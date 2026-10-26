화마 속에서 피어난 선비 정신... 영원히 마모되지 않을 바위 글씨

큰사진보기 ▲학천정 전경계곡 건너편에서 바라본 학천정 일대의 모습입니다. 뒤로는 거대한 수직 암벽이 병풍처럼 정자를 감싸 안고, 앞으로는 맑은 계류가 흐르는 완벽한 배산임수(背山臨水)의 지형입니다. 인간이 세운 건축물이 자연을 거스르지 않고 풍경의 일부로 스며든 모습에서 옛 선비들의 산수 경영 철학을 엿볼 수 있습니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲선유동의 입구, 문경팔경 표지석선유동 계곡이 시작되는 초입에 세워진 '문경팔경 선유동계곡(聞慶八景 仙遊洞溪谷)' 표지석입니다. 예로부터 문경을 대표하는 여덟 곳의 절경 중 하나로 꼽힐 만큼 빼어난 경관을 자랑했음을 알 수 있습니다. 표지석 너머로 펼쳐진 넓은 너럭바위와 계류가 선비들을 매혹했던 맑은 풍광을 예고합니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲선유동천의 상징, 옥석대 각자선유구곡의 제9곡이자 학천정이 자리한 '옥석대' 각자입니다. 단단한 화강암 위에 깊게 파인 예서체 글씨에서 강인한 기운이 느껴집니다. 영남 남인 신사박이 노론의 강학 터전인 이곳에 구곡의 이름을 새겼다는 역사적 사실이 겹쳐지며, 당쟁을 초월한 선비들의 화합을 증언하는 살아있는 사료입니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲굳센 의리의 상징, 산고수장 각자학천정 뒤편의 거대한 수직 암벽에 새겨진 '산고수장(山高水長)' 네 글자입니다. 구한말 명필 외재 이병희가 새긴 이 각자는 "산처럼 높고 물처럼 영원하리라"는 뜻을 담고 있습니다. 오랜 세월의 비바람에도 마모되지 않은 이 깊은 획은, 시류에 영합하지 않고 척사의 지조를 지키려 했던 문경 유림들의 굳센 결의와 도암 이재를 향한 깊은 존경심을 오늘날까지 웅변하고 있습니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲도암 이재를 기리는 공간, 도암영각도암 이재의 영정을 모신 영각을 가까이서 찍은 사진입니다. 화려한 팔작지붕의 학천정(강학 공간)과 달리, 간결하고 엄숙한 맞배지붕(책을 엎어놓은 모양)을 취하고 있습니다. 지형의 높낮이와 지붕의 형태를 달리하여 학문 공간과 제향 공간의 위계를 건축적으로 명확히 구분한 옛사람들의 치밀한 설계가 돋보입니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 먼저 상편에 보내주신 독자님들의 따뜻한 관심에 깊이 감사드립니다. 이어지는 하편에서는 화마를 딛고 일어선 '학천정'의 건축학적 조형미와, 웅장한 암벽에 새겨진 '산고수장(山高水長)' 네 글자에 담긴 문경 유림의 꼿꼿한 절의를 다루었습니다. 진영 논리로 갈등이 일상화된 현대 사회에 선유동 선비들이 남긴 이 묵직한 화합의 메시지가 널리 가닿기를 소망합니다. (상/하편 기획 기사의 마지막 '하편'입니다.)

