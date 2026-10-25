"10년 후 한국, 프랑스 된다"는 '중앙', 진실은 달랐다

큰사진보기 ▲22일 <중앙일보> 지면 1면에는 '10년 후 한국, 프랑스처럼 된다'라는 제목의 기사가 실렸다. 작은 글씨로 '재정여건'이라는 조건이 붙었지만, 일각에서는 '프랑스 정도면 엄청난 발전 아닌가'라는 힐난이 뒤따랐다. ⓒ <중앙일보> 관련사진보기

큰사진보기 ▲이처럼 제국주의 열강 시대 때부터 쭉 강대국의 자리를 유지해 온 프랑스를 <중앙일보>가 '암울한 미래상'으로 묘사한 데 대해 <한겨레>는 23일 만평에서 '한국의 미래는 베네수엘라'라고 주장해 온 보수 언론이 이제 와선 '프랑스가 한국의 미래'라고 얘기하는 모순을 풍자하기도 했다. ⓒ <한겨레> 관련사진보기

큰사진보기 ▲실제 10년 뒤인 2035년의 경우, GDP 대비 국가채무비율은 71.5%에 불과하다. 인구악화(72.8%)나 성장악화(73.3%) 시나리오에서도 70%대 초반에 머물며 성장대응 시나리오에서는 68.9%로 프랑스보다 46~50%p나 낮다. ⓒ 기획재정부 '제3차 장기재정전망' 관련사진보기

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큰사진보기 ▲하지만 프랑스의 경우 GDP 대비 총지출 비율이 현재 기준으로 한국의 두 배 이상에 달한다. 지난 8일, 한국은행 프랑크푸르트 사무소가 발표한 '프랑스 재정악화의 원인 및 시사점'이라는 제목의 보고서에 따르면 프랑스의 GDP 대비 총지출 비율은 57.2%(2025년 기준), 의무지출 성격이 강한 보건·복지 지출은 32.6%(2024년 기준)에 달한다. ⓒ 박성우 관련사진보기

