조선인 136명이 잠든 바다... 우뚝 서 있는 기둥들의 정체

글쓴이는 우에다 케이시 '장생탄광 수몰사고를 역사에 새기는 모임' 사무국장입니다.
오마이뉴스 독자 여러분
일본 야마구치현 우베시 도코나미 해안에는 거대한 굴뚝처럼 생긴 두 개의 구조물이 바다 위에 우뚝 서 있습니다. '피야(ピーヤ, 배기·배수 시설)'라고 불리는 이 구조물은 마치 바다 위에 세워진 묘비처럼 보입니다.
1942년 2월, 아시아·태평양전쟁(제2차 세계대전)이 한창이던 당시 국가 정책에 따라 무리하게 석탄 채굴을 계속하던 장생탄광에서 갱도가 무너지고 바닷물이 유입되는 수몰사고가 발생했습니다. 이 사고로 모두 183명이 목숨을 잃었습니다.
희생자 가운데 136명은 조선인 노동자였습니다. 식민지 지배 아래 생계를 위해 일본으로 건너올 수밖에 없었거나 노무동원계획 등에 따라 강제 동원된 사람들이었습니다. 일본 각지에서 온 노동자 47명도 함께 목숨을 잃었습니다.
사고가 발생한 지 80년이 넘었지만 희생자들의 유해는 대부분 아직 바닷속에 남아 있습니다. 이곳은 강제동원된 조선인 노동자들과 일본인 노동자들의 고통이 새겨진 곳입니다.
우리(장생탄광 수몰사고를 역사에 새기는 모임)는 이 비극적인 사실과 역사를 잊지 않기 위해 2013년 추도비를 세웠고 2024년에는 탄광 입구인 '갱구(坑口)'를 발굴했습니다. 2025년에는 일부 유해를 수습하는 데 성공했습니다. 지금도 한반도와 일본의 유족들 목소리에 귀 기울이며 활동을 이어가고 있습니다.
더 나아가 장생탄광 주변을 평화공원으로 조성하기 위해 한일 양국 시민들의 서명을 받고 있습니다. 1차 서명 마감은 내년(2027년) 2월 말입니다. 우리는 서명을 받아 야마구치현 우베 시장에게 전달할 예정입니다. (서명하러 가기: https://c.org/DrhsFsfqXh
)
일본뿐 아니라 한국 시민 여러분의 서명은 큰 힘이 됩니다. 지금도 장생탄광 터에는 한국에서 많은 분들이 찾아오고 있습니다.
야마구치현과 이웃한 히로시마에는 세계적으로 알려진 평화공원이 있습니다. 히로시마 평화공원이 원폭 피해의 역사와 핵무기 없는 세계를 호소하는 장소라면, 장생탄광은 한반도 식민지 지배라는 일본의 가해 역사를 돌아볼 수 있는 장소입니다.
동시에 장생탄광은 유해 수습을 위해 힘을 모아온 한일 시민들의 노력을 기억하는 곳이기도 합니다. 무엇보다 바다 밑에 잠든 수많은 희생자를 잊지 않고 추모하고 기도하는 공간으로서 중요한 가치가 있습니다.
한국 시민들도 장생탄광을 주목하고 있으며 실제로 많은 사람이 이곳을 찾고 있습니다. 한국에서도 장생탄광을 기억하고 있고, 앞으로도 많은 사람이 찾아올 것이니 이곳을 제대로 보존하고 정비해 달라는 뜻을 우베시장에게 전달하고자 합니다.
장생탄광이 평화공원으로 조성된다면 우베시는 식민지 지배의 피해자들을 기억하고 추모하는 공간을 품은 도시, 한일 시민이 역사를 함께 기억하며 교류하는 새로운 국제교류의 도시로 나아갈 수 있을 것입니다.
이미 한일 정상은 수습된 유해의 DNA 감정 문제를 정상회담에서 논의했습니다. 이번 서명운동이 확산된다면 바닷속에 잠들어 있는 모든 유해의 수습을 요구하는 여론을 형성하는 데에도 도움이 될 것이라고 생각합니다.
평화공원 조성 문제에 대해 일본 정부에 입장을 물었고 일본 정부는 우베시가 평화공원 정비 방향을 결정한다면 이를 지원하고 보조하겠다는 뜻도 밝혔습니다. 한일 양국 시민의 힘을 모아 평화공원을 반드시 조성했으면 하는 바람입니다.
장생탄광을 평화공원으로 만들어야 하는 세 가지 이유
첫째, 해저탄광의 역사적 유구(유물)를 보존해야 합니다.
장생탄광은 해저탄광입니다. 지금도 바다에는 탄광의 배기와 배수에 사용했던 두 개의 피야가 남아 있습니다. 82년 만에 발굴한 갱구도 소나무로 만들어진 당시 모습을 간직하고 있습니다. 이들은 장생탄광의 역사를 증언하는 소중한 유구(유물)입니다. 이를 역사적 유산으로 보존해 일본과 한국을 비롯한 국내외 시민들에게 오래도록 전할 필요가 있습니다.
둘째, 탄광도시 우베의 '빛과 그림자'를 함께 기억해야 합니다.
우베시 도키와공원의 석탄기념관은 석탄산업이 우베를 발전시키고 풍요롭게 만든 역사를 보여줍니다. 우베의 '빛'이라고 할 수 있습니다. 하지만 그 이면에는 장생탄광이 있습니다. 가혹하고 위험한 노동환경에서 일하던 조선인 136명과 일본인 47명이 단 한 번의 사고로 목숨을 잃었습니다. 이것은 우베가 기억해야 할 역사의 '그림자'입니다.
빛만 기억해서는 역사를 온전히 이해할 수 없습니다. 우리는 우베의 발전을 가능하게 한 석탄산업의 역사와 함께 그 과정에서 희생된 사람들의 역사도 배워야 한다고 생각합니다.
셋째, 바다에 잠든 희생자를 추모하고 한일 시민이 만나는 공간이 필요합니다.
언론 보도와 SNS를 통해 장생탄광의 역사는 점차 알려지고 있습니다. 일본뿐 아니라 한국을 비롯한 해외에서도 많은 사람이 이곳을 찾아오고 있습니다. 장생탄광을 평화공원으로 만들어 추모와 기도의 공간을 조성하는 것은 바다에 잠든 생명을 잊지 않고 그 기억을 미래 세대에 전하는 일입니다.
우베시는 스스로를 '미래를 조각하는 도시'라고 이야기합니다. 그렇다면 과거의 역사를 외면하지 않고, 그 역사에서 미래의 평화를 만들어가는 일 역시 우베시가 해야 할 중요한 역할일 것입니다.
장생탄광은 일본만의 역사가 아닙니다. 한반도 식민지 지배와 강제 동원의 역사가 남아 있는 곳이며, 한국과 일본의 유족과 시민들이 오랫동안 희생자를 기억하고 유해를 수습하기 위해 함께 노력해온 장소입니다.
이곳이 일본의 가해 역사를 기억하고 식민지 피해자를 추모하며, 한일 시민이 함께 평화를 이야기하는 공간이 될 수 있도록 한국 시민 여러분께서 힘을 보태주시길 바랍니다. 장생탄광을 평화공원으로 만드는 일에 함께해 주십시오. 여러분의 서명 하나하나가 우베시를 움직이고, 아직 바닷속에 잠들어 있는 희생자들을 다시 세상으로 모시는 힘이 될 것입니다.