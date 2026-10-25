'박균택·양부남' 보도에 여야 신경전, 국힘 "AI에 물었나"

큰사진보기 ▲두 달째 공석인 법무부 장관 후보가 더불어민주당 박균택 의원(왼쪽)과 양부남 의원 등 두 명의 검찰 출신 의원으로 압축된 것으로 25일 확인됐다. 2026.10.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"제미나이에게 '공소취소 적임자'를 물어본 결과인가? (...) 대통령이 얼마나 다급하면, 지금도 재판이 진행 중인 자기 사건 변호인을 법무부 장관에 앉히려 하나." (나경원 의원, 25일 페이스북에서)

"두 분 다 사법 전문성, 의정활동 활약 등이 민주당에서 높게 평가 받는 분이다. 어떤 인사가 임명되더라도 전문성을 잘 펼칠 것이라 생각한다." (신현영 민주당 대변인, 25일 기자들과 만나)

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큰사진보기 ▲지난 9월 19일 김승원 당시 법무부 장관 후보자가 사퇴 기자회견을 마치고 국회 소통관을 나서는 모습(자료사진). 2026.9.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

25일 더불어민주당 박균택·양부남 의원이 차기 법무부 장관 후보군으로 거론되는 가운데, 여야가 엇갈린 반응을 보였다. 민주당은 공식 인선 발표 전이라면서도 두 의원의 전문성을 강조한 반면, 국민의힘은 이재명 대통령의 변호인 출신이라는 점 등을 문제 삼으며 철저한 검증을 예고했다.법무부 장관 자리가 두 달째 공석인 가운데 청와대 관계자는 이날 "이 대통령이 장고를 거친 끝에 박 의원과 양 의원을 놓고 막판 고심 중"이라며 "조만간 인선이 이뤄질 걸로 안다"라고 밝혔다.신현영 민주당 대변인은 이날 국회 소통관에서 기자들과 만나 두 의원의 법무부 장관 후보군 관련 질의에 "인사권에 대한 부분은 공식 발표가 날 때까지 정확성이 담보되지 않는다는 전제가 있다"고 말했다.이어 그는 "검찰개혁과 사법개혁 등 여러 주요 역할을 맡는 자리인 만큼 정부가 고심할 수밖에 없다"면서도 "민주당에서 높게 평가하는 분들로, 누가 임명되더라도 전문성을 잘 펼칠 것"이라고 말했다.국민의힘은 검증을 벼르고 있다. 정점식 원내대표는 이날 오후 간담회 뒤 기자 질의에 "누가 임명되더라도 김승원 전 법무부 장관 후보자 때처럼 송곳 검증을 통해 법무부 장관으로 적합한 인물인지 철저히 검증하겠다"고 말했다.주진우 국민의힘 의원은 이 대통령과 박균택 의원의 과거 변호인 관계를 문제 삼았다. 이날 오전 회견 뒤 주 의원은 "이재명의 변호인 출신이 법무부 장관 후보가 된다는 것 자체가 심각한 이해충돌"이라며 "(이런 상황이) 법치가 무너지는 현실을 가장 잘 보여주는 장면"이라고 주장했다.그는 "특정인이 지명된다면, 이 대통령 관련 사건 공소취소 문제와 대장동 사건 항소 포기, 박상용 검사 징계 문제 등을 국민의 눈높이에서 아주 엄격하게 검증할 것"이라고 덧붙였다.최보윤 당 수석대변인도 "법무부 장관은 지금 굉장히 중요한 자리"라며 "이재명 공소취소 등 여러 현안에 대해 분명한 목소리를 낼 분이 왔으면 좋겠다"고 말했다. 그는 "정권 눈치를 보는 게 아니라 국민 목소리를 듣는 분이 임명됐으면 한다"며 철저한 자질 검증을 예고했다.차기 인선으로 거론되는 민주당 박균택·양부남 의원은 모두 검사 출신, 호남 기반에 친이재명계로 분류된다는 공통점을 지녔다. 다만 박 의원은 실제 이 대통령 측 변호인으로 활동했으나, 양 의원은 직접적인 사건 변호인이 아니라 당 법률위원장으로서 대응을 총괄해 왔다.신 대변인은 이날 "공소취소 등 의구심과 비판이 있는 걸로 안다"면서도 "이전 경우 비춰봐도 그렇고 국민 눈높이에 맞는, 또 국민이 납득할 만한 인사와 더불어 행정수장으로서의 역할을 하지 않겠나"라며 "너무 과도한 우려는 하지 않아도 된다고 명확히 말씀 드린다"라고 선을 그었다.