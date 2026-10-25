메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.10.25 17:19최종 업데이트 26.10.25 17:19

'박균택·양부남' 보도에 여야 신경전, 국힘 "AI에 물었나"

법무장관 후보군 인선 보도 나오자 미리 기싸움... 민주당 "누가 돼도 잘할 것, 과도한 우려 마시라"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
두 달째 공석인 법무부 장관 후보가 더불어민주당 박균택 의원(왼쪽)과 양부남 의원 등 두 명의 검찰 출신 의원으로 압축된 것으로 25일 확인됐다. 2026.10.25
두 달째 공석인 법무부 장관 후보가 더불어민주당 박균택 의원(왼쪽)과 양부남 의원 등 두 명의 검찰 출신 의원으로 압축된 것으로 25일 확인됐다. 2026.10.25 ⓒ 연합뉴스

"제미나이에게 '공소취소 적임자'를 물어본 결과인가? (...) 대통령이 얼마나 다급하면, 지금도 재판이 진행 중인 자기 사건 변호인을 법무부 장관에 앉히려 하나." (나경원 의원, 25일 페이스북에서)

"두 분 다 사법 전문성, 의정활동 활약 등이 민주당에서 높게 평가 받는 분이다. 어떤 인사가 임명되더라도 전문성을 잘 펼칠 것이라 생각한다." (신현영 민주당 대변인, 25일 기자들과 만나)

25일 더불어민주당 박균택·양부남 의원이 차기 법무부 장관 후보군으로 거론되는 가운데, 여야가 엇갈린 반응을 보였다. 민주당은 공식 인선 발표 전이라면서도 두 의원의 전문성을 강조한 반면, 국민의힘은 이재명 대통령의 변호인 출신이라는 점 등을 문제 삼으며 철저한 검증을 예고했다.

법무부 장관 자리가 두 달째 공석인 가운데 청와대 관계자는 이날 "이 대통령이 장고를 거친 끝에 박 의원과 양 의원을 놓고 막판 고심 중"이라며 "조만간 인선이 이뤄질 걸로 안다"라고 밝혔다.

민주 "누가 임명돼도 전문성 있어"... 국힘 "송곳 검증", "심각한 이해 충돌"

AD
신현영 민주당 대변인은 이날 국회 소통관에서 기자들과 만나 두 의원의 법무부 장관 후보군 관련 질의에 "인사권에 대한 부분은 공식 발표가 날 때까지 정확성이 담보되지 않는다는 전제가 있다"고 말했다.

이어 그는 "검찰개혁과 사법개혁 등 여러 주요 역할을 맡는 자리인 만큼 정부가 고심할 수밖에 없다"면서도 "민주당에서 높게 평가하는 분들로, 누가 임명되더라도 전문성을 잘 펼칠 것"이라고 말했다.

국민의힘은 검증을 벼르고 있다. 정점식 원내대표는 이날 오후 간담회 뒤 기자 질의에 "누가 임명되더라도 김승원 전 법무부 장관 후보자 때처럼 송곳 검증을 통해 법무부 장관으로 적합한 인물인지 철저히 검증하겠다"고 말했다.

주진우 국민의힘 의원은 이 대통령과 박균택 의원의 과거 변호인 관계를 문제 삼았다. 이날 오전 회견 뒤 주 의원은 "이재명의 변호인 출신이 법무부 장관 후보가 된다는 것 자체가 심각한 이해충돌"이라며 "(이런 상황이) 법치가 무너지는 현실을 가장 잘 보여주는 장면"이라고 주장했다.

그는 "특정인이 지명된다면, 이 대통령 관련 사건 공소취소 문제와 대장동 사건 항소 포기, 박상용 검사 징계 문제 등을 국민의 눈높이에서 아주 엄격하게 검증할 것"이라고 덧붙였다.

지난 9월 19일 김승원 당시 법무부 장관 후보자가 사퇴 기자회견을 마치고 국회 소통관을 나서는 모습(자료사진). 2026.9.19
지난 9월 19일 김승원 당시 법무부 장관 후보자가 사퇴 기자회견을 마치고 국회 소통관을 나서는 모습(자료사진). 2026.9.19 ⓒ 연합뉴스

최보윤 당 수석대변인도 "법무부 장관은 지금 굉장히 중요한 자리"라며 "이재명 공소취소 등 여러 현안에 대해 분명한 목소리를 낼 분이 왔으면 좋겠다"고 말했다. 그는 "정권 눈치를 보는 게 아니라 국민 목소리를 듣는 분이 임명됐으면 한다"며 철저한 자질 검증을 예고했다.

차기 인선으로 거론되는 민주당 박균택·양부남 의원은 모두 검사 출신, 호남 기반에 친이재명계로 분류된다는 공통점을 지녔다. 다만 박 의원은 실제 이 대통령 측 변호인으로 활동했으나, 양 의원은 직접적인 사건 변호인이 아니라 당 법률위원장으로서 대응을 총괄해 왔다.

신 대변인은 이날 "공소취소 등 의구심과 비판이 있는 걸로 안다"면서도 "이전 경우 비춰봐도 그렇고 국민 눈높이에 맞는, 또 국민이 납득할 만한 인사와 더불어 행정수장으로서의 역할을 하지 않겠나"라며 "너무 과도한 우려는 하지 않아도 된다고 명확히 말씀 드린다"라고 선을 그었다.

#법무부장관#양부남#박균택#청와대#막판고심

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글2
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
유성애 (findhope) 내방

정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

이 기자의 최신기사오세훈과 '훈훈 연대'? 가능성 묻자 한동훈 답변


독자의견2

연도별 콘텐츠 보기