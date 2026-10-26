연극 보러 갔다가 비빔밥 얻어 먹은 사연

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큰사진보기 ▲양구 씨 백자를 만나 : 백자 한상연극이 시작되기 전 무대 ⓒ 이재성 관련사진보기

"흙덩이를 기둥처럼 길게 늘이다가 용처럼 만들더니 다시 뭉치는 작업을 보는데 왠지 뭉클하더라고요. 자그맣던 덩어리가 풍선처럼 늘어나 점점 펼쳐져 그릇이 되는 모습이 대단했죠. 내게는 그 부분이 하이라이트였어요."

큰사진보기 ▲팜플렛에 소개된 백자 다이닝 메뉴제공할 음식을 다정하게 안내하는 문구 ⓒ 이재성 관련사진보기

"양구에서는 이성계 발원 백자가 만들어졌던 1391년경부터 1970년대까지 한 600년 동안 백자가 꾸준히 생산되었는데, 고려말 조선 초·중기까지는 장식이나 그림이 들어가지 않다가, 1880년대 정도에서 한국전쟁 직후까지 우리가 잘 알고 있는 파란색 코발트 안료로 그림이 그려진 자기들이 다수 생산됐어요."

큰사진보기 ▲최정산 작가의 작품최정산 작가의 작품에 시래기 밥과 된장국이 담겼다 ⓒ 이재성 관련사진보기

흙은 높은 온도의 불을 견디며 불순함을 덜어내고 순수한 색과 단단한 질감을 얻는다. 이처럼 흙이 불을 통해 본질을 드러내듯, 나의 작업 또한 형태를 다듬고 비워내는 과정을 거치며 자연이 지닌 본질적인 아름다움을 담아내고자 한다.

큰사진보기 ▲이정우 작가의 물레 퍼포먼스이정우 작가가 물레를 돌려 작업하며 관객과 대화하고 있다 ⓒ 극단 무소의 뿔 관련사진보기

"이 작품은 양구 백토로 양구에서 구운 백자를 써야 의미가 있다고 생각했어요. 백자박물관의 정두섭 관장님께 상의드렸더니 도예 작가들을 만나게 해주셨어요. 관장님과 작가님들 도움으로 이 공연이 가능했던 거예요."

"다 똑같은 그릇을 내놓아도 관계없거든요. 그런데 재미없죠. 이왕이면 다양한 그릇을 올려서 그릇을 보는 재미도 살리자. 그런데 각각 다른 그릇을 놓자니 음식을 나르는 배우들의 동선이 무척 꼬였어요. 동선을 생각하며 밥을 내드리는 시간을 단축하기 위해 고민했어요."

"양구에 살아도 나같이 지역에 대해 잘 모르는 주민이 많을 거예요. 양구와 백자에 대해 알게 되어 아주 좋았어요."

"연극과 식사, 퍼포먼스를 접목한 공연이 기대 이상이었어요. 상설화하면 양구 관광의 효자가 될 것 같아요. 극단이 양구에 큰 선물을 준거 아닐까요?"

