수원 정조테마공연장 들썩인 '신발 던지기' 한판

수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다.

큰사진보기 ▲수원 정조테마공연장 어울마당에서 '2026 마당놀이터'가 개최됐다. ⓒ 수원 청개구리기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원 정조테마공연장에서 열린 '2026마당놀이터' 현장모습. ⓒ 수원 청개구리기자단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲수원 정조테마공연장에서 열린 '2026 마당놀이터'. ⓒ 수원 청개구리기자단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 송수현(매원초5), 이도균(천천초4), 채시윤(망포초4) 기자가 작성했습니다.

지난 24일 수원 정조테마공연장 어울마당에서 '2026 마당놀이터' 행사가 열렸다.'2026 마당 놀이터'에서는 남녀노소 누구나 쉽게 전통놀이를 할 수 있게 오독바둑·제기차기·윷놀이·구슬치기·낚시놀이 등 다양한 프로그램이 선보였다.전통 놀이 장인들이 각 체험부스에서 참여를 도와줬으며 오후 1시반부터 5시 반까지 한시간 마다 '마당놀이터 오늘의 놀이왕 대회'를 개최했다. 놀이왕 대회는 ▲누가 넣나? 투호던지기 ▲우당탕탕 신발던지기 ▲어느쪽일까? 복불복 ▲멀리멀리 종이비행기 ▲무궁화 꽃이 피었습니다 순으로 진행됐다.오후 2시 반 우당탕당 신발던지기 대회에는 30여명이 참여했으며 두 번의 결증전을 거쳐 우승자가 결정됐다. 우승자에겐 트로피와 소정의 상품도 수여됐다.자녀와 함께 방문했다는 우승자 박은희씨는 우승이 확정된 순간 두 손을 번쩍 들었다. 소감을 묻는 질문에 "너무 좋다"며 "아빠들이 참가를 많이 했는데 엄마가 (아빠들을) 이겼다"며 기뻐했다.구름이 끼고 흐릿한 날씨가 이어졌지만 방문객들은 전통놀이를 체험하며 즐거워했다. 특히 수원뿐만 아니라 다양한 지역에서 마당놀이터를 방문한 관람객들이 눈에 띄었다.의왕에서 왔다는 윤현민씨는 "여자친구랑 데이트를 하다가 잠깐 들렀다"고 말했고, 파주에서온 정나진씨는 "수원에 놀러왔다가 참가하게 됐다"며 웃어 보였다.초등학생 아들과 함께 이곳을 찾은 정아름씨는 "화성행궁에 자주 오는데 마당놀이터 대회는 처음 참여했다"며 "아이가 너무 좋아하고, 전통놀이를 자유롭게 체험할 수 있어 유익하다"고 말했다.프로그램 곳곳에서 참가자들에게 놀이를 알려주는 일명 '놀이장인'들은 한복을 입고 구수한 입담으로 인기를 끌었다.구슬치기를 담당한 놀이 장인은 "원래는 어른들끼리 재미있게 '오늘 저녁내기 할까' 이런 식으로 했는데 애들이 너무 좋아한다"며 "아빠가 아이들에게 '옛날에 이렇게 했어'고 서로 알려주던 게 계기가 돼서 구슬치기를 계속 하고 있다"고 말했다.이번 행사를 기획한 수원문화센터 최인애 차장은 " 행사는 시민들이 즐거운 시간들을 같이 가질 수 있기를 바라는 마음에서 시작했다"며 "가족들이 (방문해) 놀이 장인들과 전통 놀이를 익히고 즐기는 시간이 됐으면 좋겠다"고 바람을 전했다. 최 차장은 이어 "토요일에 가족 단위로 많이 오시니까 가족들이 즐길 수 있는 전통놀이 뿐만 아니라 놀이왕 선발 대회 등도 구성했다"고 말했다.최 차장은 이어 "내년에는 횟수를 더 늘려서 한 달에 두 세 번 정도 할 계획"이라고 밝혔다.한편, '2026 마당 놀이터' 행사는 오는 11월 7일까지 오후 1시부터 5시 반까지 열린다. 참가비는 무료.