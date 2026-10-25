특수학교 졸업 다음날, 21살 딸의 낮이 끊깁니다

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큰사진보기 ▲집에서 하루를 보내는 서윤이서윤이는 내년 1월 특수학교 졸업을 앞두고 있다. 집에서 있을때에는 하루 대부분을 의자에 앉아 보낸다. ⓒ 박정환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲학교에서의 낮15년의 특수교육이 내년 1월에 끝난다. 학교에 있는 동안 서윤이에게는 낮이 있었다. ⓒ 박정환 관련사진보기

큰사진보기 ▲외출은 함께 있을 때만부모 둘만 딸의 뜻을 알아듣는다. 그래서 외출은 아버지나 어머니가 함께 있을 때만 가능하다. ⓒ 박정환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 제가 직접 겪은 일을 정리한 것입니다. 연락은 문자로만 받습니다. 010-3722-8953



펀딩은 오마이컴퍼니에서 11월 17일까지 진행된다.

https://www..ohmycompany..com/reward/1633179536

나는 경기도 양주에 산다. 매일 아침 8시 10분 장애인콜택시를 기다린다. 양주에서 서울 노원까지 왕복 70킬로미터. 도착하면 9시. 오후에는 다시 두 시간을 달린다. 그렇게 7년을 다녔다. 딸 박서윤이 특수학교에 다니는 동안이었다.이 길을 견딘 이유는 단순했다. 학교에 있는 동안 딸에게도 '낮'이 있었기 때문이다. 서윤이는 지적장애와 뇌병변이 겹친 중증중복장애인이다. 발작과 경련이 있고, 기저귀가 필요하다. 말은 하지 못한다. 보완대체의사소통(AAC) 교육을 한 번 받은 것은 나뿐이고, 서윤이에게 가르칠 시간은 없었다. 지금은 손가락으로 가리키면 무엇을 원하는지 아내와 내가 알아듣는 정도다.서윤이는 내년 1월, 15년의 특수교육을 마치는 졸업식을 앞두고 있다.문제는 졸업 다음 날이다. 학교가 있는 날에는 함께 살아갈 낮이 있었는데, 졸업장을 받는 날 그 낮이 끊긴다.내가 확인한 사실은 이렇다. 기저귀와 석션(환자의 기도나 구강 내에 고인 가래 등의 분비물을 음압을 이용해 빨아들이는 처치 및 기기)을 다루고, 말이 아닌 방식으로 의사를 읽어낼 수 있는 돌봄 인력이 상주하는 뇌병변장애인 전용 주간 공간은 서울에도 세 곳뿐이고, 한 해 이용자는 45명 수준이다. 경기도에는 한 곳도 없다.발달장애인을 위한 복지관 프로그램과 주간보호센터, 직업훈련, 대학 진학의 길은 있다. 그러나 뇌병변이 겹치면 이야기가 달라진다. 맡기는 시간이 아니라 살아가는 하루가 되려면, 그 돌봄을 이해하는 사람이 있어야 한다.이 이름은 법률용어가 아니다. 20여 년 전 부모회 선배들이 지적·발달장애에 뇌병변이 겹친 자녀들을 두고 붙인 말이다. 겹겹이 쌓인 소외에 이름을 붙이는 일이 우리 이야기의 시작이었다.그런데 그 규모조차 파악되지 않는다. 양주에 이런 중증중복장애인이 몇 명인지, 인근 의정부·포천까지 넓혀도 알 길이 없다. 공식 통계가 없어서 한 분 한 분 직접 연락해 확인하는 방법밖에 없다. 이분들이 주로 어디로 가는지도 모른다.경기도에는 2021년 전국 최초로 뇌병변장애인 지원조례가 만들어졌다. 부모회가 주도했다. 그러나 조례 뒤에 예산은 오지 않았다. 예산을 달라고 양주시청을 찾았더니, 양주 예산의 절반이 복지예산이라 당장은 어렵다는 답을 들었다.내가 이 문제를 포기하지 못하는 이유는 따로 있다. 2022년 MBC 보도에 따르면, 코로나19 2년 동안 고통을 견디지 못하고 스스로 생을 마감하거나 사고로 숨진 발달장애인과 가족이 알려진 것만 열여덟 명이었다. 20여 년 키운 장애 자녀를 살해하고 자신도 세상을 떠난 부모들이 그 안에 있었다.그 기사를 읽으며 '내가 저 자리에 있어도 전혀 이상하지 않겠다'고 생각했다. 죽지 않겠다고 마음먹은 이유가 이 일이다.내가 택한 방법은 기다림이 아니다. 성인 발달장애인 주간활동서비스라는 지금 있는 제도 안에서 제공기관 지정을 받아 보려 한다. 다만 아직 부모들이 모인 것은 아니다. 나 혼자 준비하고 있다.양주에 이 사실을 아는 부모는 나밖에 없다. 그래서 1대1로 한 분씩 만나야 한다. 이 펀딩이 끝나면 부모연대 양주시지회장님께 연락할 예정이다. 두 가지를 확인하기 위해서다. 양주시지회가 운영하는 주간활동서비스에 서윤이가 갈 수 있는지 그리고 그 안에 중증중복장애인이 몇 분이나 있는지다.서울 강서구의 청년휠사회적협동조합이 참고 사례다. 부모모임에서 출발해 사회적협동조합을 거쳐 주간활동서비스 제공기관으로 지정된 곳이다. 다만 센터장과 면담해 보니 뇌병변장애인은 특히 더 어렵다는 점을 알게 됐다. 파주시는 최근 시의회와 주간활동·주간보호서비스를 함께 협력하겠다는 단계까지 왔다. 양주는 아직 아니다.나는 장애인들이 머물고 프로그램을 진행할 공간으로 쓸 기존 건물을 임차하고, 초기 물품을 사들이기 위해 지난 10월 16일 크라우드펀딩을 시작했다. 펀딩 제목은 '특수학교 졸업 다음날에도 이어지는 뇌병변장애인의 낮'이다. 11월 17일까지 진행된다."내가 20년 동안 키워온 저 아이를 찌를 수 있을까. 아니지. 그렇게는 못 해요."펀딩 영상에서 한 말이다."그래서 저는 절대 죽지 않을 거예요. 최소한 우리 아이가 자연사하고 그리고 그다음 날 저도 자연사했으면 좋겠어요. 그게 제 꿈이에요."그 꿈이 이루어지려면 그 전까지 아이의 낮이 누군가에 의해 지켜져야 한다. 우리 아이가 자연사하고 그다음 날 내가 자연사하려면, 그 사이의 낮이 필요하다.