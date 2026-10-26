"'무덤' 같은 제주의 관광지들... 확실하게 목소리 내야 합니다"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲'달랑게' 홍보 티셔츠를 입은 임형묵 감독 ⓒ 임형묵 관련사진보기

큰사진보기 ▲멜 먹는 무늬발게 ⓒ 임형묵 관련사진보기

- 제주생태관광지원센터장 이전에 사람들에게는 다큐멘터리 감독이 더 익숙한데요. 저 역시 그렇습니다. 지난 8월에 진행된 '갯것이영화제'에서 감독님의 영화 '조수웅덩이, 바다의 시작'을 보면 수많은 생물 중 '게'를 집중해 찍은 것 같더라고요. '게'를 주목하신 이유가 있나요?

AD

- '수륙양용'이란 표현이 매우 재밌네요. 오랫동안 바다 생물들을 카메라에 담아 오셨는데 촬영 중에 가장 경이로웠던 순간은 언제였나요?

큰사진보기 ▲석양에 일광욕하는 무늬발게 ⓒ 임형묵 관련사진보기

- 제주에 오시기 전에는 어떤 삶과 어떤 일들을 거쳐오셨나요? 바다 생물과 영상 제작에 매료되었던 계기도 함께 궁금합니다.

- 그 어릴 때의 기억이 있는 것도 신기하지만 장래의 꿈을 정했다는 것도 신기합니다. 그 어린아이는 어떻게 성장을 했나요?

큰사진보기 ▲촬영 중인 임형묵 감독 ⓒ 임형묵 관련사진보기

- 제주 정착 이후, 제주 바다와 조간대 생물들에 본격적으로 빠져들게 된 결정적인 순간은 무엇이었나요?

- 오랫동안 현장에서 직접 목격하신 제주 바다의 변화와 기후위기에 대해서는 어떻게 느끼고 계신가요?

큰사진보기 ▲파랑갯민숭달팽이. 2013년 KBS 파노라마에서 방영한 임형묵 감독의 '대양을 담은 바다 조수웅덩이'의 한 장면 ⓒ 임형묵 관련사진보기

- 현재 제주생태관광지원센터의 센터장을 맡고 계신데요. 지금까지 10개월간 일하면서 소감은 어떠신지, 또 센터가 추구하는 생태관광의 본질과 역할은 무엇이라고 보시나요?

큰사진보기 ▲드론으로 촬영한 안덕면 화순리 용천수습지 ⓒ 임형묵 관련사진보기

- 최근에 언론에도 큰 문제로 떠오른 안덕면 화순리의 일명 '개 수영장' 건에 대해 깊이 관여하고 계신 걸로 압니다. 현재의 상황에 대해 말씀해 주시겠어요?

- 제주 바다와 연안 생물들을 위해 우리가 당장 할 수 있는 실천은 무엇이라 생각하시나요?

큰사진보기 ▲촬영 중인 임형묵 감독 ⓒ 임형묵 관련사진보기

- 해양시민과학센터 파란에 대해 전하고 싶은 이야기 있나요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 해양시민과학센터 파란 뉴스레터에도 실립니다.

