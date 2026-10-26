'K-컬처'는 빛나는데 정치는 왜 이 모양일까

큰사진보기 ▲책 표지(미어캣북스 출판)압축성장과 양극화를 넘어, 선진 성숙사회로 가는 대한민국 기획서 <우리가 걸어온 길 나아갈 길> ⓒ 유영숙 관련사진보기

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올바른 국가로 거듭나려면 민주시민을 위한 기본 교육이 가장 중요하다. 올바른 유권자를 만들기 위해 투표하는 이유, 투표하는 방법, 선거에 임하는 자세 등을 어릴 때부터 꾸준하게 가르쳐야 한다. -70쪽

1960년대 초등학생 시절부터 대대적으로 '혼, 분식을 장려'했던 기억이 있다. 쌀이 부족했기에 쌀로만 지은 밥을 먹지 말고, 보리쌀이나 콩을 함께 넣은 밥, 혼식을 적극 권장했고, 학교에서 선생님께서 직접 학생들의 도시락을 검사했다.

-89쪽

결국 사교육 팽창은 공교육의 재정 부족 때문이 아니라, 공교육의 신뢰를 회복하지 못한 결과라고 보아야 한다. -154쪽

입시 중심 구조를 개혁하지 않는 한, 공교육의 정상화는 어렵다. 대학입시 위주의 교육체제는 학습의 본질을 왜곡했고, 이는 공교육에 대한 불신과 사교육시장의 팽창으로 이어졌다. 제도의 미세조정이 아니라 교육철학의 근본적 재정립이 필요하다. -204쪽

교권과 학생 인권의 균형 속에서 학교의 책임과 권한을 강화해야 한다. 교사가 보호받지 못하는 교실에서는 건강한 교육이 이루어질 수 없다. 학생 인권은 책임과 함께 존중되어야 하며, 교육 문제 해결을 위해 학교와 교사에게 실질적인 권한과 책임을 부여해야 한다. -205쪽

