"기획사 바꿔야 겠어요"... '장천하' LA 공연 뒤 엄마들이 웃었다

큰사진보기 ▲29일(현지시각) 오후 로스엔젤레스 한국문화원 공연장에서 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단이 공연을 펼치고 있다. 발달장애가 있는 20대 청년 예술가 6명으로 구성된 공연단은 2021년 창설 이래 첫 해외 공연에 나섰다. 2026. 10. 29 ⓒ 전남광주통합특별시 남구 장애인복지관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲29일(현지시각) 오후 로스앤젤레스 한국문화원 공연장에서 펼쳐진 전남광주시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단이 '아리랑'을 연주하고 부르자 객석에서 호응이 이어지고 있다. 발달장애 예술인 6명으로 구성된 '장천하'는 장애를 넘어 천상의 하모니를 꿈꾼다는 뜻을 담고 있다. 2026. 10. 29 ⓒ 김형호 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일(현지시각) 오후 로스엔젤레스 한국문화원에서 펼쳐진 '장천하' 예술단의 공연을 단원들의 어머니들이 지켜보고 있다. 어머니들은 발달장애가 있는 자녀들의 첫 해외공연을 위해 전남광주시 남구에서 함께 미국으로 건너 왔다. 2026. 10. 29 ⓒ 김형호 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일(현지시각) 오후 로스엔젤레스 한국문화원에서 전남광주 남구 발달장애인 예술단 '장천하'의 아리랑 공연 중 단원 정기림씨가 무대 앞으로 나와 노래를 부르고 있다. 장애를 넘어 천상의 하모니라는 바람을 담은 '장천하'는 2021년 창설 이래 첫 해외 공연에 나섰다. 2026. 10. 29 ⓒ 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일(현지시각) 오전 로스엔젤레스 시청 앞뜰 공연에 앞서 '장천하' 예술단이 시청 내부에서 기념촬영을 하고 있다. 20대 발달장애인 예술가 6명으로 구성된 '장천하'는 2021년 결성 이래 첫 해외 공연에 나섰다. 2026. 10. 29 ⓒ 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일(현지시각) 오후 로스엔젤레스 한국문화원 공연 뒤 '장천하' 예술단원들과 가족, 그리고 단장인 김병내 전남광주통합특별시 남구청장 등이 기념촬영을 하고 있다. 2026. 10. 29 ⓒ 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 관련사진보기

"자, 지금부터 축하 공연을 시작하겠습니다. 한국의 남쪽 전남광주 남구에서 온 '장·천·하' 예술단입니다. 장애를 넘어 천상의 하모니를 꿈꾸자는 뜻을 담은 앙상블이라고 하죠."29일(현지시각) 오후 5시 30분 로스앤젤레스(LA) 한국문화원 3층 공연장.사회자의 소개가 끝나자 한복을 곱게 차려 입은 20대 남녀 음악가 6명이 무대 위에서 호흡을 가다듬었다. 곧이어 무대 오른쪽 끝에서 드럼 소리가 가볍게 울려 퍼졌다. 시작을 알리는 신호였다. 드럼과 피아노, 플루트, 마림바, 첼로, 콘트라베이스로 구성된 앙상블의 합주가 시작됐다.광주남구장애인복지관 소속인 이가은(25·플루트), 정기림(25·피아노), 박정환(23·콘트라베이스), 최필립(23·첼로), 강한울이(23·마림바), 양태환(20·드럼)씨다. 이들은 모두 발달장애인으로 대학에서 음악을 전공했거나 현재 하고 있다. 실력은 이미 프로급이지만, 이날 원정 공연을 위해 지난 1년 간 하루 3시간 이상, 연습에 연습을 거듭해 왔다.단원들은 이날 한국문화원에서 열리는 '남녘, 선의 공간'이라는 전남광주 지역 예술가들의 미술전시회 개막 축하공연에 초청받았다.첫 곡은 클래식 재즈 메들리. 모차르트의 아이네 클라이네 나흐트무지크와 터키 행진곡 등을 재즈풍으로 엮은 흥겨운 곡이었다.70석이 넘는 객석을 가득 채운 관객들 사이에서 탄성과 함께 박수 소리가 이어졌다. 호기심 어린 눈빛으로 무대를 응시하는 외국인들, 휴대전화로 영상을 촬영하는 관람객, 연신 박수를 치는 한국 교민 등 객석의 호응이 이어졌다.그제서야 객석 옆 복도에 서서 두 손 모으고 숨죽이며 지켜보던 50대 여성들이 일제히 안도의 한숨을 내쉬었다. 공연단원들의 엄마들이다.