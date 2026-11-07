용이 뚫었다는 굴 지나면, 선운산 단풍이 발 아래

큰사진보기 ▲선운산단풍길. 붉고 노랗게 물들기 시작한 단풍 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운사샛노랗게 물든 선운사 진입로의 은행나무 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운사만세루 ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고창선운사신라 진흥왕이 수도했다는 전설이 전해지는 진흥굴 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲고창 선운산굵은 줄기에서 여러 갈래로 뻗은 가지가 인상적인 천연기념물 장사송 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲마애불거대한 암벽에 새겨진 고창 선운사 동불암지 마애여래좌상 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲용문굴용이 바위를 뚫고 지나갔다는 전설이 깃든 용문굴 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운산 낙조대기암괴석이 솟아 있는 선운산 낙조대 일대 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙조대기암괴석이 솟아 있는 선운산 낙조대 일대 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운산의 가을.천마봉에서 내려다본 선운산의 가을 풍경 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운산 일대천마봉에서 올려다본 가을 풍경 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운산고창 선운사 도솔천의 가을 풍경 ⓒ 문운주 관련사진보기

[탐방코스]

주차장 → 일주문 → 도솔천 단풍길 → 선운사 → 진흥굴 → 장사송 → 도솔암 → 마애여래좌상 → 용문굴 → 낙조대 → 천마봉 → 도솔암 → 선운사 → 주차장

탐방 정보 : 총거리 약 12km · 소요 시간 약 5시간 · 걸음 수 약 2만 보(휴식 및 사진 촬영 포함)

