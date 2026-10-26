[주장] '차근차근' 하겠단 민주당, '단호함'이 필요하다

조희대 대법원장 탄핵을 두고 범여권 내 갈등이 고조되고 있습니다. 오마이뉴스는 이와 관련된 다양한 의견을 환영합니다.

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 23일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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과거 현 민주당의 전신이라 할 수 있는 열린우리당은 2004년 제17대 국회의원 선거에서 152석을 얻어 과반 의석으로 승리했다. 하지만 정동영 당시 당의장이 내세운 실용주의 노선이 당시 철저한 개혁을 내세운 참여정부 주류와의 갈등으로 이어졌는데, 2006년 5.31 지방선거에서 열린우리당이 참패하면서 사실상 원내 제1당이던 열린우리당의 해체로 이어졌다.그 후 우리가 다 알다시피 2008년 대선에서 참패하며 퇴행으로 얼룩진 '이명박근혜'의 시대가 펼쳐졌다. 정치개혁을 하라고 노무현 대통령 당선시키고, 열린우리당 과반 만들어줬더니 중도니 실용이니 하면서 개혁 정체성을 잃어버렸고, 결국 정권을 넘겨주게 된 것이라고 생각한다. 지금 더불어민주당(이하 민주당)의 모습을 보면 그때의 기시감이 생긴다.최근 김민석 민주당 대표는 조희대 대법원장 탄핵을 국정조사를 포함해 원래 계획대로 차근차근 진행하겠다고 밝혔다. 탄핵에 앞서 원내 의견을 수렴하고 국정조사 일정을 조율하겠다는 신중한 입장이다. 앞으로 한 달 넘게 걸리는 국정조사 기간 동안 조희대 대법원장과 계속 이런저런 시비를 가려보겠다는 말이다. 하지만 조희대 대법원장은 '사법부독립'이라는 말로 이런 민주당의 시비에 상대하지 않는 자세를 유지할 것이라고 본다. 이건 수렁에 빠지는 길이다.헌법과 법률에는 '사법부 독립'이라는 표현이 명시되어 있지 않다. 대신 헌법 제101조는 사법권을 법원에 속한다고 규정하고, 제103조는 법관이 헌법과 법률에 따라 양심에 의거해 독립하여 심판한다고 정하고 있다. 대법원장의 행위가 국민과 국회의 견제, 감시에서 벗어나 독립한다는 의미는 어디에도 없다.대통령이 자신이 제청한 새 대법관을 임명하지 않고 재제청을 요구했음에도, 다시 제청하지 않겠다고 하는 대법원장의 행위는 직무유기에 가깝다. 또한 조희대 대법원장의 업무추진비 논란은 1억여 원 상당의 와인 구매와 사용 목적의 불분명한 기재, 식사 참석 인원을 부풀렸다는 의혹, 청탁금지법상 1인당 5만 원 제한 위반 의혹 등이 핵심이다. 이에 조희대 원장은 "직원들에게 평소 먹어보지 못한 음식을 먹이고 싶어서 그랬다"고 변명했다.또한 2022년부터 2025년 9월까지 대법관 및 법원행정처장 등에게 총 12억여 원에 달하는 현금성 격려금을 지급한 사실이 드러나 국가재정법 및 예산 집행 지침 위반이라는 비판도 있다. 격려금은 훌륭한 성과를 내거나 일을 열심히 한 직원에게 격려하기 위해 지급하는 돈인데 법원행정처가 법적 근거 없이 매달 대법관들에게 수백만 원의 현금을 정기적으로 지급했다는 것이다.조희대 대법원장은 이에 대해 자신은 모르는 일이라 했다. 하지만 감사원은 국정감사에서 지급 주체가 조 대법원장이라고 밝혔고, 노경필 법원행정처장 역시 국감에서 결국 "최종 결정권자는 대법원장이 맞다"고 밝혔다.헌법재판소가 탄핵을 인용할지는 별개의 문제이고, 국회는 탄핵 사유가 있으면 탄핵을 의결하면 된다. 그런데 민주당은 해야 할 일을 하지 않고 이런 정치적 셈법이나 하고 있는 상황이다. 그 결과 지금도 조희대 대법원장과 시비를 가리겠다고 '사법부 독립'이라는 수렁 속에서 헤매고 있는 것이다.김민석 민주당 대표는 차근차근 해 나가겠다고 하지만, 현재 민주당은 차근차근 망하고 있다. 최근 더불어민주당과 국민의힘의 정당 지지율 추이는 전반적으로 국민의힘의 상승·반등세와 민주당의 정체·하락세가 맞물리며 격차가 좁혀지거나 국민의힘이 앞서는 경향이 관측되고 있다. 국민의힘은 불과 얼마 전 내란을 일으킨 윤석열의 당이며, 지금도 '윤어게인'이 주축을 이루고 있다. 불법내란을 종식시키고 현재의 대통령을 배출한 현재 161석 과반 여당 민주당의 현실이 기가 막히지 않은가?민주당이 중도확장이니 구조적 다수니 하는 정치셈법에만 골몰하고, 내란청산과 개혁에 매진하지 않으면 과거의 악몽을 다시 경험하게 될 것이다. 다가오는 2028년 총선에서 다수당의 지위를 잃고, 다음 대통령으로 오세훈이나 한동훈이 될 미래를 상상해 봐야 한다.지금 조희대 대법원장을 탄핵하여 직무를 정지시키지 않으면 조희대의 법원은 그런 방향으로 '사법부의 독립'을 지켜나갈 것이다. 인사나 대법원 판결 등 조희대 대법원장이 자신의 퇴직 때까지 할 수 있는 일이 너무나 많이 남아있다. 그의 직무를 하루 빨리 정지시켜야 할 이유다.민주당은 한가하게 조희대 대법원장에 대한 국정조사를 할 때가 아니다. 아직 내란청산도 제대로 되지 않고 있고, 검찰 개혁의 완성이나 정치개혁 등 산적 과제들이 많이 남아있다. 또한 부동산문제나 주식하락 등 서민경제에 대해 정부와 협력하여 시급히 해나가야 할 일도 많다. 탄핵될 만한 공직자를 탄핵하는데 무슨 정치적 고려가 그렇게 많단 말인가? 지금은 '차근차근'이 아니라 단호한 조치가 필요한 시기이다.