선유동 계곡을 남인과 노론의 공동 원림으로 가꾸었던 선현들의 자취는 세월의 흐름 속에서 뜻하지 않은 물리적 시련을 맞았다. 노론의 강학 터전이자 산수 경영의 거점이었던 둔산정사가 불의의 화재로 소실된 것이다. 뼈대 굵은 목조 건물은 잿더미가 되었고, 한동안 옥석대 주변에는 텅 빈 주춧돌만이 남아 옛 유풍을 쓸쓸히 전할 뿐이었다.하지만 건축물이 사라졌다고 해서 계곡에 깃든 선비들의 정신적 가치마저 소멸한 것은 아니었다. 대한제국의 국운이 쇠락하고 일제의 침탈이 노골화되던 1906년(광무 10), 선유동에 다시금 역사가 시작된다. 도암 이재의 후손이자 척사(斥邪)의 지조를 굳게 지키던 직양재 이만용을 필두로, 문경 일대의 유림들이 둔산정사의 복원을 위해 당파를 초월하여 다시 뜻을 모은 것이다.이들은 옛 둔산정사 터 인근, 암반의 형세가 수려한 제9곡 옥석대 위로 자리를 옮겨 새로운 정자를 번듯하게 세웠으니 이것이 바로 오늘날의 '학천정(鶴泉亭)'이다. 1906년이라는 절체절명의 국망(國亡) 위기 속에서 지역 유림이 힘을 합쳐 정자를 중건한 것은 결코 풍류를 즐기기 위한 문중 사업이 아니었다. 그것은 화마에 스러진 선현의 도학적 가치를 부활시키고 선비의 절의를 재건함으로써, 흔들리는 민족정기와 향촌 사회의 자존을 지켜내려던 치열한 문화적 저항이었다.새롭게 들어선 학천정은 조선 후기 영남 지역의 건축 양식을 충실히 반영하면서도, 선유동의 험준한 지형을 극대화한 조형미를 보여준다. 앞쪽으로는 옥석대의 맑은 계류가, 뒤쪽으로는 거대한 수직 암벽이 병풍처럼 가로막고 있는 좁은 암반 위에 자리 잡고 있지만, 자연과의 조화를 이끌어낸 배치가 탁월하다.평지에는 팔작지붕을 얹어 건축적 율동감을 살린 학천정(강학 공간)을 세우고, 한 단 높은 우측 후면 암반 위에는 맞배지붕의 엄숙한 도암영각(제향 공간)을 배치하여 지형의 높낮이로 공간의 위계를 엄격히 분리했다. 전면 분합문을 들어 올리면 정자 내부가 선유동의 자연경관으로 확장되며 자연과 건축의 경계를 허물어낸다.이러한 건축적 장엄함은 학천정 안팎을 장식한 금석문과 현판에서 그 절정을 이룬다. 처마 밑에 걸린 '학천정' 편액은 한말 기호학파의 거유(巨儒)이자 을사늑약에 항거하여 음독순절한 우국지사 연재 송병선(1836~1905)의 필적으로 전해진다. 그의 꼿꼿한 글씨가 남겨졌다는 사실만으로도 이 정자는 단순한 휴식처가 아니라 망국의 위기 속에서 유학자들이 척사의 의리(義理)를 다지던 맹세의 공간이었음이 증명된다.건물 뒤편의 웅장한 수직 암벽으로 시선을 돌리면 한말의 서화가 외재 이병희(李炳禧)가 남긴 거대한 각자와 마주하게 된다. 후한(後漢)의 고결한 은사 엄자릉의 고사에서 취한 "산고수장(山高水長)" 네 글자를 암벽에 깊게 쪼아 새긴 것이다. "선생의 덕은 산처럼 높고 물처럼 영원하리라"는 이 찬사는, 권력에 굴하지 않고 진리를 탐구했던 도암 이재를 향한 헌사이자, 시류에 흔들리지 않고 선비의 지조를 지키고자 다짐했던 문경 유림들의 굳센 결의였다.문경 가은읍 선유동천과 학천정 일대는 단순히 경관이 수려하여 관광객이 찾는 옛 명승지에 머물지 않는다. 이념적 갈등이 극에 달했던 조선 후기에도, 유학자들은 대자연 앞에서는 꼿꼿한 구도자(求道者)로서 당색의 울타리를 걷어내고 서로의 학문을 강론하며 공존의 역사를 남겼다.오늘날의 우리는 어떠한가. 진영 논리에 갇혀 극한의 대립과 갈등을 반복하고 있는 현대 사회에서, 사상의 다름을 포용하고 기꺼이 동행했던 선유동 선비들의 지혜는 그 어느 때보다 묵직한 울림을 준다. 학천정 대청마루에 앉아 선유동천의 맑은 물소리에 가만히 귀 기울여 보라. 산은 높고 물은 끝없이 이어진다는 바위 글씨처럼, 이념의 경계를 넘어 화합을 도모했던 너른 마음결이 시대의 굴곡을 넘어 오늘날까지 면면히 이어지고 있음을 실감하게 될 것이다.