르 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲물감을 풀어놓은 듯한 색깔 ⓒ 최한결 관련사진보기

▲부글부글 끓는 진흙 웅덩이 최한결 관련영상보기

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큰사진보기 ▲후사비크로 향하는 길, 어김없이 비가 내렸다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲과거 후사비크 항구의 모습. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲고래 관광용 목선. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲고래투어 사무소. 후사비크에는 여러 업체가 있다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲고래 관광 업체가 모여있는 후사비크 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲고래투어 정보와 사전 안내문. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲두꺼운 전신 방한복과 우의까지 착용해야 한다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲복장을 착용하고 출발을 기다리는 다른 팀 관광객들. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲마침내 마주한 고래의 모습. ⓒ 최한결 관련사진보기

▲수면 위로 여러 번 모습을 드러내는 밍크고래 (소리 없음) 최한결 관련영상보기

▲돌고래를 못 보고 후사비크로 돌아가는 순간. 최한결 관련영상보기

"돌고래가 근처에 떼로 모여 있다고 합니다. 잘 찾아보세요."

큰사진보기 ▲절벽을 따라 바다로 흐르는 폭포가 보인다. 고래가 모이는 이유. ⓒ 최한결 관련사진보기

▲고래를 마주한 순간들(소리 주의) 최한결 관련영상보기

큰사진보기 ▲후사비크 항구 ⓒ 최한결 관련사진보기

아이슬란드는 흔히 '얼음과 불의 땅'으로 불린다. 거대한 빙하와 활발한 화산 활동이 한 섬에 공존하기 때문이다. 우리가 밤을 보낸 미바튼(Mývatn) 지역은 그중에서도 '불의 땅'에 조금 더 가까운 곳이었다.미바튼 호수 주변에는 화산 활동의 흔적이 곳곳에 남아 있다. 호수에서 불과 20~30분 거리에 지열지대와 용암지대, 분화구가 차례로 나타나고, 지금도 활발한 지열 활동을 보이는 크라플라(Krafla) 화산지대에는 지열발전소까지 자리하고 있다.아이슬란드에서 맞은 네 번째 아침. 캠핑장에서 차로 10여 분을 달려 흐베리르(Hverir) 지열지대로 향했다. 흐베리르는 전날 캠핑장으로 이동하면서 한 번 지나쳤던 곳으로 눈여겨 봤었다.이날은 아침부터 부슬부슬 비가 내리고 있었다. 흐베리르 주차장에 차를 세우고 밖으로 나오니 전날 봤던 것보다 훨씬 기묘한 풍경이 펼쳐졌다. 갈색과 붉은색, 심지어 노란색이 뒤섞인 황량한 땅 곳곳에서 수증기가 피어오르고 있었다. 비까지 내리고 있으니 수증기가 더욱 짙게 느껴졌다.