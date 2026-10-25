폐현수막이 우산으로, 폐어망이 가방으로... 쓰레기의 변신

큰사진보기 ▲'할미업' 부스 모습지난 21일 서울 코엑스 A홀에서 열린 ‘2026 대한민국 ESG 친환경대전’에서 폐현수막을 활용해 만든 ‘할미업’의 우산과 가방 등이 전시돼 있다. ⓒ 김보현 관련사진보기

큰사진보기 ▲폐종이를 이용한 상품버려지는 종이를 활용해 제작한 ‘페이퍼어스’의 상품들 ⓒ 김보현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'GORI' 부스의 모습폐어망과 폐잠수복 원단 등을 재활용한 가방 등 GORI의 제품들이 전시돼 있다. ⓒ 김보현 관련사진보기

큰사진보기 ▲KOEM 해양환경공단 부스해양환경공단 부스에서 설명을 듣고 있는 방문객들의 모습 ⓒ 김보현 관련사진보기

큰사진보기 ▲해양환경공단의 리: 블루 프로젝트 설명해양환경공단의 리:블루 프로젝트에 대한 설명이 적혀있다. ⓒ 김보현 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시장 안에 배치된 텀블러 세척존관람객의 다회용 컵 사용을 돕기 위해 마련된 전시장 내 텀블러 세척 공간 ⓒ 김보현 관련사진보기

큰사진보기 ▲부스에 참여하고 있는 사람들의 모습기후에너지환경부와 한국환경산업기술원의 부스에서 체험하고 있는 사람들의 모습이다. ⓒ 김보현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 www.hallymmedialab.com에도 실립니다.이 기사는 www.hallymmedialab.com에도 실립니다.이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)

선거와 행사에 사용된 현수막, 바다에 버려진 어망. 한때 쓰임이 있었지만 수명을 다하면 폐기물로 남는 자원들이다. 그러나 이들 폐기물에 새로운 쓰임을 더해 일상에서 사용할 수 있는 제품으로 만드는 시도가 이어지고 있다.지난 21일부터 23일까지 서울 코엑스 A홀에서 열린 '2026 대한민국 ESG 친환경대전'에서는 폐현수막과 해양 폐기물 등을 활용한 다양한 새활용 제품을 만나볼 수 있었다. 이번 행사는 기후에너지환경부가 주최하고 한국환경산업기술원이 주관했으며, 총 239개사가 참여해 환경 관련 기술과 제품을 선보였다.폐현수막은 재활용이 필요한 대표적인 폐기물 중 하나다. 행정안전부와 환경부가 발표한 자료에 따르면 2024년 전국에서 발생한 폐현수막은 5408톤이다. 이 가운데 재활용된 양은 1801톤으로, 재활용률은 33.3%에 그쳤다. 폐현수막의 상당량이 재활용되지 못하고 있는 셈이다.이러한 문제에 대응해 폐현수막을 생활용품으로 새롭게 활용하는 기업도 있다. 친환경대전에 참가한 '할미업'은 버려진 현수막을 활용해 우산과 가방, 파우치, 지갑 등 다양한 제품을 선보였다. 현수막을 사용한 뒤 폐기하는 데서 그치지 않고, 새로운 제품의 소재로 활용해 쓰임을 연장하는 것이다.폐현수막뿐 아니라 버려진 포스터와 명함 등 종이 자원을 활용한 제품도 전시됐다. '페이퍼어스'는 버려지는 종이를 활용한 굿즈를 전시하며 종이 폐기물에 새로운 가치를 더하는 방법을 선보였다.해양 폐기물 역시 자원순환을 위해 해결해야 할 과제다. 해양환경정보포털에 따르면 매년 우리나라 바다로 유입되는 해양폐기물의 총량은 14만5천톤으로 추정된다. 이중 65%는 육지에서 버려지는 것이고, 35% 정도는 먼 바다에서 유입되는 것이다.해양쓰레기 가운데 폐어구는 해양생물의 서식 환경을 위협할 수 있다. 버려지거나 유실된 어망은 해양생물이 걸리는 이른바 유령어업 문제와도 연결된다. 수거 이후의 처리뿐 아니라 폐기물의 발생을 줄이고, 이미 발생한 자원을 다시 활용하는 방안도 중요한 이유다.이번 전시에서는 만난 폐어망과 폐잠수복 원단 등을 활용해 새로운 소재를 개발하고 가방과 파우치 등으로 재탄생시키는 'GORI'의 제품들도 눈길을 끌었다. 내구성과 탄성 등 기존 소재의 특성을 살려 생활용품으로 활용할 수 있도록 한 것이 특징이다.해양 폐기물을 새활용 제품으로 바꾸려는 움직임은 기업뿐 아니라 공공기관에서도 이어지고 있다. 해양환경공단(KOEM)은 '리:블루(RE) 프로젝트'를 통해 해양 폐기물과 재활용 자원을 친환경 굿즈로 만드는 자원 선순환을 추진하고 있다.프로젝트에서는 페트병 8개를 활용해 우산 1개를, 폐어망 100g을 활용해 기능성 티셔츠 1벌을 제작한다. 선박에서 사용되는 로프인 페로프 2.3kg은 다용도 접이식 수납박스 1개로 재탄생한다.자원순환을 위한 실천은 전시 제품에만 머물지 않았다. 전시장 곳곳에는 텀블러 세척 공간이 마련돼 관람객들이 다회용 컵을 이용할 수 있도록 했다. 전시회에서 소개하는 친환경 기술뿐 아니라 관람객이 전시장을 이용하는 과정에서도 1회용품 사용을 줄이려는 모습을 확인할 수 있었다.전시장에서 만난 강모(57)씨는 "평소 새활용 제품과 친환경 제품에 관심이 많았다"며 "다양한 친환경 제품을 직접 볼 수 있고, 부스 체험을 통해 여러 상품도 받게 돼 좋았다"고 방문 소감을 전했다. 강씨는 "이제 가격이 싸고 쓰기 편한 제품만 찾기보다 환경을 생각한 제품에도 관심을 갖고 많이 사용하면 좋겠다"고 덧붙였다.전시회 방문객들은 버려진 현수막이 우산으로, 폐어망이 가방으로 바뀐 모습을 보며 폐기물도 다시 쓸 수 있는 자원이 될 수 있음을 체험했다. 그러나, 이번 새활용품 전시회가 1회성 전시에 머물지 않으려면 폐자원을 안정적으로 확보하고, 만들어진 제품이 소비자의 선택을 받아 꾸준히 사용돼야 한다. 전시장에서 확인한 새활용의 가능성이 일상의 소비로 이어질 수 있을지 관심이 모아지고 있다.