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

나는 1960년대에 초등학교에 입학했고, 1970년대에 중·고등학교와 2년제 교육대학을 졸업했다. 1980년 교단에 서며 사회에 첫발을 내디딘 후, 1990년대와 2000년대를 지나 오늘에 이르렀다. 대한민국이 '후진국'이라 불리던 시절부터 '경제·문화 선진국'으로 도약한 지금까지, 60년이 넘는 세월을 이 땅의 역사와 숨 쉬며 살아온 셈이다.지난달 말 출간된 최영한 교수의 <우리가 걸어온 길 나아갈 길>은 1960년대 이후부터 현대에 이르기까지 대한민국의 정치, 경제, 교육, 사회, 문화, 독서라는 여섯 가지 창(窓)을 통해 우리 사회의 문제점을 짚어내고 앞으로 나아갈 방향을 모색한다. 책장을 넘기는 동안 내가 지나온 시대의 풍경과 격동의 상흔이 그대로 겹쳐 보였기에, 한 문장 한 문장에 깊이 몰입하며 공감할 수밖에 없었다.처음 이 책을 펼친 것 역시 대한민국 국민이자 그 시대를 직접 살아낸 한 사람으로서, 우리가 지나온 길을 보다 객관적이고 깊이 있게 들여다보고 싶었기 때문이다. 과거의 삶을 단순히 추억하는데 그치지 않고, 정치·경제·사회·문화·교육 전반에 걸친 시대적 특성과 그 이면에 숨은 구조적 문제점을 제대로 진단해 보고 싶다는 열망이 나를 이 책으로 이끌었다.<우리가 걸어온 길 나아갈 길>의 저자 최영한 교수는 건국대학교와 인천대학교 경제학과 교수, 웅지세무대학교 총장을 역임하고 현재 가천대학교 경영학과 초빙교수로 재직 중인 경제·사회 분야의 학자이다. 주요 저서로는 공저인 <한국경제의 이해>, <한국조세의 이해> 등이 있다. 오랜 세월 단단하게 쌓아 올린 저자의 학문적 깊이와 현장 경험은 대한민국 현대사를 조망하는 이 책의 시선에 높은 신뢰와 무게감을 더해준다.오늘날 K-팝과 K-드라마, K-뷰티, K-푸드 등 'K-컬처'라 불리는 한류가 전 세계를 매료시키며 대한민국은 명실상부한 '문화 선진국'의 반열에 올랐다. 국민의 한 사람으로서 깊은 자부심을 느끼는 대목이다. 그러나 안타깝게도 정치 영역으로 시선을 돌리면 이야기는 달라진다. 매일같이 쏟아지는 정치권의 갈등과 소음은 국민에게 자부심 대신 깊은 피로감과 눈살을 찌푸리게 만든다.저자는 제1장 '정치' 편에서 "우리 정치가 안고 있는 문제는 열거할 수 없을 정도로 많지만, 그중 가장 큰 문제는 단연 '지역주의'"라고 단언한다. 시대를 살아온 성인이라면 누구나 고개를 끄덕일 수밖에 없는 지적이다. 민주주의의 꽃이라 불리는 선거에서 후보자의 역량이나 정책과 상관없이, 특정 지역에서는 특정 정당의 공천만 받으면 당선이 보장되는 기형적인 구조를 날카롭게 꼬집은 것이다. 우리 정치 역시 선진국 대열에 들어서기 위해서는 '우리 지역은 무조건 특정 정당이어야 한다'라는 맹목적인 유권자 의식부터 하루빨리 탈피해야 한다.특히 책 속에는 1960년대 박정희 대통령부터 윤석열 대통령에 이르기까지 역대 대통령 열 분의 공과(功過)와 주요 정책들이 가감 없이 담겨 있어, 그간 잊고 지냈던 현대 정치사를 다시금 입체적으로 돌아보는 계기가 되었다. '정치' 편의 마무리에 저자가 제시한 결론은 대한민국의 주권자이자 국민의 한 사람으로서 깊은 공감을 불러일으키는 동시에, 스스로를 돌아보게 만드는 매서운 반성의 기회를 안겨주었다.대한민국은 한국전쟁의 참화를 딛고 일어서 원조를 받던 나라에서 원조를 주는 나라로 탈바꿈한 세계 유일의 국가이다. 폐허 속에서 이뤄낸 이 눈부신 경제 성장은 그야말로 한 편의 기적이다. 2년 전, 월드비전 구호 활동을 위해 아프리카 케냐에 갔을 때 우리나라의 1960년대를 떠올리게 하는 열악한 환경을 보며 가슴이 아팠다. 그리고 케냐 역시 언젠가 대한민국처럼 스스로 일어서길 간절히 기원했다. 한강의 기적으로 불리는 이 경이로운 도약은 피땀 흘려 희생하신 우리 부모님 세대의 노고가 있었기에 가능했음을 다시금 절감한다.지인 모임에 나가면 지금도 자주 화제에 오르는 이야기이다. 