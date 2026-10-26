거장이 들려주는 애절한 이야기, 눈시울이 붉어집니다

※ 아래 기사에는 서평 소설의 스포일러가 포함돼 있습니다.

큰사진보기 ▲조정래의 <서리꽃>(해냄출판사, 2026) ⓒ 강지영 관련사진보기

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"우리 소인이를 이렇게 펑펑 울리다니, 시의 힘은 역시 위대하다. (중간 생략) 이 시는 쉽게 읽히면서 의미 깊고, 절절하고, 읽을수록 사무치는 시야. 에이브러햄 링컨은 '어머니라는 말만 들어도 눈물이 난다'고 했지. 그런 일반 정서를 이 시는 구체적이고 실증적으로 언어 구축을 시도하며 모든 사람의 감성을 찌르고 드는 거야. 그 예리한 언어의 촉수에 찔리면 잠재된 어머니에 대한 감성이 깨어나지 않을 수가 없지. 이러한 시적 행위는 아무나 할 수 있는 게 아니야. 그건 깊은 통찰과 탁월한 능력이 조화되어 이루어지는 성취인데, 그래서 나 같은 사람 가슴도 먹먹하게 만드는 거지.(중략)"



- <서리꽃>제2권, 47~48쪽

(이전 생략) "오빠, 우리의 사랑은 밤 추위에 피어났다가 햇살이 비치면 금세 사라지고 마는 서리꽃처럼 짧았습니다. 그러나 짧은 만큼 진하고 뜨거웠습니다. 반 고흐의 그림들처럼. 아쉽고 안타깝지만 행복하고 또 행복했습니다. (중략)"



