조선인 136명이 잠든 바다... 우뚝 서 있는 기둥들의 정체

▲지난 2025년 6월 19일 일본 야마구치현 우베시 해안에서 장생탄광을 찾은 김준혁 의원과 이상식 의원 등이 시민들과 함께 손피켓을 들고 인사말을 하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기