정갈한 시래기 비빔밥, 뽁딱장과 간장, 된장국, 수육과 김치가 양구 백토로 만든 백자에 담겨 나왔다.백자? 그렇다! 고려청자와 조선백자의 그 백자 맞다!지난 23일 양구에서 공연된 연극 '양구 씨 백자를 만나 : 백자 한상' 이야기다.양구 주민에게 연극 관람은 좀체 꿈꾸기 어려운 호사다. 양구에는 극단이 없으니, 한 시간 거리 춘천이나 더 멀리 서울까지 가야 연극을 만날 수 있다. 그런 양구에서 연극 공연이 열렸다. 그것도 식사와 퍼포먼스가 포함된 연극이다. 백자가 어떻게 연극으로 표현되려나, 궁금한 기대감 속에 공연장을 찾았다.연극은 양구 백자마을이라는 가상공간에 입주한 개성강한 레지던시 작가들의 설전으로 시작됐다. 도예에 대한 각기 다른 의견으로 옥신각신하던 배우들은 곧 관객을 백자의 세계로 끌고 들어갔다.연극은 태조 이성계의 조선 건국과 백자에 얽힌 이야기를 전한다. 이성계가 조선 건국을 앞두고 그 뜻을 새겨넣을 사리기(사리를 모셔 놓은 그릇)를 양구 방산의 도예 장인 심룡에게 만들어 달라 청했다는 이야기를 비롯해, 조선백자의 시원지인 양구와 백자에 대한 역사적 사실에 연극적 상상이 보태졌다.실제 1932년 금강산 월출봉 돌상자에서 백자 사발을 비롯한 사리장엄구(사리함과 사리병을 비롯해 사리를 봉안하는 도구 일체)가 발견되었는데, 백자 사발 겉면에 '1391년 5월 이성계와 부인 강씨, 승려 월암 등이 사람들 만 명과 함께 금강산에 사리를 안치하고 미륵의 도래를 기다린다'는 글이 적혀 있다고 한다. 이성계는 이듬해 조선을 건국했다.연극을 보고 와서 자료를 찾다 보니, 2026년 양구백자박물관이 개관 20주년을 맞아 국립중앙박물관이 소장하고 있는 보물 '이성계 발원백자' 5점을 석 달간 전시했다는 것을 알게 되었다. 전시 기간이 지나 아쉽게도 발원백자를 직접 알현할 기회를 놓쳤다. 몰랐다면 당연히 궁금하지도 않았을 터, 그러나 알고 나니 아쉽다.극 중 이정우 작가가 무대에서 물레를 돌려 자기를 만드는 과정을 잠시 선보였다. 신호승 관객은 그 순간의 감동을 이렇게 전했다.연극은 '백자 다이닝'과 '물레 퍼포먼스'로 이어졌다. 선착순 30명만 참여할 수 있는 '백자 다이닝'에 재빠르게 신청한 나는 다행히 밥을 얻어먹을 수 있었다. 공연장 옆 별도 공간에서 진행된 '백자 다이닝'은 양구백자박물관 공예창작 레지던시와 양구 백토마을 레지던시 입주 작가들과 양구백자박물관의 도예 작가들이 직접 빚고 구운 백자 식기에, 양구 해안면 새마을부녀회가 만든 시래기밥과 된장국을 담아 상을 차렸다.배우들이 일꾼으로 분해 음식을 전하고 이야기를 이끌어 갔다. 정작 고생한 배우들은 서 있는데 관객들만 편하게 앉아 밥 먹는 것이 미안했는데, 정갈하고 소박한 맛은 그 미안함까지 잊게 했다.연푸른 시래기밥을 뽁딱장에 비벼 입에 넣으니 오목한 해안 분지를 가득 채운 짙은 안개가 떠올랐다. 분지와 안개, 시래기는 양구 해안면의 상징이다. 뽁딱장은 강원도식 강된장을 부르는 이름이다. 뽁.딱.장. 또박또박 소리 내 말해 보니, 귀엽고 경쾌하다.다이닝에 함께했던 양구백자박물관 정두섭 관장의 설명이다.상차림에 여러 작가가 빚은 그릇이 올랐다. 상에 그릇을 빚은 작가의 말이 적힌 카드가 놓였는데, 내 밥이 담긴 그릇을 만든 이는 최정산 작가다. 작가는 카드에 이렇게 썼다.한편, 공연장 로비에서는 이정우 도예 작가의 '물레 퍼포먼스'가 본격 진행되었다. 나는 다이닝에 참여하느라 퍼포먼스를 보지 못했는데, 관객들의 말을 전해 들으니 작가가 퍼포먼스를 진행하면서 관객과 대화하며 백자와 도예에 대한 궁금증을 풀어줬다고 한다. 지금은 백토가 부족해서 양구외부로 반출하지 않는다는 말에, 그리 귀하다는 것을 미처 몰랐다며 마음 아프더라고 했다.연출가 정은경은 이 공연을 준비하기 위해 근 1년간 마음을 쏟았다. 정 연출가는 지난해 양구 백자를 주제로 한 창작극 '달그릇'을 연출했다. 달그릇은 백토를 캐는 농민들의 고통, 부패 관리들에게 수탈당하는 백성들의 이야기가 담겨 좀 무거운 연극이었다.정 연출가는 양구 주민을 비롯해 관객들이 백자를 가깝고 친근하게 느낄 수 있는 작품을 해보자는 생각에 몇 달간 구성 기간을 거쳐 여름 내내 극단이 있는 춘천과 양구를 오가며 같이 작업할 이들의 마음을 두드렸다.정 연출가는 집기가 쌓여있던 딱딱한 세미나실을 다이닝 공간으로 꾸미기 위해 고심하다 급기야 테이블과 의자를 모두 나무로 제작했다. 정감 있는 느낌을 살리려고 고민을 거듭해 색상과 디자인을 정했다. 음식 서빙도 고민이었다.돈으로 따지기 어려운 도예 작품들이니 음식을 담고 나르는 손이 얼마나 조심스러웠을 것인가!관객들 얼굴에 웃음이 걸렸다. 공연장 입구에서부터 관객을 맞아준 배우들의 환대와 소품 하나 손짓 하나까지 정성 들여 귀하게 대접하려는 마음이 고스란히 전해졌기 때문일 것이다. 관객들은 이렇게 평했다.인구가 적어져 지역 자체가 사라질 것이라는 위기감이 넘쳐나는 시대, 양구 같은 소멸 예상 지역의 주민은 무엇으로 기쁨을 느끼는가? 고즈넉한 거리, 늦은 가을 들판으로 쏟아지는 햇살, 별빛 반짝이는 검은 사위, 그리고 이번 공연과 같은 내 고장 재발견 순간이 아닐까. 극단 무소의 뿔이 힘껏 쏘아 올린 공을 양구가 멋지게 이어가기를 바란다.설명 :1. '양구 씨 백자를 만나 : 백자 한상' 다이닝x퍼포먼스x시어터는 '2026 공연장예술단체 육성지원사업'으로 강원도, 강원문화재단, 양구문화재단이 후원하고 양구백자박물관이 협력했다. 김정훈 작, 정은경 연출로 극단 무소의 뿔이 준비한 무대다. 덕분에 관객은 무료 초대를 받는 호사를 누렸다.2. 뽁딱장 : 강된장을 강원도 일부 지역에서 부르는 이름. 지역에 따라 빡작장, 뽁작장, 빡빡장 등 다양하게 불린다. 막장이나 된장에 감자, 대파, 양파 등을 잘게 다져 넣고 끓이면 뽁딱뽁딱 소리가 난다는 데서 유래된 이름.