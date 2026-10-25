'최형우 조문' 김민석 "민주화 뿌리 닿도록 여야 함께 성찰해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 25일 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장에 마련된 최형우 전 내무부 장관의 빈소를 조문하고 있다. 2026.10.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"오늘 한국 정치가 민주화 뿌리에 닿을 수 있도록 여야를 넘어 다 함께 성찰해야겠다."

AD

김민석 더불어민주당 대표가 25일 김영삼 전 대통령 최측근으로 꼽히는 고 최형우 전 내무부 장관 빈소를 찾아 조문한 뒤 한 말이다.김 대표는 이날 오전 10시 30분께 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장을 찾아 조문한 뒤 이같이 말했다. 방명록에는 "민주화의 큰 어른이셨습니다. 삼가 명복을 빕니다"라고 적었다.김 대표는 조문 뒤 기자들과 만나 "최형우 전 장관께서는 민주화에 큰 헌신을 하셨던 분이다. 부마항쟁과 5·18 정신을 살리려고 애를 쓰신 분"이라며 "민주화 과정에서 재야와 양심 세력, 학생들에게도 많은 도움을 주셨던 분"이라고 말했다.또 "오늘 한국 정치가, 선배들 정치가 민주화 뿌리에 닿아있는 뿌리를 이룰 수 있도록 여야를 넘어 다 함께 성찰해야겠다는 생각을 했다"며 "1987년 이후의 정치는, 공히 부마 항쟁과 5·18에서 이어지는 정신을 잇기 위해 노력해 왔다. 그것은 여야를 넘은 공통의 뿌리가 돼야 한다"고 덧붙였다.부마민주항쟁은 1979년 10월 부산과 마산 등에서 박정희 유신 체제에 맞서 일어난 대규모 시민 항쟁으로, 군사독재에 맞선 사건으로 꼽힌다. 이를 언급한 김 대표의 발언은, 여야가 현재 서로 대립하더라도 '민주화'라는 공통의 역사적 뿌리를 기억하자고 강조한 것으로 읽힌다.실제 장동혁 국민의힘 대표와 김 대표 등 여야 당대표는 공동장례위원장을 맡았다. 관련한 질문에 김 대표는 "최 전 장관, 김영삼 전 대통령께서 지향하셨던 부마 항쟁과 5·18 정신을 이으려는 뿌리가 있어서 민주당은 그에 입각해 애도를 함께하는 것"이라며 "여야가 같은 뿌리를 확인하는 과정이었으면 좋겠다고 생각한다"고 덧붙였다.이날 오전 빈소를 찾은 김 대표와 달리 장 대표와 정점식 원내대표 등 국민의힘 지도부는 이날 오후 3시께 빈소에 방문해 조문할 예정이다. 민주당에서는 박성준 수석대변인, 김태선 당대표 비서실장, 신현영 대변인 등이 동석했다.한편 최 전 장관은 '좌동영 우형우' 등 별칭과 함께 김영삼 전 대통령 '오른팔'로 불렸던 상도동계 핵심 인사다. 1971년 처음 국회의원에 당선된 뒤 9·10·13·14·15대 국회의원을 잇달아 지낸 6선 정치인이기도 하다.1980년 전두환 당시 신군부 체제 하 5.17 비상계엄 뒤 국군보안사령부에 끌려가 고문 등을 겪었고, 그 뒤 의원직을 상실했다. 이후 1985년엔 민주화추진협의회 간사를 맡아 민주화 운동을 했다.