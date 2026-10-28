"힘내"보다 따뜻한 한 그릇... 아픈 이를 위로하는 방법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲마음을 담아 준비한 위로의 음식들. 정성껏 끓여낸 노란 녹두죽과 정갈하게 담긴 반찬들. 말로 다 전하지 못한 마음이 고스란히 담겨 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다의 풍미를 담아 완성된 전복밥. 내장을 넣고 고소하게 볶아 지은 밥 위에 들기름으로 볶은 전복 살을 올려 완성했다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲은근한 불에서 뭉근하게 쑨 녹두죽. 깐녹두와 찹쌀 알갱이가 탱글탱글 살아있도록 정성껏 저어가며 죽을 끓인다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲용기에 정갈하게 담아낸 음식들. 지인에게 건넬 고소한 전복밥과 구수한 들깨탕을 용기에 차곡차곡 정성스럽게 담았다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲바삭하고 매콤하게 볶아낸 멸치볶음. 매실청과 생강청, 양념장을 더해 보글보글 끓인 뒤 바삭한 멸치를 버무려 맛을 냈다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"슬픈 사람들에겐 너무 큰 소리로 말하지 말아요 / 마음의 말을 은은한 빛깔로 만들어 / 눈으로 전하고 가끔은 손잡아주고 / 들키지 않게 꾸준히 기도해주세요



훈계하거나 가르치려 들지 말고 / 가만히 기다려주는 것도 위로입니다 / 그가 잠시 웃으면 같이 웃어주고 / 대책 없이 울면 같이 울어주는 것도 위로입니다"