네 살 꼬마 시절부터 다큐멘터리 감독이 되겠다고 결심한 사람이 있습니다. 그리고 오십이 넘은 현재 그렇게 살고 있습니다. 그가 만든 다큐 '조수웅덩이: 바다의 시작'을 보며 바다 생물이 그렇게도 웃음 터지게 하는 존재인지 미처 몰랐습니다. 바다와 생태의 기록은 예리하고 날카롭지만 이를 시민들에게 전달하는 방식은 부드럽고 유연합니다. 올해 초부터는 제주생태관광지원센터장으로 일하고 있는 임형묵 감독님을 10월 둘째 주에 센터에서 만나 살아온 이야기 들어봅니다."'조수웅덩이: 바다의 시작'은 게가 주인공은 아니고 조간대에 살고 있는 여러 생물들을 보여준 건데 아마 첫 장면에 게가 나와서인지 그게 되게 인상적이었던 것 같아요. 게는 바닷가에서 볼 수 있는 생물들 중에 가장 눈에 잘 띄고 재미있는 동물인데 움직임도 빠르고 생김새도 재미있어요.3년 전쯤 게와 관련한 전시회를 했는데 영상을 틀어 두었더니 어린 친구들이 그 앞에서 눈을 떼지 못하는 거예요. 재미있는지 반복해서 계속 여러 번 보더라고요. 조간대의 가장 큰 특징이 물에 잠겼다가 드러났다 하는 건데 게는 물속에서도 살 수 있고 물 밖에서도 살 수 있는 '수륙양용'이기에 조간대에 매우 적합하다고 할 수 있죠.""게는 해부학적으로 무척추동물이라 뇌가 거의 없다시피 하다고 보거든요. 그럼에도 불구하고 얘네들이 하는 행동을 보면 단순히 정해진 프로그램대로 움직인다기 보다, 그때그때 생각을 가지고 자극과 환경에 반응한다는 느낌을 받아요. 단순히 뇌의 크기나 구조가 중요한 게 아니라 얘네들도 본능을 넘어서 나름의 사고 체계를 갖고 그에 맞춰 반응한다는 거죠. 자기가 눈으로 보고 느끼는 것에 반응하는 것이 단순한 미물이나 기계적인 프로그램이 아니라 '생각이 있구나' 하고 느낄 때 참 경이롭고 놀랍다는 생각을 합니다.""제가 제주도에 오기 직전까지는 그냥 평범한 촬영감독이었어요. 정말 그야말로 온갖 것을 다 촬영했죠. 제가 아기 때 꿈은 남들보다 굉장히 구체적이고 일찍 시작했는데, 한 네 살 때 구체적인 꿈이 생겼거든요. 네 살 때 TV에서 '동물의 왕국'이라는 프로그램을 처음 봤어요. 그게 우리나라에서 50년도 넘은 최장수 프로그램인데, 네댓 살 때 그걸 보고 완전히 빠져들었죠.사자나 코끼리도 다 좋은데, 물고기가 나오는 프로그램만 하면 빠져드는 거예요. 그런데 거기에 물고기만 나온 게 아니라, 물고기를 촬영하는 과정이 같이 나와요. 카메라 들고 잠수복을 입고 물속에 들어가서 찍는 모습이 나오는데, 그게 너무 신기했어요. 흑백 화면인데도요. 그때 '아, 나는 나중에 저런 거 하는 사람 될 거야' 하고 마음속에 정했던 거죠. 참고로 동물의 왕국에 나온 수중 촬영하는 사람은 '자끄 이브 쿠스토'였을 것으로 생각합니다. 프랑스의 국민영웅으로 아쿠아렁(현재의 스쿠버 장비)를 개발한 사람인데 평생 바다와 해양환경의 중요성을 알린 탐험가이자 영화감독이자 발명가입니다.""대학에서는 영화를 전공했어요. 생활과 생계에 대한 책임감 때문에 회사(삼성 SBC 산하 사내방송 등)에 취직하는 쪽으로 갔죠. 거기서 한 3년 동안 공장들을 돌아다니면서 아침마다 매일 방송을 제작했어요. 사원들을 대상으로 뉴스도 만들고 회사 메시지를 담은 15~20분짜리 영상을 매일 아침 출근 시간에 맞춰 내보냈죠.그러다 회사의 목소리만 전달하는 것에 지루함을 느낄 때쯤 우리나라에 케이블 방송이 생겼고, 삼성 내 제일기획에서 다큐멘터리 전문 채널인 'Q채널'을 하게 되면서 '아, 내 자리는 여기구나' 하고 응시해 합격했어요. 