점심시간이 되면 도시락 뚜껑을 열어 검사받던 어린 날의 기억이 떠올라 가만히 미소 지어졌다. 한강의 기적으로 불리는 눈부신 성장은 결코 거저 얻어진 것이 아니었다. 가난의 시절을 지나며 각자의 자리에서 참고 견디며 노력했던 수많은 이들의 땀방울이 모인 결과이다. 아울러 '경제' 편에는 오늘날 젊은 층이 고민하는 직업 선택에 대한 저자의 현실적이고 유용한 제안도 담겨 있어, 청년 세대에게도 깊은 울림과 실질적인 도움을 줄 것이다.평생을 교단에서 아이들과 함께해 온 교육자 출신이기에, 퇴직한 지금도 우리 교육의 향방에는 늘 마음이 쓰인다. 그렇기에 저자가 진단하는 '교육' 편은 그 어떤 장보다 큰 기대와 설렘을 안고 읽어 내려갔다. 특히 요즘은 초등학교 고학년만 되어도 학원의 '의대 준비반'으로 몰려든다는 소식을 접하며 씁쓸함을 금할 수 없었는데, 사교육의 과열과 파행을 짚어낸 저자의 글은 깊은 공감을 불러일으켰다.나는 두 아들이 이미 대학을 졸업했음에도, 매년 10월 수시 입시 철이 되면 주변에서 밤잠을 설치며 마음 졸이는 수험생 부모들의 모습에 절로 눈길이 간다. 그간 우리나라의 대학 입시 제도는 수없이 바뀌어 왔지만, 경쟁의 과열 양상은 조금도 줄어들지 않았다. 사교육비는 여전히 각 가정에 커다란 경제적·심리적 부담을 안겨주고 있지만, 그렇다고 공교육에만 모든 것을 의지하기에는 현장의 한계와 신뢰 부족이라는 엄연한 벽이 존재함을 부정하기 어렵다.저자는 현 학교 교육이 마주한 다각적인 문제점들을 차분히 짚어나간다. 사교육의 과열, 날로 심각해지는 학교폭력, 깊이 있는 철학교육의 부재, 입시 위주의 주입식 암기 교육, 그리고 최근 더욱 불거진 교권과 학생 인권의 갈등에 이르기까지 저자의 진단 하나하나에 깊이 고개가 끄덕여졌다. 교육의 근본적인 대전환이 절실함을 다시금 실감하며, 저자가 제시하는 한국 교육의 미래를 위한 몇 가지 핵심 비전을 소개해 보고자 한다.처음에 묵직한 책의 두께와 다소 딱딱해 보이는 제목을 접했을 때는 끝까지 완독할 수 있을지 은근히 걱정이 앞서기도 했다. 그러나 한 장 한 장 책장을 넘길수록 그 염려는 이내 깊은 몰입으로 바뀌었다. 어렴풋하게만 남아 있던 1960년대 이후의 시대상이 선명하게 정리되면서, 내가 통과해 온 지난 60여 년의 삶과 역사가 마침내 차분히 정돈되는 듯한 뿌듯함이 밀려왔다. 전문적인 식견이 담겼음에도 글이 명쾌하고 부드럽게 읽혀, 마지막 책장을 덮는 순간까지 지루할 틈 없이 깊은 여운을 만끽할 수 있었다.마지막 '독서' 편에서 저자는 책 읽기의 중요성을 강조하며 철학, 역사, 문학, 종교·예술, 경영·경제 등 분야별로 엄선된 서른여 권의 책을 소개한다. 각 도서가 품은 핵심 메시지를 명쾌하게 함축하여 정리해 준 덕분에, 소개 자료만 훑어보아도 책 한 권을 읽은 듯한 깊은 영감을 얻을 수 있다. 그중에는 읽어본 책도 있었지만, 앞으로 깊이 있게 읽어보고 싶은 책들은 따로 추려 나만의 '읽을 책 목록'으로 정리해 두었다.이 책은 여섯 가지 독립된 창으로 구성되어 있어, 독자 각자의 관심사나 필요에 따라 원하는 장부터 골라 읽기에도 참 유용하다. 나 역시 전직 교사로서 '교육' 분야와 자연스럽게 연결되는 '문화' 편에 깊은 흥미를 느끼며 집중해서 읽어 내려갔다. 특히 진정한 문화 선진국으로 도약하기 위해서는 무엇보다 학교 현장에서 음악, 미술, 체육 등 예체능 교육이 정상화되어야 한다는 저자의 주장에 깊이 고개를 끄덕였다. 감성과 신체가 균형 있게 자라는 교실이야말로 문화적 토대를 다지는 진짜 출발점이기 때문이다.<우리가 걸어온 길 나아갈 길>은 대한민국을 참으로 사랑하고 걱정하는 이들, 나아가 우리나라가 경제와 문화의 성취를 넘어 정치와 교육에 이르기까지 참된 선진국으로 당당히 우뚝 서기를 바라는 모든 분에게 일독을 권하고 싶은 책이다. 지나온 60년의 발자취를 돌아보며 우리 사회의 내일을 함께 고민하고자 하는 분들에게 깊은 통찰과 울림을 안겨줄 따스한 이정표가 되어줄 것이다.