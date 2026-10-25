오세훈과 '훈훈 연대'? 가능성 묻자 한동훈 답변

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장과 한동훈 무소속 의원이 지난 6월 16일 2026 국민공공정책포럼에서 만나 인사하고는 모습(자료사진). ⓒ 국민일보 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲25일 오전 KBS ‘일요진단 라이브’에 출연한 한동훈 무소속 의원 ⓒ 화면갈무리 관련사진보기

보수 진영 차기 대권주자로 꼽히는 한동훈 무소속 의원이 오세훈 현 서울시장과의 연대 가능성을 묻자 "저희가 손을 놓은 적은 없다", "보수 진영 승리를 위해 함께 가야 될 분"이라며 25일 가능성을 열어뒀다.국민의힘 소속 오 시장과 과거 국민의힘 비상대책위원장을 역임한 한 의원은, 최근 차기 대선 주자 선호도 여론조사에서 보수 진영의 주자로 함께 이름이 오르내리고 있다.이날 오전 KBS '일요진단 라이브'에 출연한 한 의원은 오 시장에 대해 묻자 "굉장히 합리적인 분이다. 보수 진영 승리를 위해 함께 힘을 합쳐야 할 분이라고 생각한다"라며 이같이 말했다.그는 지난 23일 오 시장의 '명태균 여론조사 비용 대납' 사건 무죄 결과 관련해선 "(유죄 판결이 나왔던) 1심 때부터 저는 그 판결이 문제가 있고, 2심에서 반드시 바로잡혀야 한다고 말했다. 참 다행스럽게 생각한다"라고 평가했다.이어 사회자가 '보수 진영의 지지 기반을 넓히기 위해 한동훈-오세훈이 손을 잡아야 한다는 주장이 나오는데 가능성을 어떻게 보느냐'라고 묻자, 그는 "저는 오 시장님을 비롯해서 많은 합리적인 정치인들과, (제가) 만들고자 하는 나라의 지점이 그렇게 다르지 않다고 본다"라며 둘 사이 공통점을 강조했다.그는 보수 일각에서 자신에 대해 '배신자론'이 여전한 데 대해선 "저는 국민을 배신한 적은 없다"라고 선을 그었다. 한 의원은 "제가 윤석열 계엄을 막은 걸 그렇게(배신이라고) 얘기하는데, 계엄은 막아야 하는 것"이라며 "계엄을 안 막았으면 보수가 10년은 (빨리) 절멸했을 거다, 저는 제가 할 일을 했다고 본다"라고 덧붙였다.한편 그는 '검사 한동훈 이미지가 강해서 리더 이미지는 아닌 것 같다'는 비판에는 "그렇게 정치인을 하나로 규정될 문제는 아닌 것 같다"라며 "검찰 없어졌는데 아직도 검사 얘기하는 건 좀 우습지 않나요?"라고 반문했다.그는 "국민이 싸워야 한다고 하는 지점에서 싸우는 게 리더지, 거기서 '에헴' 하고 폼을 잡는 게 리더가 아니다"라며 "저는 범죄자들엔 여전히 검사처럼 하겠지만, 동네아이들과 찰밥할머니 같은 분들에겐 섬기는 마음으로 정치할 것"이라고 말했다.