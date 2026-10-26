비어 있는 들판이 이토록 아름다울 줄이야

큰사진보기 ▲공원 산책길공원 내 산책길입니다. ⓒ 오동희 관련사진보기

큰사진보기 ▲들판벼를 추수한 논의 풍경입니다. 뒤의 흰색 큰 건축물은 인천아시아드경기장입니다. ⓒ 오동희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연희공원 연못연희공원에 있는 연못과 주위 풍경입니다 ⓒ 오동희 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲속 오솔길연희공원 숲속 오솔길입니다. ⓒ 오동희 관련사진보기

큰사진보기 ▲맨발걷기길연희공원에 있는 맨발걷기길입니다. 들국화원과 자작나무정원을 지나가게 됩니다. ⓒ 오동희 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲길연희공원의 숲길입니다 ⓒ 오동희 관련사진보기

큰사진보기 ▲산책길산책길과 풍경입니다. ⓒ 오동희 관련사진보기

주말 아침, 느긋하게 일어나 생수 한 병을 들고 집을 나선다. 맑은 날도 있지만 흐린 날이 많은 요즘이다. 전날에는 날씨가 좋지 않았는데, 다행히 오늘은 구름이 많아도 걷기에는 좋은 날씨다.큰 도로 하나만 건너면 연희공원이 나온다. 청라국제도시와 인천아시아드주경기장 사이에 자리한 도시공원이다. 도심에서 흔히 볼 수 있는 작은 산책로와 운동기구 몇 개가 놓인 공원과는 규모부터 다르다. 나지막한 산과 숲, 들판, 길게 이어진 산책로와 연못이 어우러진 생태공원이다. 도심에서도 자연을 느끼며 쉴 수 있는 휴식 공간이자 작은 수목원이다.이곳은 한때 사람들의 발길이 뜸하고 방치된 땅이었다. 논과 밭이었거나 폐기물이 버려진 황폐한 공터였다. 훼손된 자연을 되살리고 주민들에게 돌려주기 위해 대규모 생태 복원과 공원화 사업이 추진됐고, 그 결과 지금의 생태공원이 만들어졌다. 자연을 최대한 보전하고, 인공적으로 조성한 곳도 자연에 가깝게 꾸몄다. 인공적인 아름다움은 절제하고 자연 본연의 매력을 살린 공간이다.이곳에 살면서 가장 좋은 점은 공원이 바로 앞에 있다는 것이다. 사람들은 집이 지하철역과 가까워야 한다고 말한다. 아파트의 가치는 집값으로 평가되고, 지하철역과 얼마나 가까운지에 따라 가격에도 차이가 난다. 그래서 역세권이라는 말이 생겼을 것이다.하지만 나는 이곳이 좋다. 연희공원이라는 숲이 있기 때문이다. 그래서 나는 이곳을 '숲세권'이라고 자랑한다.숲세권은 건강할 권리와 이어진다. 아파트에서 보이는 푸른 숲은 지친 몸에 휴식을 준다. 그 숲에 있을 때 숲의 향과 기운은 내 몸 전체를 관통하고 순환하며 느긋함과 여유와 쉼을 안겨준다. 잠시 모든 것을 내려놓고 이 안에 머물라고 속삭여 준다.좁은 공원 입구를 지나면 풀 내음 가득한 오솔길이 나온다. 숲의 내음은 계절마다 다르다. 봄의 풀숲에서는 막 솟아나는 생명처럼 물기 어린 생기가 느껴진다. 푸릇푸릇하고 아직 설익은 냄새다. 반면 가을의 냄새는 조금 마르고 거칠다. 길가의 낙엽과 어우러져 황갈색 흙을 닮아 있다.선선한 바람을 맞으며 나무 사이로 난 길을 걷는다. 길을 걷는다는 것은 땅과 나의 만남이다. 