'지방 덩어리' 오해받는 마요네즈, 셰프의 활용법

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큰사진보기 ▲가장 익숙하지만, 요리의 풍미를 완성하는 완벽한 짝꿍. 토마토 케첩과 마요네즈. ⓒ Getty Images 관련사진보기

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마요네즈: '아보카도 오일'이나 '올리브 오일' 베이스를 확인하자

케첩: '하인즈(Heinz)' 스타일과 '토마토 함량'

마요네즈로 구워내는 극상의 '노릇함'과 '연육 작용'

· 호텔 주방의 만능 딥핑 소스 '아이올리(Aioli) & 사우전드 아일랜드 드레싱(Thousand Island Dressing)

덧붙이는 글 | 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주에서 셰프로 일하며 레스토랑 주방의 수제 버거 파트나 그릴 라인을 조율할 때, 절대 빠질 수 없는 양념 콤비가 있다. 바로 어느 집이나 냉장고 문을 열면 무심하게 서 있는 '마요네즈'와 '토마토 케첩'이다.주방에서 마요네즈와 케첩은 단순한 '찍어 먹는 딥핑 소스(Dipping sauce)'가 아니다. 소스의 고소함과 신맛, 그리고 입안을 감싸는 질감을 조율하는 최고의 '베이스 소스(Base sauce)'이자 요리의 풍미를 끌어올리는 결정적인 열쇠다.하지만 당장 우리 집에서 요리를 담당하는 아내나, 지인들은 이 두 소스를 향해 가혹한 시선을 보낸다. "마요네즈는 순 지방 덩어리라 다이어트의 적 아닌가요?", "케첩은 아이들이나 먹는 설탕 범벅 소스 아닌가요?" 하고 물어보시곤 한다.일상의 식탁에서 오해받아 온 마요네즈와 케첩 속 정직한 음식 과학, 그리고 마트에서 똑똑하게 골라 주방에서 호텔 요리 부럽지 않게 활용하는 팁을 셰프의 경험을 담아 정리해 본다.마요네즈의 성분을 뜯어보면 아주 단순하다. 식용유, 계란 노른자, 그리고 식초나 레몬즙이 전부다. 원래 물과 기름은 절대 섞이지 않는 성질을 지녔다. 하지만 계란 노른자 속에 들어있는 '레시틴(Lecithin)'이라는 유화제 성분이 기름방울을 미세하게 감싸 안으면서, 찰랑거리던 식용유가 순식간에 하얗고 꾸덕한 크림 형태의 마요네즈로 재탄생한다. 이것이 요리학에서 말하는 '유화(Emulsion) 작용'이다.즉, 마요네즈는 나쁜 화학 첨가물이 아니라 가장 순수한 지방과 단백질이 만든 가장 자연스러운 조화물이다. 무조건 기피할 대상이 아니라, 질 좋은 오일과 계란으로 만든 정직한 지방원으로서 요리의 고소함과 풍미를 살려주는 주방의 훌륭한 조력자인 것이다.토마토케첩을 그저 단맛이 나는 MSG가 잔뜩 들어간 양념으로 생각했다면 큰 오산이다. 잘 익은 토마토에는 천연 감칠맛 성분인 '글루탐산(Glutamic Acid)'이 풍부하게 들어있다. 서양 요리에서 육수를 오래 끓여 감칠맛을 뽑아내듯, 토마토를 오래 졸여 식초와 향신료를 더한 케첩은 서양판 '고추장'이자 '천연 감칠맛 폭탄'인 셈이다. 케첩 한 스푼이 소스에 들어가면 단맛만 더해지는 것이 아니라, 요리 전체의 깊은 풍미를 단숨에 끌어올려 준다.일반 마요네즈는 대두유(콩기름)나 카놀라유로 만든다. 