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정치

26.10.25 17:59최종 업데이트 26.10.25 17:59

오세훈과 '훈훈 연대'? 가능성 묻자 한동훈 답변

"저희가 손을 놓은 적은 없다... 오세훈 굉장히 합리적인 분, 보수 승리 위해 힘 합쳐야 할 분"

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오세훈 서울시장과 한동훈 무소속 의원이 지난 6월 16일 2026 국민공공정책포럼에서 만나 인사하고는 모습(자료사진).
오세훈 서울시장과 한동훈 무소속 의원이 지난 6월 16일 2026 국민공공정책포럼에서 만나 인사하고는 모습(자료사진). ⓒ 국민일보 제공

보수 진영 차기 대권주자로 꼽히는 한동훈 무소속 의원이 오세훈 현 서울시장과의 연대 가능성을 묻자 "저희가 손을 놓은 적은 없다", "보수 진영 승리를 위해 함께 가야 될 분"이라며 25일 가능성을 열어뒀다.

국민의힘 소속 오 시장과 과거 국민의힘 비상대책위원장을 역임한 한 의원은, 최근 차기 대선 주자 선호도 여론조사에서 보수 진영의 주자로 함께 이름이 오르내리고 있다.

이날 오전 KBS '일요진단 라이브'에 출연한 한 의원은 오 시장에 대해 묻자 "굉장히 합리적인 분이다. 보수 진영 승리를 위해 함께 힘을 합쳐야 할 분이라고 생각한다"라며 이같이 말했다.

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그는 지난 23일 오 시장의 '명태균 여론조사 비용 대납' 사건 무죄 결과 관련해선 "(유죄 판결이 나왔던) 1심 때부터 저는 그 판결이 문제가 있고, 2심에서 반드시 바로잡혀야 한다고 말했다. 참 다행스럽게 생각한다"라고 평가했다.

이어 사회자가 '보수 진영의 지지 기반을 넓히기 위해 한동훈-오세훈이 손을 잡아야 한다는 주장이 나오는데 가능성을 어떻게 보느냐'라고 묻자, 그는 "저는 오 시장님을 비롯해서 많은 합리적인 정치인들과, (제가) 만들고자 하는 나라의 지점이 그렇게 다르지 않다고 본다"라며 둘 사이 공통점을 강조했다.

25일 오전 KBS ‘일요진단 라이브’에 출연한 한동훈 무소속 의원
25일 오전 KBS ‘일요진단 라이브’에 출연한 한동훈 무소속 의원 ⓒ 화면갈무리

그는 보수 일각에서 자신에 대해 '배신자론'이 여전한 데 대해선 "저는 국민을 배신한 적은 없다"라고 선을 그었다. 한 의원은 "제가 윤석열 계엄을 막은 걸 그렇게(배신이라고) 얘기하는데, 계엄은 막아야 하는 것"이라며 "계엄을 안 막았으면 보수가 10년은 (빨리) 절멸했을 거다, 저는 제가 할 일을 했다고 본다"라고 덧붙였다.

한편 그는 '검사 한동훈 이미지가 강해서 리더 이미지는 아닌 것 같다'는 비판에는 "그렇게 정치인을 하나로 규정될 문제는 아닌 것 같다"라며 "검찰 없어졌는데 아직도 검사 얘기하는 건 좀 우습지 않나요?"라고 반문했다.

그는 "국민이 싸워야 한다고 하는 지점에서 싸우는 게 리더지, 거기서 '에헴' 하고 폼을 잡는 게 리더가 아니다"라며 "저는 범죄자들엔 여전히 검사처럼 하겠지만, 동네아이들과 찰밥할머니 같은 분들에겐 섬기는 마음으로 정치할 것"이라고 말했다.

#한동훈#오세훈#국민의힘#차기대권#보수진영차기주자

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유성애 (findhope) 내방

정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

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