하지만 IMF 외환위기가 터지면서 방송 사업이 해산되고, 30대 시절 프리랜서로 일하며 인생에서 가장 힘들고 깜깜한 암흑기를 보냈습니다. 부모님 두 분도 돌아가시고 수입도 불안정해지면서 '제주도에 가서 살면 어떨까?' 하는 생각을 처음 갖게 되었습니다.""2009년 제주에 완전히 정착하기 직전에 EBS '하나뿐인 지구'라는 프로그램을 1년 동안 촬영했는데, 그때 제주도 관련 편이 두 번 있었거든요. 그중 하나가 '제주올레'를 소개하는 프로그램이었는데, 거기에 '조간대' 촬영이 들어갔습니다. 제주대학교 최광식 교수님하고 대학원생들이 나와서 암반조간대의 생물들을 소개하면서 여기가 왜 중요하고 생물 다양성이 얼마나 높은지 설명을 해주셨어요. 그 이야기를 듣고 완전히 '아, 바로 이거다!' 하고 감탄했죠.제주도에 내려온 뒤 제주 MBC 등에서 제주올레와 서귀포 바닷가를 둘러보는 프로그램을 맡아 관찰한 내용을 블로그에 올렸더니 최광식 교수님에게서 연락이 왔어요. 도대체 뭐 하는 사람인데 이런 걸 관찰하고 다니냐면서요. 하우징 장비도 없이 어항 같은 걸 써서 물속을 찍던 저를 기억해 주시더라고요. 그렇게 제주 바다를 알아가다 개발 중심의 영상 제작에서 벗어나 내가 진짜 하고 싶은 바다 이야기만 하겠다고 결심하고 2013년에 회사를 만들고 이름을 '깅이와 바당'으로 지었죠. 그때부터 지금까지 바다 환경과 생물에 관한 기록을 이어오고 있습니다.""사실 처음 10년 동안은 바다가 변했다고 말하는 게 되게 조심스러웠어요. 자연은 한 번도 똑같은 적이 없거든요. 작년과 올해가 다르고 내년이 다른데, 이게 어떤 방향성을 갖고 변한다는 걸 단정하려면 굉장히 오랫동안 관찰해야 해요. 하지만 10년이 넘어가고 특히 최근 몇 년 사이에 바다의 변화가 가속화된다는 느낌은 확실해요. 무엇보다 계절이 뒤로 밀린다는 느낌을 많이 받습니다. 과거 4월에 보이던 양상이 6월에 보이고, 10월에 사라지던 생물들이 12월이 되어야 사라지는 식으로 거의 두 달 가까이 늦어지고 있어요.이렇게 계절과 수온이 변하면서 해조류 상도 많이 바뀌어요. 미역은 오히려 최근 몇 년 사이 늘어난 반면, 감태나 모자반 같은 갈조류나 홍조류는 줄어들고 있죠. 군소 같은 생물은 먹이가 줄어서인지 개체 수가 확실히 감소한 것 같습니다. 또 요즘 청색꽃게 같은 아열대성 종이 자주 잡히는데, 1970년대 도감에도 기록은 있었지만 당시엔 아주 드문 유입종이었거든요. 지금처럼 갑자기 많아진 건 제주 바다에서 실제로 번식까지 하고 있다는 뜻이죠.이러한 바다의 변화를 내가 어떤 시각으로 바라보고 타인에게 전달할 것인가가 저의 가장 큰 고민입니다. 단순히 '큰일 났다, 원상복구 하자!'라고 외치는 것만으로는 해결이 어렵고, 위기감이나 죄책감을 주는 방식을 넘어 이 변화의 현상을 어떻게 해석하고 받아들일지 더 깊은 고민이 필요합니다.""그야말로 배우는 과정이죠. 생태관광 분야에 나름의 인맥과 구조가 있는데 아직 파악이 다 된 건 아니라서 어려움이 있긴 합니다. 특히 마을과의 관계는 제가 극복해 나가야 할 부분인데 좀 개혁이 필요하다고도 생각합니다.보통 '생태관광'이라고 하면 관광을 생태적으로 즐기는 거라고 생각하기 쉽지만 무게중심은 '관광'이 아니라 '생태'에 있습니다. 생태를 지키기 위한 중요한 하나의 방편으로 관광을 선택하고 활용하는 것이죠. 관광객들에게 '당신이 관광을 와서 제주도가 망가졌습니다' 하고 죄책감을 주면 관광을 안 오게 되지만, 제주 경제에서 관광이 차지하는 비중을 부인할 수는 없어요.