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

살아가면서 누군가의 아픔을 목도할 때, 우리는 커다란 무력감에 빠지곤 합니다. 어떤 말로 그 깊은 슬픔과 고통을 다독여야 할지 아득해지기 때문입니다. 마음을 다해 전한 한마디가 자칫 상대에게 뜻하지 않은 무게나 상처로 남지 않을까 조심스러워 입술만 달싹이다 돌아서는 날이 많습니다. 위로라는 것은 받는 쪽은 물론, 전하는 이에게도 여간 까다롭고 어려운 숙제가 아닙니다.특히 투병 중인 사람은 세상과 떨어져 혼자만의 아득한 싸움을 이어가는 듯한 고립감을 느끼곤 합니다. 둘째 아이가 선천성 심장병으로 수없이 입원과 퇴원을 반복하던 시절, 차라리 내가 대신 아팠으면 좋겠다 생각하며, 병원에서 아들과 나는 외딴 섬에 고립된, 세상에서 아득히 멀어져 있던 그 밤들이 떠오릅니다. 자식이 아픈 길목에서 느꼈던 외로움과 두려움을 알기에, 아픈 이의 마음을 감히 다 헤아릴 수는 없어도 그 침묵의 깊이만큼은 조금이나마 가늠할 수 있습니다.최근 참 아끼고 좋아하는 지인이 힘겨운 항암 투병을 시작했습니다. 멀리 떨어져 있는 데다 어떤 말로 위로를 전해야 할지 마음만 복잡해지던 차에, 평소 정성 어린 음식으로 주변을 따뜻하게 환대해 오던 지인과 뜻을 모았습니다. 음식으로 따뜻한 온기를 전해보기로 한 것입니다. "다음번에 음식을 할 때 꼭 나를 조수로 써달라"고 부탁해 두었다가, 지인을 만나러 가기로 한 날 아침 일찍 함께 주방으로 달려갔습니다.환자식이라는 게 손도 많이 가고 여간 조심스러운 게 아닌데, 곁에서 함께 썰고, 젓고, 양념을 조율하며 말없는 온기가 담긴 '음식의 위로'를 깊이 배웠습니다.그날 주방에서 소복이 써 내려간 레시피들은 아픈 지인은 물론, 요양원과 요양병원에 계신 친정엄마와 시어머니, 그리고 내 주변의 지친 이들에게 언제든 건네고 싶은 정성 그 자체였습니다.▲ 재료 : 쌀, 전복, 참기름, 들기름, 버터▲ 만드는 법 : 쌀을 먼저 깨끗이 씻어 불려둡니다. 전복을 깨끗이 손질해 내장을 분리한 뒤 다져놓습니다. 후라이팬에 참기름과 들기름을 두르고 불린 쌀과 다진 내장을 달달달 볶아 깊은 고소함을 끌어올립니다. 편으로 썬 전복 살도 들기름과 참기름(일반식일 때는 버터)에 살짝 볶아냅니다. 볶은 쌀에 밥물을 맞춘 뒤 위에 볶은 전복을 얹고 밥을 짓습니다.▲ 재료 : 깐녹두, 찹쌀, 소금▲ 만드는 법 : 깐녹두와 찹쌀을 각각 물에 충분히 불립니다. 냄비에 물을 충분히 붓고 깐녹두를 먼저 삶다가 어느 정도 익으면 불린 찹쌀을 넣고 은근한 불에서 죽을 쑵니다. 녹두와 찹쌀의 알갱이가 탱글탱글 살아있도록 익히는 것이 키포인트입니다. 마지막에 소금으로 담백하게 간을 맞춥니다.▲ 재료 : 버섯, 육수, 들깨가루, 찹쌀가루, 국간장, 소금▲ 만드는 법 : 깊게 우려낸 육수에 모둠 버섯을 넣고 끓입니다. 들깨가루와 찹쌀가루를 물에 풀어 냄비에 넣고 잘 저어가며 농도를 맞춥니다. 국간장으로 기본 간을 맞추고 한소끔 폭 끓여낸 뒤, 부족한 간은 깔끔하게 소금으로 맞춥니다.▲ 재료 : 부추, 찐 고구마 1개, 사과 1/2개, 양파 1/2개, 생강, 마늘, 고춧가루, 멸치액젓, 막걸리▲ 만드는 법 : 부추는 절이지 않고 깨끗이 씻어 물기를 뺍니다. 믹서에 찐 고구마, 사과, 양파, 생강, 마늘, 고춧가루, 멸치액젓을 넣고 빡빡하게 갈아 양념장을 만듭니다. 풀 대신 찐고구마를 넣으면 은은한 단맛과 깊은 풍미가 살아납니다. 갓 씻은 부추에 양념을 넣고 살살 버무려 냅니다.▲ 재료 : 큰멸치 150g, 편마늘, 고추장 1.5스푼, 고춧가루 1스푼, 매실청 1스푼, 쌀엿 2스푼, 생강청 1스푼, 다진 마늘 0.5스푼, 참기름, 들기름, 미림, 올리브유, 통깨▲ 만드는 법 : 멸치는 내장을 꼼꼼히 떼어내고 프라이팬에 기름 없이 달달 볶아 바삭하게 만듭니다. 바삭하게 볶은 멸치는 참기름·들기름(각 1스푼)과 미림(2스푼)에 미리 버무려 둡니다. 올리브유를 두른 팬에 편마늘을 볶아 향을 낸 뒤 고추장, 고춧가루, 매실청, 쌀엿, 생강청, 다진 마늘을 넣고 보글보글 끓입니다. 여기에 볶아둔 멸치를 넣고 양념이 잘 배어들도록 버무린 후 불을 끕니다. 마지막으로 통깨와 참기름을 뿌려 고소하게 마무리합니다.정성껏 만든 음식들을 차곡차곡 담아 지인을 향해 출발했습니다. 오랜만에 만난 지인은 치료 여파로 기운이 많이 떨어져 있었고, 입맛이 없어 잘 드시지 못한다는 말에 마음이 아릿해졌습니다. 음식을 전해준 뒤 함께 가볍게 단풍 구경을 떠났습니다. 길을 잘못 드는 바람에 조금 멀리 돌아갔지만, 그 덕분에 노랗게 물든 은행나무와 빨간 단풍길을 실컷 달리고 내려서 가을 바람을 쐴 수 있었습니다.자주 가던 식당에 들러 부추전과 두부, 묵채를 주문했습니다. 지인이 조금이라도 편하게 삼킬 수 있는 메뉴들이었습니다. 비록 많이 드시지는 못했지만, 달게 몇 숟가락을 비워내는 모습이 그저 다행이고 감사할 따름이었습니다.메건 더바인은 그의 저서 <슬픔의 위로>에서 "위로의 말은 왜 그토록 불편한가?"라며, 타인의 아픔 앞에서 쉽게 던지는 조언이나 해결책이 오히려 상대에게 부담이 될 수 있음을 지적합니다. 정신의학에서도 타인을 위로할 때 성급한 충고나 "힘내"라는 식의 의무감을 주는 말보다는, 상대의 감정을 있는 그대로 인정하고 말없이 곁을 지켜주는 구체적인 실천이 중요하다고 강조합니다.이해인 수녀님 역시 시 <슬픈 사람들에겐>을 통해 성급하지 않은 위로의 온도를 이렇게 읊었습니다.진정한 위로는 어쩌면 상대의 문제를 완벽히 해결해 주겠다는 거창한 의도에서 시작되는 것이 아닐지도 모릅니다. 잘 다듬은 부추를 씻고, 죽이 눌어붙지 않도록 젓고 또 저어내는 시간처럼, 그 사람을 생각하며 들인 무던한 노력과 시간이 위로가 됩니다. 말로는 다 전할 수 없는 응원의 마음을 뭉근히 끓여낸 죽 한 그릇에 담아 건네는 일, 그 가만하고 따뜻한 손길이야말로 서로의 삶을 다정하게 지탱해 주는 가장 깊은 위로가 아닐까 싶습니다.