한 발을 내디딜 때마다 땅이 밀어내는 힘과 그 힘을 박차고 나아가는 내 몸의 움직임이 어우러진다. 하늘을 덮은 나무들이 줄지어 선 사이로 걸으며 대지와 나무와 호흡을 맞춘다.천천히 오르는 오솔길에서 걱정을 하나씩 내려놓는다. 가쁜 숨은 내려놓은 짐의 무게처럼 느껴지고, 흙과 나무는 그 무게를 묵묵히 받아 준다. 나의 들숨과 날숨이 숲의 호흡과 어우러진다. 한 공간에서 호흡을 나누며 자연과 하나가 되는 시간이다.산 아래쪽, 꽃들 사이로 산책로가 만들어져 있다. 들국화와 코스모스가 피어 지금이 가을임을 알려준다. 잔잔한 바람에 따라 춤추듯 흔들린다. 맨발로 걸을 수 있는 황토길 산책로에 올라섰다. 길은 들국화원과 자작나무 정원을 지나게 된다. 발 아래 작은 흙 알갱이가 부드럽다.대지와 나 사이에 아무것도 없다. 나를 받아 주는 땅 위에 내 몸을 맡기고 사람도 대자연을 이루는 생명체임을 느끼며 감사한다. 그 길을 지나면 양 옆 길게 줄지어 서 있는 키 큰 나무 사이 의자가 놓여있다. 잠시 앉아 들판을 바라본다. 생각을 멈춘다. 그냥 보이는 그대로를 바라만 본다. 추수가 끝난 논과 밭은 빈 채로 넓게 펼쳐지고 그 안에 여러 무리의 새들이 먹이를 찾고 있다.공원은 꼭 무언가를 해야 하는 장소가 아니다. 걷고, 바라보고, 멍하니 앉아 있거나 생각에 잠기는 것만으로도 충분히 의미 있는 시간을 선물한다. 꽃과 산책로가 어우러진 풍경은 마음을 평온하게 하고, 숲속으로 이어지는 산길과 오솔길은 바쁜 일상에서 잠시 벗어나 쉬어 가기에 좋다.산책로를 따라 들판을 건너면 인공적으로 꾸민 정원이 나온다. 인공적인 공간이지만 자연과 잘 어우러진다. 작은 연못 주변에는 가지를 늘어뜨린 나무들이 한 폭의 그림처럼 자리하고 있다. 잔잔한 물과 나무, 풀이 어우러져 차분한 분위기를 자아낸다. 저절로 걸음을 늦추고 바라보게 되는 풍경이다.늦은 봄 어느 날의 이른 아침, 화려한 꽃 사이로 안개가 수면 위를 스치듯 깔린 연못을 본 적이 있다. 몽환이라는 말이 떠올랐었다. 꿈꾸듯 멍하니 보았다. 이곳은 가족이나 연인들이 많이 찾는 피크닉 장소이다. 풀밭 위에 가지고 온 음식을 먹으며 정담을 나누는 남과 여의 모습은 아름답다. 뛰어노는 아이들의 모습은 사랑스럽고 부모의 눈길은 따뜻하다.서로 다른 풍경이 한 공간에 자연스럽게 어우러져 있다는 것이 연희공원의 특별한 매력이다. 잘 정돈된 산책로가 편리함과 아름다움을 선사한다면, 숲속으로 이어지는 산길과 오솔길은 자연 본래의 모습을 느끼게 한다. 잘 다듬어진 길을 걷다가 어느 순간 흙길과 나무가 어우러진 오솔길을 만난다.그 길 위에 서면 사람들이 왜 이 공원을 사랑하는지 알 것 같다. 이곳은 내게 단순한 휴식 공간이 아니라 나를 살리는 곳이다. 땅을 딛고 걷는 동안 몸은 활기를 되찾고, 숲에서 숨을 쉬며 마음은 조금씩 편안해진다.사람의 손길로 만들어졌으나 자연에 가까운 공원의 모습과 원래 산이었던 곳의 자연스러운 풍경이 함께 자리하고 있다. 정돈된 산책로에서 걷는 즐거움을 느끼고, 자연 속 오솔길에서 숲이 지닌 깊이를 만난다. 어느 한쪽이 다른 쪽을 대신하지 않는다. 사람에 의해 만들어진 공간과 오랜 시간 자연이 빚어 온 공간이 서로 어우러지면서 공원은 더욱 풍성한 풍경을 만들어 낸다.공원 곳곳을 걷다 보면 자연과 도시가 한눈에 들어오는 풍경도 만난다. 산과 들판 너머로 멀리 아파트들이 보인다. 자연의 풍경과 도시의 일상이 한 공간 안에서 이어지는 모습이다. 