중요한 것은 관광을 오는 사람들이 제주에서 무엇을 보고, 어떤 마음가짐으로 자연을 대하느냐입니다. 단순히 들러서 즐기고 소비하는 관광이 아니라, 제주의 자연이 주는 감동을 제대로 느끼게 해주는 것이 생태관광의 역할이에요. 꼭 눈에 띄는 거대한 상어가 아니더라도, 곶자왈이나 오름, 동굴, 그리고 바닷가의 조그만 게나 고둥 하나를 관찰하더라도 해설과 관심이 더해지면 깊은 감동과 기쁨을 느낄 수 있거든요.특히 마을의 기존 기득권이나 고령층의 인식을 당장 바꾸기는 어렵기 때문에, 청소년과 어린이, 학교 교육 등을 주요 대상으로 삼아 미래 세대가 올바른 생태적 가치관과 안목을 가질 수 있도록 다리를 놓아주는 것이 저희 센터의 가장 중요한 미션이라고 생각합니다.""제주에 온 지 얼마 안 되었을 때 그곳에 간 적이 있는데 굉장히 특이한 습지라고 생각했어요. 해수욕장 중간에 용천수가 나오고 그 주변에 갈대가 자라니까 자연스럽게 습지가 형성된 거예요. 모래 중간에 갈대 습지가 있는 게 신기하잖아요. 그런데 화순항이 개발되면서 해수욕장 폭이 좁아져 버린 거예요. 거기에 습지가 있으니까 이걸 지저분하게 여긴 마을과 개발사업자들이 콘크리트로 밀어버리고 기역(ㄱ) 자 모양의 인공 수로를 만들어버린 겁니다. 현재 시멘트를 발라 추가 정비하려던 공사는 시민단체와 환경단체의 반대로 중단된 상태입니다.저는 이 화순 수로 현장을 단순한 환경 파괴나 대립으로 끝내는 게 아니라, '문제가 있었으나 시민들과 협의해 과거보다 훨씬 뛰어난 생태공원으로 탈바꿈했다'는 성공 사례로 만들고 싶습니다. 다행히 '화순해수욕장 생태환경 상생협의회'가 구성되었고 예산을 지원하겠다는 기업의 의사도 있어요. 인공 수로를 습지와 갈대밭으로 복원하고 시민 생태학습 및 관광자원으로 활용하자고 지속적으로 제안하고 있습니다.""성산에 내수면이라고 부르는 호수가 있는데 그 갯벌에 어촌 활성화 사업으로 500평짜리 전망대를 만들어요. 식당이나 숙박업이 잘 안 되니까 마을 사람들은 조명도 달고 공연도 하고 그러면 관광객들이 오지 않겠나 생각하시는데요. 거기는 철새 도래지예요. 철새 도래지에 조명을 단다는 게 말이 안 되거든요. 철새가 오는 그 환경 자체가 사람들을 오게 하는 가장 확실한 자원인데 그걸 파괴하는 일이죠. 이런 상황에 대해 시민들이 SNS 같은 걸 통해 목소리를 내주는 게 필요합니다.이호동에 빨간 등대, 하얀 등대 있는 거, 제주의 랜드마크처럼 활용되고 있는데 거기야말로 조간대를 매립한 최악의 난개발이고 현재는 캠핑카들의 무덤 같은 느낌이거든요. 중국 관광객들이야 잘 모르니까 거기 많이 오긴 하는데 우리나라 사람들이라면 그런 문제에 대해 확실하게 목소리를 내주면 좋겠습니다.그리고 제주 바다 오염의 큰 원인 중 하나인 양식장 배출수 문제도 사실 해결 방법이 없는 게 아닙니다. 배출수를 완벽히 정수해서 내보내거나 바닷가 바로 앞이 아닌 500m 이상 멀리 바다 한가운데로 내보내면 연안 오염은 거의 해결됩니다. 결국 비용 문제 때문에 안 하고 있는 것인데, 제도를 강화해 정화 기준을 엄격히 적용하거나 오염 방지 시설을 국가와 지자체가 세금 및 산업 지원으로 해결해 주어야 합니다. 그런 일에 목소리를 내주는 것이 중요합니다.""파란이야 늘 응원하죠. 시민과학을 바탕으로 직접 관찰한 내용을 체계적으로 정리해 정책을 만들어가는 활동이 굉장히 모범적이고 우리가 지향해야 할 운동 방식이라고 생각합니다. 얼마 전에 연산호 '슬럼핑' 현상을 국제적으로 명명하게 된 큰 성과도 있었잖아요. 너무도 훌륭하다고 생각하고 저도 계속 동참할 수 있으면 좋겠습니다."