600년 성벽 아래서 터진 뮤지컬 배우의 함성

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큰사진보기 ▲해미읍성 나무 그늘 아래 돗자리를 펴고 가을의 여유를 즐기는 탐방객들 ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'서산시 소리축제' 무대 주변으로 길게 줄지어 선 관람 천막과 무대 전경 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲고운 한복을 차려입고 무대 위에서 소리를 선보이는 소리꾼들의 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

"오늘 서산시 소리축제를 축하해주기 위해 정말 특별한 분을 모셨습니다!"

큰사진보기 ▲'서산시 소리축제' 무대 위에서 열정적으로 인사를 건네는 뮤지컬 배우 박해미 ⓒ 김지영 관련사진보기

"여러분, 반갑습니다! 이 유서 깊은 해미읍성에서 여러분과 소리로 만날 수 있어 가슴이 쿵쾅거립니다!"

큰사진보기 ▲고즈넉한 흙길과 대나무 터널 사이로 내비치는 평화로운 산책로 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲'어서와, 해미읍성은 처음이지?' 조형물 너머로 평화롭게 어우러진 시민들 ⓒ 김지영 관련사진보기

25일, 600년 세월을 단단히 버텨온 성벽 너머로 노랗고 붉은 가을빛이 무르익고 있었다. 단풍나무 그늘 아래 돗자리를 편 가족들의 나른한 뒷모습, 잔디밭을 천천히 뛰놀며 웃음을 터뜨리는 아이들의 해맑은 고함.참으로 정갈하고 평화로운 주말의 풍경이다. 하지만 이 넓은 잔디밭에 발을 디딜 때마다 가슴 한구석이 아릿해지는 것은 어쩔 수 없다.이곳이 어디인가. 조선시대 왜구를 막아내던 칼바람 부는 군사 요충지였고, 병인박해 시절 이름 없는 수많은 천주교 신자들이 오직 믿음을 지키려다 처참히 스러져간 고통과 통곡의 현장이 아니었던가. 피비린내 나던 아픔의 성지가 600년이 지난 오늘날, 수많은 시민들에게 무해한 위로와 휴식을 건네는 안식처가 되어있다.과거의 아픔을 탓하거나 배척하지 않고 그저 단단한 품으로 껴안은 성벽은, 오늘을 살아가는 우리에게 가만히 묵직한 말을 건네는 듯했다.가을바람을 느끼며 읍성 안쪽을 거닐던 중, 삼삼오오 사람들이 한 방향으로 모여들기 시작했다. 곧이어 장구와 북소리가 공기를 울리더니 신명 나는 국악 가락이 읍성 전체로 퍼져나갔다. 박수와 환호성이 울려 퍼진 곳은 바로 '서산시 소리축제' 현장이었다.하얀 천막 아래 관람석을 빼곡히 채운 사람들은 무대 위 소리꾼들의 흥겨운 가락에 맞춰 발짓을 하고 손뼉을 쳤다. 전통 한복의 고운 색감이 잔디밭 위에서 넘실대고, 600년 성벽은 그 옛날 군가 대신 온 동네 이웃들의 환호성을 메아리쳐 돌려주고 있었다.휠체어나 전동차를 타고 오신 마을 어르신부터 어린아이까지, 모두가 시름을 잊고 공연에 몰입하는 모습은 그 자체로 감동적인 한 편의 풍경화였다.공연이 막바지로 치달을 즈음, 장내 아나운서의 목소리가 한층 상기되었다.사람들의 호기심 어린 시선이 무대로 쏠렸다. 무대 위로 당당한 걸음걸이로 걸어 나온 이는 뜻밖에도 국악인이 아닌, 저명한 뮤지컬 배우 박해미씨였다.특유의 시원시원하고 압도적인 성량으로 인사를 건넨 그녀는 성벽 아래서 폭발적인 가창력으로 노래를 부르기 시작했다. 조선의 고즈넉한 성벽과 전통 국악 축제의 현장에서 펼쳐진 현대 뮤지컬 배우의 열정적인 무대. 어울리지 않을 것 같던 조합은 묘하게 어우러지며 장내를 엄청난 소리의 진동으로 채웠다.관객석에서는 연신 "와!" 하는 탄성이 터져 나왔고, 성벽 아래 모인 수백 명의 관객들은 하나가 되어 노래를 따라 불렀다. 과거의 공간에서 현재의 소리가 어우러지는 순간, 고물과 신물이 경계 없이 섞이는 압도적인 순간이었다.공연의 열기를 뒤로하고 읍성 한쪽에 우거진 대나무 숲길로 들어섰다. 하늘을 가릴 듯 빽빽하게 솟은 대나무들이 바람에 사각거리는 소리는, 방금 전 무대의 열기와는 또 다른 고요한 평온을 선물했다.바람에 흔들리면서도 꺾이지 않는 대나무처럼, 해미읍성은 600년 세월 동안 모진 풍파를 견뎌냈다. 외세의 침략에 맞서던 피비린내 나는 군사 요충지였고, 억울하게 목숨을 잃은 순교자들의 피로 물들었던 땅. 하지만 그 아픔을 품은 채 오늘날엔 박해미 배우의 노래와 이웃들의 웃음소리를 거침없이 품어 안고 있다.우리는 살아가면서 과거의 상처나 나와 다른 가치관을 배척하느라 얼마나 많은 에너지를 소모하는가. 하지만 해미읍성은 보여주고 있다. 과거와 현재, 아픔과 환희, 전통 국악과 현대 뮤지컬이 한 공간에서 부드럽게 공존할 수 있다는 것을.주말의 끝자락, 성문을 나서는 발걸음이 한결 가벼웠다. 마음속에 켜켜이 쌓였던 찌꺼기를 비워내고, 나와 다른 존재를 너그럽게 포용할 수 있는 넉넉한 성벽 하나를 가슴속에 단단히 쌓아 올렸기 때문이다.