몇 걸음 가까이 가자 코를 찌르는 냄새가 이곳의 존재를 알려줬다. 계란이 썩은 듯한 강한 유황 냄새였다. 수증기 사이를 걷다 보니 이번에는 귀에 부글부글 끓는 소리가 들렸다. 작은 크레이터(운석 구덩이)처럼 생긴 웅덩이 안에서 회색 진흙이 '푹, 푹' 소리를 내며 솟아올랐다가 터졌다. 한쪽에서는 땅에 난 구멍으로 수증기가 세차게 뿜어져 나왔다. 가까이 다가가자 뜨거운 열기가 그대로 느껴졌다.처음 보는 풍경이라 기묘하면서도 한편으로는 아름답게 느껴졌다. 끓어오르는 웅덩이 주변으로 붉은색과 노란색이 뒤섞여 땅을 물들이고 있었다. 주변에 풀이나 나무가 거의 없는 탓에 이 공간만 잘라놓고 보면 어느 외계 행성에 와 있는 것 같았다.아이슬란드에 와서 다양한 지형을 봤지만 이곳은 조금 달랐다. 이미 굳어버린 용암이나 오래전에 만들어진 지형을 보는 것이 아니라, 터지는 진흙을 바라보며 지금 이 순간에도 땅 아래에서 무언가 움직이고 있다는 사실을 느낄 수 있었다.뜨거운 수증기 사이를 걸어 돌아오자 우리 발 바로 아래에서도 지열 활동이 계속되고 있다는 사실이 실감났다. 캠핑장을 떠난 지 불과 10분 만에 다른 행성에 내려선 듯했다. 그렇게 흐베리르를 한 바퀴 둘러본 뒤, 우주선에 오르는 기분으로 다시 캠퍼밴에 올랐다.사실 이날의 주요 목표는 화산도, 폭포도 아니었다. 바다의 거대한 생물을 만날 차례였다.이번 신혼여행을 준비하면서 꼭 해보고 싶었던 것이 있었다. 바로 고래를 직접 보는 것이었다. 수족관이나 영상이 아니라 실제 바다에서 자유롭게 헤엄치는 고래를 보고 싶었다. 그래서 흐베리르를 떠나 북쪽으로 차를 몰았다.목적지는 후사비크(Húsavík). 아이슬란드 북부 스캴판디만(Skjálfandi Bay) 동쪽에 자리한 작은 항구도시다. 이 일대는 과거 밍크고래 포경지로 알려졌지만, 1990년대 중반부터 고래를 잡는 대신 고래를 찾아 나서는 관광이 본격적으로 시작됐다.지금은 '유럽의 고래관찰 수도'로 불릴 만큼 대표적인 고래관광지로 자리 잡았다. 이곳에서는 혹등고래와 밍크고래, 돌고래류를 비롯해 운이 좋으면 범고래와 흰수염고래까지 다양한 고래류를 관찰할 수 있다고 한다.흥미로운 점은 과거 포경과 어업의 흔적이 지금의 고래 관광에도 남아 있다는 것이다. 우리가 선택한 것은 '전통 참나무배'를 타고 바다로 나가는 상품이었다. 업체는 과거 어업과 포경에 사용됐던 오래된 목선을 복원해 고래관찰 투어용 배로 활용하면서 사업을 시작했다고 설명했다.한때 고래를 잡기 위해 바다로 향했던 배가 이제는 고래를 보기 위해 관광객을 태우고 같은 바다로 나가는 셈이다.후사비크에 도착하자 앞서 봤던 작은 마을들과는 분위기가 조금 달랐다. 항구에는 고래투어를 위한 배들이 줄지어 정박해 있었고, 방수복과 방한복을 입은 관광객들이 여기저기 모여 있었다.우리가 예약한 고래투어는 1인당 1만 2490 아이슬란드 크로나, 당시 한화로 약 13만 원 정도였다. 티켓 창구에 도착해 안내문을 여러 장 받았는데, 그중에는 "이것은 야생의 자연이며 예측할 수 없으며, 목격은 보장되지 않습니다"라는 다소 번역체 느낌이 나는 한글 안내문도 있었다.고래를 보지 못하더라도 환불은 되지 않고 추후 다시 고래 관찰선에 탑승할 수 있는 티켓을 준다고 했다. 