- <서리꽃> 제2권, 270쪽

1990년 가을이었다. 나는 30년 가까이 살던 고향을 떠나, 인천의 한 허름한 집 방 한 칸을 세로 얻어 들어갔다. 동인천역에서 내려 내 거처로 가기 위해서는 지하도를 지나가야 했다. 계단을 내려가면 바로 작은 책방이 있었다. 어느 날 책방 사장님께 무슨 책을 읽으면 좋겠냐고 물었더니, 조정래 작가의 <태백산맥>을 권했다. 처음 접하는 장편이어서 부담감이 있었지만 한 권 한 권 읽고 다음 책을 사는 재미도 있었다. 책을 사면서 그분과 책 얘기를 하는 것도 즐거웠다. 세월이 흘러 나는 다른 곳으로 이사하였고, 그 책방과는 인연이 끊겼다.그 후 조정래 작가와 장편소설에 대한 매력에 빠져들었다. 그의 소설 <아리랑>과 <한강> 등을 읽었다. 주로 역사와 사회에 대한 내용이 주를 이루었는데, 최근 읽은 <서리꽃>(2026년 8월 출간)은 조정래 작가가 처음으로 쓴 '사랑' 얘기다. 사실, 그 이전의 소설에도 사랑 얘기는 들어 있었다. 특히 <태백산맥>의 '소화'와 '정하섭'의 순수하고도 애절한 사랑! 나는 그들의 사랑에 경의를 표하며 가슴 뭉클했던 적이 있다.<서리꽃>이 사랑 얘기라고는 하지만, 작가는 이 소설에서 우리 사회에 깊이 뿌리내린 자본주의에 대한 모순도 짚었다. 자본주의의 수혜를 받고 있는 재벌, 자본주의의 폐해로 드러난 한 가정의 몰락과 고통도 간과할 수 없다. 재벌집 아들이 자기 몫의 상당 부분을 사랑하는 여자를 위해 쓴다. 자본주의 사회에서는 사랑에도 돈이 필요하다는 씁쓸한 느낌을 감출 수 없다. 작가는 이 소설에서 자본주의에 찌든 젊은이들에게 순애보를 예찬하고 보여주고 싶었는지도 모른다.<서리꽃>에서 두 남녀는 '시화전'을 통하여 처음 인연을 맺는다. 철학과 4학년 이재이의 시에 회화과 2학년 윤소인이 그림을 그려준다. 서로에게 매력을 느낀 두 사람은 안타깝게도 그 사랑을 이어가지 못한다. 남자는 미국으로 유학을 떠난다. 그 사이 윤소인의 아버지는 억울한 일로 사업 실패를 겪고 힘겨운 소송을 이어간다.이 대목에서 작가는 재벌 권력과 사법 권력을 비판한다. 윤소인의 아버지는 충격을 받고 세상을 떠난다. 남은 소인의 가족은 빚더미에 올라앉게 된다. 그리고 윤소인은 그 빚을 갚기 위해 지하 2층 미술학원에서 아이들에게 미술을 가르친다. 그 미술학원마저도 빚쟁이가 마련해 준 것이다. 학원에서 번 돈을 모두 빚쟁이들이 가져간다. 윤소인이 5년 동안 5억 원 빚 중 절반을 갚았다. 윤소인은 열악한 환경에서 살다가 폐암 진단을 받게 된다.유학에서 돌아온 이재이는 윤소인이 떠안은 빚을 청산해 주고 지하에서 '구출'한다. 그리고 윤소인을 요양시키기 위해 피톤치드가 그윽한 숲 속 절로 간다. 이재이는 연인의 치유를 위해 온갖 노력을 기울인다. '현대판 춘향전'이라고 할 만하다. 산책길에 나선 그들은 '시인의 숲'에 다다른다.그곳에는 여러 시가 전시되어 있었다. 시들을 감상하며 소감을 말하는 장면에서도 단순한 감상 정도가 아니라, 시평론과 같은 대화를 나눈다. 윤소인은 조정래 작가의 부인 김초혜 시인의 '어머니'라는 시를 읽고 파출부 일을 하며 생계를 이어가는 자신의 어머니를 떠올리며 눈물을 쏟는다. 이재이는 그녀를 위로하며 다음과 같이 말한다.그 후 또 이재이는 윤소인이 좋아하는 화가의 그림을 직접 보여주기 위해서 해외여행을 떠난다. 프랑스의 로댕 미술관, 오르세 미술관, 오랑주리 미술관을 거쳐 네덜란드로 향한다. 거기서도 이재이와 윤소인은 그림을 중심으로 대화를 이어간다. 이재이는 전문가 못지않은 미술 평론을 펼친다. 미술을 전공한 윤소인 또한 그 수준에 결코 뒤지지 않는다. 그런데 나는 이 소설을 읽으면서 미술에 대한 관람평의 대화 분량이 지나치게 많아 다소 지루한 감을 느꼈다. 마치 여행기 내지는 미술평론집을 읽는 느낌. 시 평론과 미술 평론을 하기 위해서 두 남녀의 사랑을 차용한 것 같은 착각도 들었다.나에게 몇 가지 강렬한 호기심과 자책감을 가져온 대목이 있다. 암 투병을 하는 윤소인을 이재이가 어떻게 돌보는지에 대해서였다. 왜냐하면 나의 남편도 암 투병을 했기 때문이다. 남편의 투병 기간 동안, 나는 제대로 된 산책 한 번, 피톤치드가 나오는 숲 길 한 번 걸어본 적이 없다. 산책은커녕 남편을 홀로 집에 둔 채 나는 일터로 나갔다.어느 날 퇴근하여 집에 돌아와 보니, 남편의 장루주머니가 베란다에 널려 있었다. 장루주머니는 인공항문에 부착하는 비닐봉지이다. 장루주머니 값을 아끼기 위해 세척하여 다시 쓰려했다는 것이었다. 나는 화를 내면서 남편이 씻어 말리는 장루주머니를 모두 쓰레기통에 넣은 적이 있다. 이재이처럼 나는 남편에게 여행 한 번, 해외여행 한 번 시켜주지 못했다. 내가 살아온 현실과 소설 속 장면이 너무나 거리가 멀어서 감동이 줄었다.그럼에도 나의 눈시울이 붉어진 대목이 있다. 해외 미술관 여행에서 돌아온 윤소인이 죽어가는 자신의 모습을 보이지 않으려고 애쓰는 모습이다. 그리고 호스피스 병원으로 가면서 윤소인이 이재이에게 쓴 편지 내용이다.그 편지를 읽고 나서 얼마 후, 이재이는 윤소인의 사망 소식을 듣는다. 이재이는 그녀와의 추억이 깃든 보림사로 들어가 승려가 된다. 그러고도 이재이는 구원받지 못한다. 이재이의 죽음을 암시하는 내용으로 소설이 끝난다. <서리꽃>이라는 제목이 참 좋다. 이재이와 윤소인의 이승에서의 짧은 사랑, 그러나 저세상에서는 서리꽃이 아닌 '웃음꽃'을 피웠으면 좋겠다. 인간이 피워낼 수 있는 가장 아름다운 꽃, 웃음꽃!