건강을 생각한다면 마트에서 '아보카도 오일 마요네즈'나 '올리브 오일 마요네즈'를 골라보자. 좋은 혈관 건강 지방을 섭취하면서도 훨씬 깊은 풍미를 누릴 수 있다. 또한 뚜껑을 연 마요네즈는 절대 냉동실이나 너무 찬 곳에 두지 말고 냉장고 문 쪽(약 5~10℃)에 두어야 기름과 노른자가 분리되지 않으며 상하지도 않는다.맛있는 케첩을 원한다면 원재료명에서 '토마토 페이스트' 비율이 높은 것을 골라야 한다. 여기에 인공적인 액상과당 대신 깔끔한 단맛을 낸 제품일수록 뒷맛이 텁텁하지 않고 진하다. 하인즈 같은 정통 서양식 케첩은 식초의 새콤한 맛이 선명하게 살아있어, 감자튀김이나 기름진 요리의 느끼함을 싹 잡아주는 데 탁월한 역할을 한다.생선이나 닭가슴살, 돼지목살을 구울 때 버터 대신 표면에 마요네즈를 얇게 바르고 팬에 올려보자. 마요네즈 속 오일과 계란 단백질이 마이야르(Maillard) 반응을 극대화해 타지 않고 완벽한 노릇함을 만들어내며, 식초 성분이 고기를 촉촉하고 부드럽게 만들어 준다. 샌드위치용 식빵 겉면에 마요네즈를 발라 구우면 바삭함이 배가된다.여기에 최근 캠핑 요리 트렌드로 주목받는 '마요네즈 꽃게구이' 역시 같은 원리의 결정판이다. 꽃게 껍딱지 안쪽에 마요네즈를 듬뿍 바르고 다시 덮어 은근한 불에 구워내면, 녹아내린 마요네즈가 게살과 진하게 어우러지며 녹진하고 고소한 풍미가 갑각류 특유의 향과 어우러지면 그야말로 '한 번도 안 먹어본 사람은 있어도, 한 번만 먹은 사람은 없는' 극상의 풍미가 완성된다.* 아이올리(마늘 마요네즈): 마요네즈 3스푼에 다진 마늘 반 스푼, 레몬즙 약간, 올리브유 몇 방울을 섞으면 감자튀김이나 생선구이에 완벽하게 어울리는 프리미엄 '마늘 마요네즈'가 완성된다.* 사우전드 아일랜드 드레싱(Thousand Island Dressing): 일명 모두가 알고 있는 수제 칵테일 소스를 말하며, 마요네즈와 케첩을 2:1 비율로 섞고 여기에 스리라차(또는 타바스코 소스) 한 방울과 레몬즙을 넣으면, 새우 요리나 핑거푸드에 찰떡같이 어울리는 만능 딥핑 소스가 된다.·파스타, 제육볶음 소스의 깊이를 더하는 한 끗 차이토마토 파스타나 카레, 혹은 고추장 제육볶음을 만들 때 맛이 2% 부족하다면 케첩을 한 스푼 넣어보자. 케첩의 산미와 푹 익은 토마토의 감칠맛이 양념의 텁텁함을 싹 잡아주며 정갈한 맛의 균형을 완성해 준다.어릴 적 엄마가 샐러드용 양배추 채 위에 슥슥 뿌려주던 마요네즈와 케첩의 조화, 혹은 노릇하게 튀겨낸 감자튀김에 푹 찍어 먹던 그 소박한 맛. 너무 흔해서 그 가치를 잊고 살지만, 마요네즈와 케첩은 우리의 식탁 가장 가까운 곳에서 요리의 완성도를 높여주는 정직하고 고마운 양념이다.오늘 저녁, 찬장이나 냉장고 문에 놓인 마요네즈와 케첩을 꺼내어보자. 늘 먹던 방식을 조금만 벗어나면 근사한 반전이 시작된다.오목한 볼에 김이 모락모락 나는 밥 한 주걱과 참치 한 캔을 담고, 마요네즈를 살짝 둘러 고소하게 비벼낸 참치마요 덮밥. 노릇하게 구워진 대패삼겹살을 케첩에 살짝 찍어 고소함 뒤에 터지는 뜻밖의 새콤함과 바삭함을 만끽하는 정겨운 별미.소소한 재료가 선사하는 그 다정한 풍미가 오늘 우리들의 저녁 식탁을 한층 더 근사하고 풍성하게 채워줄 것이다.