이미 뒤 일정이 꽉 차 있는 우리에게는 이러나저러나 사용할 수 없는 티켓이었다.자연이라는 게 언제나 그렇듯 돈을 냈다고 해서 뜻대로 되는 것은 아니다. 혹시 세 시간 동안 바다만 바라보다 돌아오게 되는 건 아닐까 걱정도 됐다. 심지어 이날은 비까지 계속 내리고 있었다. 그래도 포기할 수는 없었다. 더군다나 우리가 방문한 8월은 비교적 고래를 관찰하기 좋은 시기라고 했다.안내문을 꼼꼼히 읽고 안전서약서에 정보를 적기 시작했다. 서약서에는 한국에 있는 가족의 비상연락처까지 적어야 했다. 그제야 진짜 배를 타고 아이슬란드 북쪽 바다로 나가는구나 하는 실감이 났다. 서약서를 쓰며 명단을 보니 한국인은 우리밖에 없었다. 대부분 20대 정도로 보이는 젊은 여행객들이었다.체크인을 마치고 참나무배로 향했다. 바다 위가 상당히 춥다는 이야기를 들어 이미 옷을 두껍게 입고 갔는데, 직원들은 그 위에 입을 두꺼운 방한복과 우의까지 나눠줬다. 옷을 4~5겹씩 겹쳐 입으니 몸이 둔해져 움직이기도 불편했다. 육지에서는 '이렇게까지 해야 하나' 싶었지만, 바다에 나가자 생각이 달라졌다. 우리가 탄 배가 천천히 항구를 빠져나가기 시작했다.배가 항구를 빠져나오자 후사비크가 조금씩 멀어졌다. 먼 바다로 나갈수록 파도는 거칠어졌고 바닷바람은 방한복의 빈틈을 파고들었다. 가이드는 고래를 찾기 위해 탐지 장비도 활용하고, 인근에 있는 다른 고래관찰선과 수시로 연락을 주고받는다고 했다. 말 그대로 이 드넓은 바다에서 고래가 어디에 있는지 찾아 떠나는 모험과도 같았다.약 한 시간 정도 항해했을까. 가이드가 고래를 관찰하기 좋은 지점에 도착했다고 설명했다. 배에 탄 사람들은 모두 바다를 바라보며 카메라를 들었다. 가이드는 고래가 나타나면 배를 시계판으로 생각해 "1시 방향", "11시 방향" 식으로 위치를 알려주겠다고 했다. 그러나 한동안 가이드의 외침은 없었고 고래는 보이지 않았다.고래를 본다는 일은 생각했던 것보다 훨씬 많은 인내심을 필요로 했다. 가이드 설명에 따르면 고래는 잠수하다가 호흡을 위해 수면으로 올라오고, 몇 차례 모습을 드러낸 뒤 다시 깊은 바다로 들어간다고 했다.우리는 그 짧은 순간을 포착해야 했다. 어디서 나타날지 모르기 때문에 어느 한쪽만 바라보고 있다가는 반대편에서 갑자기 고래가 튀어나올 것만 같았다. 너무 간절한 마음 탓이었을까. 멀리서 파도가 조금만 다르게 쳐도 고래처럼 보이기 시작했다. 아내와 "저거 고래 아냐?"를 몇 번이나 반복했다.그러던 "11시 방향!" 가이드가 갑자기 소리쳤다. 배에 타고 있던 사람들이 일제히 그쪽으로 몸을 돌렸다. 인근에 떠 있던 다른 보트 앞쪽으로 검은 등이 모습을 드러냈다. 나도 모르게 어린아이처럼 "우와아아..." 탄성이 나왔다.고래는 요란하게 나타나지 않았다. 수면 위로 잠깐 등을 드러냈다가 곧장 바닷속으로 사라졌다. 그 짧은 순간을 놓치지 않으려고 배에 탄 관광객들이 동시에 카메라를 들었다. 나 역시 정신없이 촬영 버튼을 눌렀지만 막상 사진에 찍힌 것은 바다뿐이었다. 어디서 올라올지 알 수 없고, 모습을 볼 수 있는 시간도 짧았다. 카메라 화면만 바라보고 있다가는 정작 눈으로 고래를 보지 못할 것 같았다. 