청라라고 불리는 큰 도시 바로 곁에 이러한 공간이 있다는 것은 시민들에게 큰 선물이다. 멀리 떠나지 않아도 산과 들을 마주하고, 숲길을 걸으며 잠시 일상의 무게를 내려놓을 수 있기 때문이다.도시가 성장하고 사람들의 생활 공간이 넓어질수록 필요해지는 것은 자연이다. 시민들이 가까이에서 자연을 누릴 수 있는 공간이 더욱 중요해진다. 연희공원은 도시에서 시민의 쉼과 휴식을 담당한다. 산과 들판이 지닌 자연스러운 풍경에 사람의 손길로 마련된 산책로와 편의 공간이 더해지면서 누구나 부담 없이 찾아와 걸을 수 있는 도시공원이 되었다.멀리 보이는 아파트와 눈앞의 숲길이 어우러진 풍경은 도시와 자연이 함께해야 하는 이유를 보여 준다. 도시와 자연은 서로 어울리지 않을 것 같지만, 우리 삶에 꼭 필요한 존재들이다. 서로 다른 모습과 성질을 지닌 것들이 함께할 때 더 나은 관계가 만들어진다. 이곳에 아파트 한 동을 더 짓는 대신 자연을 살리기로 결정한 누군가에게 감사한 마음이 든다.이날 산책에서 오래 마음에 남은 풍경은 가을꽃과 나무, 산책로와 연못만이 아니었다. 추수를 마친 논이었다.가을날의 들판을 본 적이 있는가, 마지막 본 것이 언제였나. 봄에 모내기를 하고 한여름의 뜨거운 햇볕과 비바람을 견디며 자라난 벼는 수확을 마쳤다. 벼를 키웠던 논은 비어 있고, 들판에는 황갈색 그루터기만 남아 있다. 한때 푸른 생명으로 가득했던 논은 이제 생명의 흔적만 남긴 채 계절의 변화를 말해 준다.그루터기를 바라보며 생명에 대해 생각한다. 한여름을 견디고 알곡을 맺은 벼는 자신이 품었던 결실을 모두 내어주었다. 남은 것은 베어진 줄기와 고요한 들판이다. 풍성했던 시간을 지나 비어 있는 모습에도 오히려 생명의 시간이 담겨 있다.자라나는 시간과 결실을 맺는 시간, 그리고 모든 것을 내어주고 물러나는 시간까지. 자연은 말없이 그 과정을 보여 주고 있었다.그루터기는 마지막을 의미하는 것처럼 보이지만, 그것이 전부는 아닐 것이다. 한 생명이 자신의 몫을 다하고 남긴 자리이자, 또다시 이어질 생명을 기다리는 자리이기도 하다. 겉으로 보기에는 생명이 사라진 듯한 들판에서도 자연의 시간은 멈추지 않는다. 수확이 끝났다고 해서 자연의 이야기가 끝난 것은 아니다.빈 들의 공허함 속에서 생명을 본다. 풍성했던 여름이 지나고 결실의 계절마저 저물어 가는 지금, 시간의 흐름이 새삼 또렷하게 다가왔다. 무언가를 이루고 채우는 순간만큼이나 비워 내고 떠나보내는 순간도 자연의 일부다. 빈 들판은 아무것도 없는 곳이 아니라 지나간 시간을 품고 있는 곳이었다.연희공원의 풍경은 단순한 휴식 공간 이상의 의미를 전한다. 숲과 오솔길, 연못과 논이 어우러진 공간에서 우리는 자연을 눈으로 보는 데 그치지 않고 계절의 변화와 생명의 순환을 경험한다. 생태공원의 가치는 아름다운 풍경을 제공하는 데만 있지 않다. 자연이 어떻게 살아가고 변화하는지를 가까이에서 느끼게 한다는 데에도 있다.도시공원의 가치는 자연과 사람의 관계 속에서 만들어진다. 도시의 편리함과 자연의 생명력이 어우러질 때 공원은 단순한 녹지를 넘어 시민의 삶을 지탱하고 풍요롭게 하는 공간이 된다. 자연을 보전하면서 시민에게 휴식과 쉼을 제공하는 일. 연희공원은 그러한 도시공원의 의미를 생각하게 한다.연희공원은 사람과 자연이 함께하며 살아가는, 사계절 어느 때나 모두 아름다운 곳이다.