자녀들과 함께 비행기에 몸을 싣고 미국으로 건너온 이들은 원정 공연 내내 일인 다역을 맡아 왔다. 악기를 옮기거나 무대를 설치할 땐 공연단의 스태프, 식사 시간엔 보호자, 공연장에선 관람객이 됐고, 단원들이 크고 작은 소동을 일으킬 땐 호랑이 같은 엄마로 변신했다.객석이 꽉 들어찰지, 관람객들이 호응을 잘 해줄지, 자녀들이 소동을 일으키지 않고 끝까지 '프로답게' 공연을 마칠 수 있을지 엄마들은 긴장의 끈을 놓치지 않았다.이날 오전 LA 시청 앞뜰에서 열린 첫 공연 중 일부 단원이 긴장한 탓에 작은 실수를 빚은 뒤 한동안 계속 눈물을 쏟았던 터라 엄마들도, 지원을 위해 동행한 복지관 직원들과 남구청 소속 공무원들도 가슴을 졸였다.그러나 걱정은 기우였다. 단원들은 재즈풍의 첫곡에 이어 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 속 골든(Golden), 팝 그룹 아바(ABBA)의 대표곡인 '댄싱 퀸(Dancing Queen)' 등 예정된 노래를 프로답게 소화했다.공연의 하이라이트는 아리랑이었다. 피아노를 맡은 정기림씨가 연주를 멈추고 무대 중앙으로 나와 객석을 향해 덩실덩실 춤 추며 노래를 부르는 장면."오늘 모인 여러분~ 우리 사랑 나누면서 손에 손을 마주 잡고 함께 노래 불러 보세~ 아름다운 금수강산 우리의 대한민국, 행복이 넘치는 자랑스러운 나라~"엄마들은 활짝 웃으며 관람객들과 함께 박수를 치며 호응했고, 관람객 일부는 연신 눈물을 닦아냈다. 한 관객은 "저렇게 예쁘고 연주도 잘하는 단원들이 장애가 있다는 것도 그렇고 이역만리 타국에서 아리랑을 들은 것도 그렇고 그냥 나도 모르게 눈물이 나더라"고 했다.앵콜곡을 포함해 모두 5곡의 연주가 끝나자 객석에서 기립 박수가 쏟아졌다. 단원들은 무대에서 연신 고개를 숙였고, 엄마들의 얼굴에선 환희가 일렁였다. 뭔가 해냈다는 듯한 벅찬 표정이었다.공연을 마치고 단원들과 엄마들을 향해 "오늘 공연 어땠어요?"라고 묻자 이런 대답이 돌아왔다."기자님, 저희도 이제 기획사 바꿔야 겠어요. 남구청 말고, 남구장애인복지관 말고요. 저희 애들 해외 공연도 성공했고, 실력도 프로인데 저희도 이제 말을 갈아타야죠."광주시향 단원 출신으로 장천하 예술단 음악감독이자 단원 정기림씨의 엄마 김은영씨가 웃으며 말했다. 공연에 대한 만족감과 지난 수년 간 지원해준 남구, 남구장애인복지관에 대한 고마움의 표시였다.단원 최필립씨 엄마는 "저희에겐 눈에 넣어도 안 아픈 애들인데, 부족한 실력 때문에 공연 보시는 분들 귀한 시간만 빼앗는 거 아닌가 줄곧 걱정했다"며 "그런데 객석 반응을 보니 짐을 좀 내려놓을 수 있을 것 같다. 감사하고 또 감사하다"고 말했다.필립씨는 공연 뒤 소감을 묻자 "공연 재미 있었어요" "좋았어요"라며 웃었다. 그는 미국 원정 공연 중간 중간 진행되는 문화체험을 두고도 "함께 여행 와서 좋아요. 우리 또 공연 가요. 또 여행가요"라고 말했다.2021년 봄 창설된 장천하 예술단의 미국 공연 계기는 지난해 9월 전국 발달장애인 음악축제 'GREAT MUSIC FESTIVAL' 대상 수상이었다. 수상 뒤 공연단 단장 자격으로 단원들을 격려하기 위해 남구장애인복지관을 찾은 김병내 전남광주 남구청장이 "소원이나 꿈 같은 거 있나요?"라고 묻자, 단원들은 일제히 "해외 공연"이라고 답했다고 한다.단원들의 소원은 고향사랑기부금 지정 모금으로 이어졌다. 해외 공연을 위해 시작한 지정 모금에는 목표액 1억 원의 세 배가 넘는 3억 1200만 원이 모였고, 미국행을 성사시키는 밑거름이 됐다.장천하 예술단이 속한 남구장애인복지관 조용호 관장은 "단원들과 부모님들도 처음엔 '대상 축하 자리에서 분위기 맞추려고 구청장님이 그냥 해 본 말이겠지'라고 다들 생각했다"며 "그런데 1년 뒤 정말 미국 방문이 성사됐다. 꿈만 같다"고 말했다.현장에 함께 한 김 구청장은 "이번 미국 공연은 장천하 단원들의 열정과 단원 부모님들의 헌신, 그리고 고향사랑기부금 덕분"이라며 기부자와 현장 공직자들에게 감사의 뜻을 전했다.또 "남구와 의회의 제안을 받아들여 광주기독병원이 단원 6명 중 5명을 예술공연 직무로 올해 채용한 덕분에 단원들이 보다 안정적인 환경에서 책임감을 갖고 음악에 집중할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.이날 LA 공연을 마친 예술단은 다음 달 1일과 2일 뉴욕 타임스퀘어와 UN 본부를 찾아 공연을 이어갈 예정이다. 이후 3일 귀국길에 오른다.