결국 어느 순간부터 욕심을 내려놓고 그냥 눈으로 보기 시작했다.가이드의 "1시!", "3시!"라는 외침에 맞춰 쉴 새 없이 고개를 돌렸다. 우리가 본 것은 밍크고래였다. 고래 중에서는 작은 편이라고 하지만 그래도 몸길이가 7~8m에 이른다고 한다. 수면 위로 보이는 것은 몸의 일부뿐인데도 그 아래 얼마나 큰 몸이 숨어있을지 상상하게 됐다.고래는 두세 차례 더 모습을 드러냈지만 그때마다 몇 초 뿐이었다. 그리고 고래가 사라진 자리에는 언제 그랬냐는 듯 다시 평범한 바다가 남았다. 이번에는 가이드가 말했다.파도는 점점 거세졌고 배는 좌우로 쉴 새 없이 흔들렸다. 그래도 혹시 마주칠지 모를 돌고래를 보기 위해 두 눈을 크게 뜨고 계속 바다를 살폈다. 그렇게 15분, 20분이 지났다. 돌고래는 끝내 나타나지 않았다. 바람은 점점 강해졌고 바닷물이 배 안까지 들이치기 시작했다. 신발이 흠뻑 젖었다.결국 투어 시간이 다 됐고 배는 항구로 돌아가기 시작했다. 그래도 아쉬움이 남아 돌아가는 길에도 혹시나 고래가 다시 모습을 보여주지 않을까 싶어 쉽게 바다에서 눈을 떼 지 못했다.가이드는 돌아오는 길에 안개에 둘러싸인 섬을 가리키며 "쥬라기 공원에 나오는 섬 같지 않아요?"라고 농담을 건넸다. 실제로 안개에 뒤덮인 섬과 그곳에서 바다를 향해 쉴 새 없이 흘러내리는 작은 폭포들은 영화 속 미지의 섬 같은 모습이었다.가이드는 그 폭포들이 고래가 모이는 이유와도 관련이 있다고 설명했다. 산에 쌓인 눈과 빗물이 여러 폭포를 따라 바다로 흘러들면서 영양분을 공급하고, 그 덕분에 플랑크톤과 물고기가 풍부해져 고래들도 이곳을 찾아온다는 이야기였다.고래투어를 하기 전에는 혹등고래처럼 거대한 고래를 계속해서 마주할 수 있을 거라 막연히 생각했다. 하지만 실제로 고래를 본 시간은 모두 합쳐도 2~3분 남짓이었다. 아쉬움이 없었다면 거짓말이다.그래도 막상 배를 타보니 고래를 본 순간 못지않게 기억에 남은 것은 기다리는 시간이었다. 아무것도 없는 수평선을 바라보며 '혹시 저기인가' 하고 찾던 시간, 가이드의 외침에 사람들이 동시에 한 방향으로 몸을 돌리던 모습, 고래가 잠수하면 다시 평범해진 바다를 바라보며 기다리던 몇 분. 오래 기다렸기에 수면 위로 모습을 드러낸 몇 초가 더 반가웠던 것 같다.문득 우리가 고래를 보러 왔다고는 하지만, 사실은 고래가 살고 있는 바다에 잠시 찾아온 손님에 더 가깝다는 생각이 들었다. 아내와 "우리 여기까지 왔는데 좀 더 보여주지..."라며 볼멘소리도 했다. 하지만 고래는 우리가 멀리서 찾아왔다고 특별한 무언가를 보여주지 않았다. 그저 자기 방식대로 바다를 돌아다니다가 가끔 숨을 쉬기 위해 수면 위로 올라왔을 뿐이었다.이날 아이슬란드에서는 또 다른 의미로 생명을 느꼈다. 아침에는 흐베리르의 땅 아래에서 지구가 내뿜는 뜨거운 숨결을 바라봤고, 몇 시간 뒤에는 차가운 북쪽 바다에서 고래가 내뿜는 숨을 바라봤다. 반나절 안에서도 이렇게 전혀 다른 자연을 만났다.우리는 다시 캠퍼밴에 올라 미바튼으로 향했다. 그리고 고래보다 훨씬 작은 우리를 괴롭힐 생명체들이 기다리고 있다는 사실은 이때까지만 해도 전혀 알지 못했다.