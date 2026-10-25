"10년 후 한국, 프랑스 된다"는 '중앙', 진실은 달랐다

24일 <중앙일보>는 "돈 쓸 궁리만 하는 정부, 프랑스의 길 가려는가"라는 제목의 사설에서 이재명 정부가 방만한 재정 정책을 펼치고 있다면서 자칫하단 '프랑스의 길'로 간다고 비판했다.
프랑스의 최근 폭력 시위 원인이 "포퓰리즘에 기댄 무모한 재정 지출과 연금 등 구조 개혁 실패"라고 규정하면서, 프랑스뿐만 아니라 한국 또한 "재정 지출을 줄이면 사회적 불만이 더 높아지고 긴축하지 않으면 재정 위기에 빠지는 진퇴양난"에 처할 수 있다는 것이다.
그러면서 <중앙일보>는 "정부·여당은 물론 정치권은 불타는 프랑스를 남의 일로 여기지 말아야 한다"라며 "방만한 재정 운용을 고집하고 사회 개혁을 외면한다면 한국은 결국 프랑스와 같은 재정 함정에 빠져 헤어나오지 못할 위험이 크다"고 지적했다.
이제는 "자칫하단 프랑스 된다"는 <중앙일보>
이러한 <중앙일보>의 '고언'은 지난 22일에도 있었다. 22일 <중앙일보> 지면 1면에는 "10년 후 한국, 프랑스처럼 된다"라는 제목의 기사가 실렸다. 작은 글씨로 '재정여건'이라는 조건이 붙었지만, 일각에서는 '프랑스 정도면 엄청난 발전 아닌가'라는 힐난이 뒤따랐다.
그도 그럴 것이 프랑스의 명목 GDP(국내총생산)은 약 3.5조 달러, 세계 7위 수준으로 세계 12위 수준인 한국의 1.5배에 달한다. 1인당 명목 GDP 순위 또한 한국보다 6단계 앞서고, 선진 7개국(G7) 회원국에 전세계 다섯 국가뿐인 유엔 안전보장이사회 회원국이기도 하다.
제국주의 열강 시대 때부터 쭉 강대국의 자리를 유지해 온 프랑스를 <중앙일보>가 '암울한 미래상'으로 묘사한 데 대해 <한겨레>는 23일 만평에서 '한국의 미래는 베네수엘라'라고 주장해 온 보수 언론이 이제 와선 '프랑스가 한국의 미래'라고 얘기하는 모순을 풍자하기도 했다.
실제 데이터 보니 10년 아닌 30년 뒤에야 현재 프랑스와 비슷
결국 이러한 비판에 <중앙일보>는 온라인판에서는 지면의 제목을 "10년 뒤 한국 미래다... 불타는 프랑스가 보낸 경고장"으로 수정하기도 했다. 하지만 해당 보도의 문제는 비단 프랑스를 한국의 어두운 전망으로 칭한 것뿐 만이 아니었다.
원 제목에서도, 바꾼 제목에서도 <중앙일보>는 '10년 뒤'라는 구체적인 기간을 강조했다.
해당 기사에서 한국의 장기적인 재정 지표를 분석한 근거로 쓰인 주요 데이터는 작년 9월, 기획재정부가 발표한 '제3차 장기재정전망(2025~2065)'다.
해당 전망은 2025년부터 2065년까지 40년에 이르는 기간의 재정 지표를 10년마다 전망한 자료로, 기사는 연평균 실질성장률·GDP 대비 국가채무비율·전체 예산 중 의무지출 비율 등 해당 자료 내 지표를 근거 삼아 한국과 프랑스의 재정 상황을 비교했다.
<중앙일보>는 "'제3차 장기재정전망'에 따르면 현행 제도가 유지될 경우 한국의 GDP 대비 국가채무비율은 2035년 71.5%, 2045년 97.4%를 거쳐 2055년에는 126.3%까지 높아질 것으로 추산됐다"며 "국회예산정책처의 전망치도 121.5%로, 두 기관 모두 현재 프랑스(119%)를 웃도는 수준"이라고 했다. 그런데 이 설명대로라면 한국은 10년이 아닌 30년은 더 지나야 프랑스의 현재 GDP 대비 국가부채비율과 비슷해진다.
실제 10년 뒤인 2035년의 경우, GDP 대비 국가채무비율은 71.5%에 불과하다. 인구악화(72.8%)나 성장악화(73.3%) 시나리오에서도 70%대 초반에 머물며 성장대응 시나리오에서는 68.9%로 프랑스보다 46~50%p나 낮다.
10년은 커녕 40년 뒤에도 한국은 프랑스의 2/3 수준
또한 법률에 따라 지출 규모가 결정되는 의무지출에 대해서도 <중앙일보>는 "정부의 장기재정전망에 따르면 전체 예산에서 의무지출이 차지하는 비중은 2025년 51.7%에서 2055년 64.8%로 높아진다. 30년 뒤에는 정부 예산의 3분의 2 가까이가 사실상 줄이기 어려운 돈으로 묶인다"며 "프랑스처럼 기존 지출 부담에 밀려 교육과 산업 등 미래를 위한 투자가 위축될 수 있다는 우려가 나오는 이유"라고 주장했다.
그런데 실제 통계를 보면 얘기가 다르다. 제3차 장기재정전망에 따르면 GDP 대비 총지출 비율은 2025년 26.5%에서 2065년 34.7%로 상승하고, 의무지출 비율 또한 13.7%에서 23.3%로 상승한다. GDP 대비 총지출 비율과 의무지출 비율이 고령화 등으로 인해 상승하는 것은 사실이다.
하지만 프랑스의 경우 GDP 대비 총지출 비율이 현재 기준으로 한국의 두 배 이상에 달한다. 지난 8일, 한국은행 프랑크푸르트 사무소가 발표한 '프랑스 재정악화의 원인 및 시사점'이라는 제목의 보고서에 따르면 프랑스의 GDP 대비 총지출 비율은 57.2%(2025년 기준), 의무지출 성격이 강한 보건·복지 지출은 32.6%(2024년 기준)에 달한다.
이는 10년 후는커녕 40년 후에도 한국보다 높은 수치로, 2035년 전망 기준으로는 현재의 프랑스가 GDP 대비 총지출 비율(28%)은 29.2%p 높고, 의무지출 비율(16.5%)은 16.1%p 높다. 10년 후 한국 재정과 비교하면 프랑스의 절반 수준이다.
이처럼 실제 데이터를 살펴보면 한국의 재정 지표는 10년 뒤는커녕 40년 뒤에도 프랑스보다도 훨씬 재정적으로 안전하다고 볼 수 있다. 그럼에도 <중앙일보>는 프랑스의 재정악화가 한국의 10년 뒤 현실이라고 둔갑시켰다. 제대로 된 데이터에 입각한 정부 정책 우려가 아니라, 주장의 근거가 될 데이터를 오히려 왜곡해 대중을 현혹한 공포 조장에 불과한 셈이다.