가을이 깊어 간다. 산과 들이 하루가 다르게 색을 바꾼다. 초록빛으로 가득했던 숲에는 붉고 노란 단풍이 번져간다. 어디로 떠나야 이 계절을 제대로 만날 수 있을까. 천천히 걸으며 가을을 온몸으로 느낄 수 있는 길이 그리워진다.고창 선운산은 봄이면 동백꽃, 늦여름과 초가을에는 꽃무릇으로 이름난 곳이다. 가을에는 단풍이 그 자리를 대신한다. 선운사 앞 도솔천을 따라 도솔암으로 이어지는 계곡 길이 특히 아름답다. 단풍만 있는 것도 아니다. 천년고찰 선운사와 수백 년 된 장사송, 도솔암의 거대한 마애불이 기다린다. 천마봉에 오르면 기암절벽과 깊은 계곡이 한눈에 펼쳐진다. 이번 가을에는 선운사에서 도솔암을 거쳐 천마봉까지 걸어보자.지난 10월 31일, 선운산도립공원 주차장을 나서자 샛노랗게 물든 은행나무 길이 펼쳐졌다. 햇살에 반짝이는 잎들이 바람에 흩날린다. 발밑에서는 낙엽 밟는 소리가 바스락거린다.은행나무 길을 벗어나 도솔천을 따라 걷는다. 이번에는 붉은 단풍이 눈길을 붙잡는다. 계곡 양쪽에서 뻗어 나온 가지들이 물가까지 드리워져 있다. 잔잔한 수면에 비친 나무 그림자와 물가에 내려앉은 낙엽이 어우러져 한 폭의 수채화를 그려 놓는다.단풍에 눈길을 빼앗긴 채 걷다 보니 어느새 선운사다. 백제 때 창건된 것으로 전해지는 천년고찰이다. 경내에는 만세루와 대웅보전이 고즈넉하게 자리한다. 대웅보전 뒤편에는 천연기념물 동백나무 숲이 울창하다. 봄이면 붉은 꽃으로 장관을 이루는 곳이다. 짙푸른 동백잎이 주변 단풍과 대조를 이룬다.선운사를 뒤로 하고 도솔암으로 발길을 옮기면 약 3.2km의 완만한 계곡 길이다. 붉게 물든 활엽수 사이로 푸른 소나무가 어우러진다. 아직 초록빛을 간직한 나무도 있어 숲은 여러 빛깔로 물들어 있다.한참을 걷자 진흥굴과 장사송이 모습을 드러낸다. 진흥굴에는 신라 진흥왕이 수도했다는 전설이 깃들어 있다. 바로 곁에는 수령 약 600년의 장사송이 우뚝 서 있다. 굵은 줄기에서 사방으로 뻗은 가지가 마치 여러 그루의 소나무를 한데 모아 놓은 듯하다. 수백 년 세월을 견뎌온 노송의 자태가 놀랍다.장사송을 지나면서 산세가 달라진다. 울창한 숲 사이로 거대한 암벽이 고개를 내민다. 계곡을 따라 이어지던 부드러운 풍경은 어느새 기암절벽으로 바뀐다. 도솔암이 멀지 않다.도솔암에 이르자 거대한 암벽에 새겨진 마애여래좌상이 눈길을 사로잡는다. 높이 약 15.6m에 이르는 고려시대 불상으로, 보물로 지정돼 있다.가까이 다가가 고개를 젖혀 올려다본다. 깎아지른 절벽에 새겨진 부처의 얼굴이 압도적이다. 반쯤 감은 눈과 두툼한 입술, 넓은 어깨에서 묵직한 위엄이 느껴진다. 세월의 풍파로 곳곳이 닳고 패었지만 온화한 표정은 여전하다. 저 높은 곳에 어떻게 이토록 거대한 불상을 새겼을까.마애불을 뒤로 하고 가파른 계단을 올랐다. 절벽 위에 자리한 내원궁이 모습을 드러낸다. 작은 법당 뒤로 암벽이 솟아 있고, 발 아래로 도솔암과 울창한 숲이 내려다보인다. 잠시 걸음을 멈추고 산 중 깊숙이 자리한 암자의 풍경을 바라본다.용문굴로 향했다. 완만하던 계곡 길은 어느새 숲속 산길로 바뀐다. 새소리 사이로 딱따구리가 나무를 쪼는 소리가 들려온다. 바람에 나뭇잎이 살랑거린다. 길가에는 작은 돌을 차곡차곡 쌓아 올린 돌탑이 눈길을 끈다. 금방이라도 무너질 듯 아슬아슬하다.산길을 오르자 거대한 암벽 아래 용문굴이 모습을 드러낸다. 굴 안으로 들어서니 울퉁불퉁한 천장이 머리 위를 덮고 있다. 안쪽에서 밖을 바라보니 어두운 동굴 너머로 숲과 나무다리가 한 폭의 그림처럼 펼쳐진다.용문굴에는 선운사 창건과 관련된 전설이 전해진다. 절을 지을 당시 공사를 방해하던 용을 쫓아내자, 달아나던 용이 암벽을 뚫고 지나가면서 굴이 생겼다는 이야기다. 커다랗게 뚫린 공간이 마치 용이 빠져나간 흔적처럼 보인다.용문굴에서 10여 분쯤 오르면 낙조대에 이른다. 시야가 탁 트이고 서늘한 가을 바람이 땀을 식혀준다. 발 아래 단풍 든 숲과 겹겹이 이어진 산줄기가 펼쳐진다. 서해로 지는 해를 감상하기 좋은 곳이지만 아직은 한낮이다. 잠시 걸음을 멈추고 주변을 둘러본다.낙조대를 지나 천마봉에 올랐다. 해발 284m. 높지는 않지만 거대한 바위가 봉우리를 이루고 있다. 정상에 서니 발아래로 도솔암과 내원궁이 내려다보인다. 조금 전 올려다보았던 마애불도 거대한 암벽에 작게 자리한다.주변에는 기암괴석이 병풍처럼 둘러서 있다. 울긋불긋 물들어가는 숲 사이로 바위 봉우리들이 솟아 있다. 암자와 단풍, 기암절벽이 어우러진 풍경이 장관이다.선운산은 약 8000만 년 전 백악기 화산 활동으로 형성된 산이다. 오랜 세월 풍화와 침식을 거치며 독특한 절벽과 암봉이 만들어졌다. 전북 서해안 유네스코 세계지질공원에 속한 선운산의 지형을 이곳에서 실감한다.천마봉에서 내려와 선운사로 향했다. 올라올 때 미처 보지 못했던 풍경이 눈에 들어온다. 길가에 떨어진 낙엽을 밟으며 천천히 걷는다.선운산 단풍길은 체력과 시간에 따라 코스를 선택할 수 있어 좋다. 도솔천을 따라 선운사까지만 걸어도 좋다. 조금 더 걷고 싶다면 도솔암으로 향하면 된다. 천마봉까지 오르면 기암절벽과 깊은 계곡이 어우러진 풍경을 만날 수 있다. 다만 도솔암을 지나면 가파른 산길이 이어지므로 발걸음을 조심해야 한다.단풍은 오래 머물지 않는다. 붉고 노랗게 물들었다가 어느새 바람에 떨어진다. 천년고찰과 오래된 노송, 거대한 마애불까지. 선운산의 가을은 단풍 너머에도 볼거리가 많다. 서두르지 않고 걸으며 만난 풍경들이 오래도록 기억에 남을 듯하다.