24일 <중앙일보>는 "돈 쓸 궁리만 하는 정부, 프랑스의 길 가려는가"라는 제목의 사설에서 이재명 정부가 방만한 재정 정책을 펼치고 있다면서 자칫하단 '프랑스의 길'로 간다고 비판했다.프랑스의 최근 폭력 시위 원인이 "포퓰리즘에 기댄 무모한 재정 지출과 연금 등 구조 개혁 실패"라고 규정하면서, 프랑스뿐만 아니라 한국 또한 "재정 지출을 줄이면 사회적 불만이 더 높아지고 긴축하지 않으면 재정 위기에 빠지는 진퇴양난"에 처할 수 있다는 것이다.그러면서 <중앙일보>는 "정부·여당은 물론 정치권은 불타는 프랑스를 남의 일로 여기지 말아야 한다"라며 "방만한 재정 운용을 고집하고 사회 개혁을 외면한다면 한국은 결국 프랑스와 같은 재정 함정에 빠져 헤어나오지 못할 위험이 크다"고 지적했다.이러한 <중앙일보>의 '고언'은 지난 22일에도 있었다. 22일 <중앙일보> 지면 1면에는 "10년 후 한국, 프랑스처럼 된다"라는 제목의 기사가 실렸다. 작은 글씨로 '재정여건'이라는 조건이 붙었지만, 일각에서는 '프랑스 정도면 엄청난 발전 아닌가'라는 힐난이 뒤따랐다.그도 그럴 것이 프랑스의 명목 GDP(국내총생산)은 약 3.5조 달러, 세계 7위 수준으로 세계 12위 수준인 한국의 1.5배에 달한다. 1인당 명목 GDP 순위 또한 한국보다 6단계 앞서고, 선진 7개국(G7) 회원국에 전세계 다섯 국가뿐인 유엔 안전보장이사회 회원국이기도 하다.제국주의 열강 시대 때부터 쭉 강대국의 자리를 유지해 온 프랑스를 <중앙일보>가 '암울한 미래상'으로 묘사한 데 대해 <한겨레>는 23일 만평에서 '한국의 미래는 베네수엘라'라고 주장해 온 보수 언론이 이제 와선 '프랑스가 한국의 미래'라고 얘기하는 모순을 풍자하기도 했다.결국 이러한 비판에 <중앙일보>는 온라인판에서는 지면의 제목을 "10년 뒤 한국 미래다... 불타는 프랑스가 보낸 경고장"으로 수정하기도 했다. 하지만 해당 보도의 문제는 비단 프랑스를 한국의 어두운 전망으로 칭한 것뿐 만이 아니었다.원 제목에서도, 바꾼 제목에서도 <중앙일보>는 '10년 뒤'라는 구체적인 기간을 강조했다해당 기사에서 한국의 장기적인 재정 지표를 분석한 근거로 쓰인 주요 데이터는 작년 9월, 기획재정부가 발표한 '제3차 장기재정전망(2025~2065)'다.해당 전망은 2025년부터 2065년까지 40년에 이르는 기간의 재정 지표를 10년마다 전망한 자료로, 기사는 연평균 실질성장률·GDP 대비 국가채무비율·전체 예산 중 의무지출 비율 등 해당 자료 내 지표를 근거 삼아 한국과 프랑스의 재정 상황을 비교했다.<중앙일보>는 "'제3차 장기재정전망'에 따르면 현행 제도가 유지될 경우 한국의 GDP 대비 국가채무비율은 2035년 71.5%, 2045년 97.4%를 거쳐 2055년에는 126.3%까지 높아질 것으로 추산됐다"며 "국회예산정책처의 전망치도 121.5%로, 두 기관 모두 현재 프랑스(119%)를 웃도는 수준"이라고 했다. 그런데 이 설명대로라면 한국은 10년이 아닌 30년은 더 지나야 프랑스의 현재 GDP 대비 국가부채비율과 비슷해진다.실제 10년 뒤인 2035년의 경우, GDP 대비 국가채무비율은 71.5%에 불과하다. 인구악화(72.8%)나 성장악화(73.3%) 시나리오에서도 70%대 초반에 머물며 성장대응 시나리오에서는 68.9%로 프랑스보다 46~50%p나 낮다.또한 법률에 따라 지출 규모가 결정되는 의무지출에 대해서도 <중앙일보>는 "정부의 장기재정전망에 따르면 전체 예산에서 의무지출이 차지하는 비중은 2025년 51.7%에서 2055년 64.8%로 높아진다. 30년 뒤에는 정부 예산의 3분의 2 가까이가 사실상 줄이기 어려운 돈으로 묶인다"며 "프랑스처럼 기존 지출 부담에 밀려 교육과 산업 등 미래를 위한 투자가 위축될 수 있다는 우려가 나오는 이유"라고 주장했다.그런데 실제 통계를 보면 얘기가 다르다. 제3차 장기재정전망에 따르면 GDP 대비 총지출 비율은 2025년 26.5%에서 2065년 34.7%로 상승하고, 의무지출 비율 또한 13.7%에서 23.3%로 상승한다. GDP 대비 총지출 비율과 의무지출 비율이 고령화 등으로 인해 상승하는 것은 사실이다.하지만 프랑스의 경우 GDP 대비 총지출 비율이 현재 기준으로 한국의 두 배 이상에 달한다. 지난 8일, 한국은행 프랑크푸르트 사무소가 발표한 '프랑스 재정악화의 원인 및 시사점'이라는 제목의 보고서에 따르면 프랑스의 GDP 대비 총지출 비율은 57.2%(2025년 기준), 의무지출 성격이 강한 보건·복지 지출은 32.6%(2024년 기준)에 달한다.이는 10년 후는커녕 40년 후에도 한국보다 높은 수치로, 2035년 전망 기준으로는 현재의 프랑스가 GDP 대비 총지출 비율(28%)은 29.2%p 높고, 의무지출 비율(16.5%)은 16.1%p 높다. 10년 후 한국 재정과 비교하면 프랑스의 절반 수준이다.이처럼 실제 데이터를 살펴보면 한국의 재정 지표는 10년 뒤는커녕 40년 뒤에도 프랑스보다도 훨씬 재정적으로 안전하다고 볼 수 있다. 그럼에도 <중앙일보>는 프랑스의 재정악화가 한국의 10년 뒤 현실이라고 둔갑시켰다. 제대로 된 데이터에 입각한 정부 정책 우려가 아니라, 주장의 근거가 될 데이터를 오히려 왜곡해 대중을 현혹한 공포 조장에 불과한 셈이다.