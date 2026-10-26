어머니의 젓가락은 늘 동태 대가리를 향했다

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큰사진보기 ▲오래전 어머니의 마음이 겹쳐지는 김이 모락모락 피어오르는 칼칼한 동태탕. ⓒ AI로 생성한 사진 관련사진보기

"옛날 보릿고개 시절엔, 아이들은 배가 불러 죽고 어른들은 등이 터져 죽는다고 했어."

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어릴 적 어머니가 무심하게 던지시던 말이다. 그때는 그저 옛날 사람들의 재치 있는 농담쯤으로 여겼다.40여 년 전 추운 겨울날, 온 가족이 아랫목에 모여 앉아 끓여 먹던 동태탕 냄새가 지금도 코끝에 선하다. 김이 모락모락 피어오르는 냄비에서 얼큰한 냄새가 퍼지면 허기진 배가 먼저 반응했다. 어머니의 국자는 쉴 새 없이 움직였다. 살이 통통하게 오른 몸통 토막은 늘 아버지 밥그릇으로, 그리고 나와 동생의 몫으로 갔다. 정작 어머니 앞에는 앙상한 동태 대가리만 남았다.어머니는 대가리에 붙은 얼마 되지 않는 살점까지 젓가락으로 알뜰하게 발라 드셨다. 그러면서도 연신 맛있다고 하셨다. 생선 눈알이 고소하다며 웃으시기도 했다. 어린 나는 어머니가 정말 동태 대가리를 제일 좋아하시는 줄 알았다. 그 시절, 다른 식구들은 몸통을 먹고 어머니는 대가리를 드시는 게 우리 집 밥상의 당연한 모습이었다.10월 25일 저녁, 아내가 끓인 동태탕을 먹다가 문득 그 시절이 떠올랐다. 뚝배기에서 보글보글 끓는 국물을 한 숟가락 떠먹는 순간, 오래전 겨울날의 밥상이 눈앞에 아른거렸다. 그때나 지금이나 동태탕은 여전히 얼큰하고 맛있었다. 달라진 것은 식탁에 둘러앉은 사람들의 모습뿐이었다.내 나이도 어느덧 50을 넘었다. 호주에서 아이를 키우며 살다 보니, 나 역시 식탁에서 어머니와 비슷한 자리에 앉게 됐다. 내가 먹는 것보다 아이가 맛있게 먹는 모습이 더 좋다. 반찬을 하나 더 집어 아이 밥그릇에 놓아주고, 잘 먹는 모습을 보고 있으면 나도 모르게 흐뭇해진다.어머니도 그러셨겠지. 몸통의 살을 발라 자식들 밥그릇에 얹어주시던 손길. 당신 앞에 남은 대가리를 드시면서도 맛있다고 웃으시던 얼굴. 그때는 왜 그게 조금도 이상하지 않았을까.호주에서 태어난 아이는 올해 13살이 되었다. 학교에서는 온통 영어를 쓰지만, 집에 돌아오면 한국말로 하루 동안 있었던 일을 조잘거린다. 여느 아이들처럼 피자나 파스타도 좋아하지만, 오늘처럼 매콤하고 칼칼한 동태탕도 곧잘 먹는다. 이곳에서 구할 수 있는 재료로 차린 소박한 밥상인데도 아이는 군소리 없이 한 그릇을 깨끗이 비운다.아이는 배가 고파도 내가 먼저 숟가락을 들 때까지 기다린다. "자, 우리 먹자" 하고 내가 수저를 들어야 비로소 작은 손이 바빠진다. 호주에서 자란 13 아이가 집에서는 꼭 우리말로 이야기하고, 밥상머리 예절도 자연스럽게 지키는 모습을 보면 고맙고 대견하다.얼큰한 동태탕을 맛있게 먹으며 웃는 아이를 바라보다가 문득 어머니 생각이 났다. 40여 년 전, 동태 대가리에 붙은 살을 발라 드시며 맛있다고 웃으시던 어머니.그때는 참, 어머니가 진짜 동태 대가리만 좋아하시는 줄로만 알았다.