"부모, 형제 잃고 통한의 세월 75년, 특단의 대책 마련해달라"

큰사진보기 ▲위령제를 진행하는 이성재 노동희망발전소 대표 ⓒ 지창영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추모사를 하는 이정우 한국전쟁전후민간인피학살자전국유족회 운영위원장 ⓒ 지창영 관련사진보기

큰사진보기 ▲송상교 3기 진화위 위원장의 추모사를 대독하는 김귀옥 3기 진화위 1소위원회 상임위원장 ⓒ 지창영 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모 공연으로 노래를 부르는 여성 중창단 ‘어깨동무' ⓒ 지창영 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모사를 하는 박흥열 인천 강화군 전 의원 ⓒ 지창영 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모시를 낭송하는 옥효정 시인과 지창영 시인 ⓒ 지창영 관련사진보기

큰사진보기 ▲딸의 추모비를 찾아 헌화하는 어머니 ⓒ 지창영 관련사진보기

한국전쟁 전후 인천 강화·교동 지역에서 학살당한 민간인 희생자들의 넋을 기리고 진실 규명과 명예 회복을 촉구하는 75주기 위령제가 24일 오전 11시 강화군 길상면 온수리 사슬재 추모공간에서 열렸다.이날 위령제에는 유족과 시민사회 관계자 등이 참석해 희생자들을 추모하고, 아직 밝혀지지 않은 진실을 규명하기 위한 사회적 책임을 되새겼다.사회를 맡은 이성재 노동희망발전소 대표는 "75년이라는 시간은 누군가에게는 역사의 한 대목일 수 있지만, 학살 피해자 유가족 여러분에게는 끝내 돌아오지 못한 부모와 형제를 그리워하면서도 마음 놓고 울지도 못했던 통한의 세월이었다"고 말했다.이어 "그동안 진실이 일부 밝혀졌지만 여전히 밝혀지지 않은 진실이 더 많이 있음을 알고 있다"며 "우리가 무엇을 해야 하는지 다시 한번 생각하게 된다"고 밝혔다.묵념에 이어 최상구 인천강화유족회 회장이 인사말을 전했다. 최 회장은 참석자들에게 감사의 뜻을 표한 뒤 "한국전쟁 중 1·4 후퇴 전후로 부모와 형제를 잃고 통한의 사연을 가슴속에 묻은 채 살아온 억울한 세월이 어느덧 75년이 되었다"며 유족들이 감내해 온 고통을 상기했다.그는 진실·화해를위한과거사정리위원회(진화위)와 인천시, 강화군 등 관계 기관을 향해 "희생자를 한 사람이라도 더 찾고 그 자손들에게도 진실을 알려 주기 위해 특단의 대책이라도 마련해 줄 것을 간곡히 건의한다"고 호소했다.첫 번째 추모사 순서에서 이정우 한국전쟁전후민간인피학살자전국유족회 운영위원장은 "인공 치하 부역 행위자라는 혐의 또는 월북자 가족이라는 이유로 군경과 특공대원들에 의해 어림잡아 1천여 명의 민간인들이 집단 희생당했다"고 말했다.이어 "갑곶나루, 돌모루 포구, 대문리 고개, 이곳 사슬재, 그리고 교동도 등 수많은 지역에서 부모 형제들이 학살되는 비극의 현장을 밤하늘의 별들도 지켜보았고 바다도 알고 증언하고 있다"고 덧붙였다.그는 "강화 산하에는 가족을 찾지 못한 수많은 희생자들이 어느 후미진 산기슭에, 그리고 바닷가 갯벌에 75년째 잠들어 계실 것"이라며 "그 시신들을 발굴해서 가족의 품에 안겨 드리고 영혼들이 영면할 수 있도록 해 드리는 것이 우리 산 자들의 몫이라는 점을 결코 잊어서는 안 될 것"이라고 강조했다.두 번째 추모사에 나선 김귀옥 제3기 진화위 제1소위원회 상임위원장은 사슬재 추모공간이 지닌 역사적 의미를 짚었다.김 상임위원장은 때마침 자체 일정으로 사슬재를 방문한 경기평화교육센터 청소년들을 언급하며 "유족회 관계자 여러분께서 어려운 가운데 만들고 지켜와 주신 이 자리가 희생의 안타까움과 평화의 소중함을 일깨우는 의미 깊은 자리이기에 우리 청소년들이 이곳을 방문하지 않았겠느냐"고 말했다.그는 이어서 송상교 3기 진화위 위원장의 추모사를 대독했다.송 위원장은 추모사에서 희생자들을 "가족들의 생계를 책임지고 땀 흘려 농사짓고 이웃과 정을 나누며 자녀들의 밝은 미래를 소망하던 평범한 사람들"이라고 표현했다.또한 전쟁이 끝난 뒤에도 유족들이 국가의 감시와 부당한 낙인 속에서 오랫동안 침묵해야 했다고 지적했다. 그러면서 "제3기 진화위는 과거 제1기와 제2기 위원회의 성과와 과오를 바탕으로 아직도 충분히 밝혀내지 못한 억울한 희생을 제대로 밝히고 명예 회복과 후속 조치가 이루어지도록 주어진 책무를 다하겠다"고 밝혔다.추모 공연에서는 강화에서 활동하는 여성 중창단 '어깨동무'가 '천 개의 바람이 되어'와 '그날이 오면'을 불러 희생자들을 추모하고 평화의 미래를 기원했다.마지막 추모사 순서에서 박흥열 인천 강화군 전 의원은"몸의 중심은 아픈 곳이라고 한 어느 시인의 말이 있듯이 강화, 교동, 인천의 중심은 바로 여기, 억울하게 희생된 분들이 잠들어 계시는 이곳 사슬재"라며 "이분들의 억울함과 유족들이 안고 있는 깊은 상처가 치유되지 않는 한 우리의 아픔은 계속될 것"이라고 말했다.이어 "피해자의 목소리가 아직까지는 가해자의 목소리에 묻혀 있는 것이 현실"이라고 지적한 후 "강화에는 수많은 현충 시설과 보훈 시설이 있지만, 피해자를 기리고 위로하는 장소는 사슬재 외에는 없다. 정치적인 이념을 떠나 우리 모두가 과거에 어떤 희생을 겪었는지 기억해야 후일 다시는 그런 일이 일어나지 않을 수 있다"고 강조했다.행사 마지막 순서로 옥효정 시인의 시 '기억과 화해의 약속, 사슬재'를 옥효정 시인과 지창영 시인이 함께 낭송했다. 낭송 도중 추모비에 새겨진 322명의 이름을 하나하나 부를 때 참석자들은 더욱 숙연해졌고 일부 유족들은 눈시울을 붉히기도 했다.아울러 피해 사실을 드러내고 희생자들을 위로할 추모 시설이 마련될 수 있도록 행정적 뒷받침이 필요하다고 촉구했다.위령제를 마친 참석자들은 추모공간을 둘러보고 헌화하며 희생자들의 넋을 위로했다. 딸의 이름이 새겨진 추모비를 찾아 꽃을 바치는 어머니, 서로를 부둥켜안고 눈물을 흘리는 유족들의 모습에서는 75년이 흐른 지금도 아물지 않은 슬픔이 고스란히 전해졌다.한편 이날 위령제는 인천강화유족회, 노동희망발전소, 생명평화포럼, 인천노사모, 인천도시공공성네트워크, 인천자주평화연대, 참살이문학, 한국문화유산정책연구소, 한반도통일역사문화연구소가 공동 주최했다.