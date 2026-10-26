"이빨이 면도칼"… 제주 어부 울린 상어의 습격

한반도 바다에서 상어의 출현이 잇따르고 있다. 해양시민과학센터 파란의 '상어 기록단'이 제주와 한반도 바다에서 상어를 만나 온 자들의 기억을 따라간다.

큰사진보기 ▲강순남 흥진호 선장 ⓒ 해양시민과학센터파란 관련사진보기

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- 겨울 방어는 어떻게 낚습니까?

큰사진보기 ▲흥진호 어탐기 화면전체 수심은 67.9미터이며, 약 50미터 아래에 방어 떼가 모여 있다. 살아있는 자리돔을 뿌리면 몇 마리가 먼저 먹이에 반응하고, 곧 먹이 경쟁이 벌어지면서 방어 떼가 수면 가까이 떠오른다. ⓒ 해양시민과학센터파란 관련사진보기

- 상어는 낚시에 걸린 방어를 어떻게 빼앗아 갑니까?

- 어떤 상어입니까?

- 조업이 입는 피해가 상당하네요.

- 다른 어장으로 옮겨 조업할 수는 없습니까?

- 상어를 쫓기 위해 구체적으로 어떤 방법을 써보셨습니까?

- 그러면 다시 방어를 낚을 수 있었습니까?

- 상어 피해 외에도 방어 조업을 어렵게 하는 조건이 있습니까?

- 자리돔을 잡는 일부터 쉽지 않겠군요.

- 그렇게 위치를 정확히 알아도 잡지 못하는 이유는 무엇입니까?

큰사진보기 ▲대정 바다에서 조업을 마친 어민들. ⓒ 해양시민과학센터파란 관련사진보기

- 수온 외에 자리돔 조업을 어렵게 하는 변화도 있습니까?

- 예전에는 가파도에서 상어를 어떻게 잡았습니까?

큰사진보기 ▲선장이 직접 그린 가파도와 마라도 주변의 바다 지형. 두 섬 사이에는 수심 약 100미터의 ‘가파도 물골’이 있으며, 서쪽으로 갈수록 250미터 이상으로 깊어진다. 울돌목 다음으로 조류가 거세다고 알려진 곳으로, 과거 방어축제 당시 선박 침몰 사고가 있었던 해역이기도 하다. 예전 가파도 어민들은 이 물골에 주낙을 놓아 상어를 잡았다. 선장은 이 일대를 “상어가 주산란하는 지역”이라고 설명했다. ⓒ 해양시민과학단체파란 관련사진보기

- 잡은 상어는 어떻게 이용했습니까(해양보호생물로 지정된 일부 종만 포획이 금지되며, 그 외 상어는 일반 수산물로 취급-기자주)?

- 지금도 드시는데, 어민들이 일부러 잡지 않는 이유가 있나요?

- 조업 피해를 줄이기 위해 수협이나 행정기관에 어떤 도움을 요청하셨습니까?

"그때는 오라고. 카메라 갖고. 타고 타봐. 백문이 불여일견이야."

덧붙이는 글 | 이 기사는 해양시민과학센터 파란 홈페이지, 제주의 소리에도 실립니다.





겨울 대정 바다에서 방어를 끌어올리다 보면 대가리만 덜렁 올라올 때가 있다고 했다. 낚시에 걸린 방어를 상어가 덮쳐 몸통을 잘라 먹어버리는 것이다. 낚싯줄 끝에는 그렇게 대가리만 남는다. 모슬포 흥진호 선장이 들려준 방어 조업의 한 장면이다.가파도에서 자란 강순남 선장은 영국 국적 상선에서 10여 년간 일하다 고향으로 돌아왔다. 가파도에서 물질하던 상군 해녀 아내가 번 돈을 보태 8.5톤짜리 첫 배를 마련했고, 자리돔과 방어를 잡아 자녀 셋을 대학에 보냈다. 30여 년간 배를 여러 번 바꾸면서도 '흥진호'라는 이름은 지켜왔다.그에게 상어는 어린 시절 포구에서 구경하고 지금도 식탁에서 맛보는 친숙한 고기다. 동시에 낚은 방어를 빼앗고 어구를 끊어 조업을 접게 하는 상대이기도 하다. 그러나 방어잡이의 어려움은 상어에게 고기를 빼앗기는 데서 끝나지 않았다. 선장의 이야기는 자리돔, 수온, 감태가 사라진 제주 바다의 밑바닥으로 이어졌다. 상어를 쫓아낸다고 방어 조업이 순조로워지는 것도 아니었다."어탐기를 켜보면 방어가 수심 70미터 바닥에 시커멓게 깔려 있어. 그러면 물칸에서 살아있는 자리돔을 바가지로 떠서 바다에 조금씩 뿌려. 자리가 버둥거리면 방어가 그걸 먹으려고 수심 60미터, 50미터까지 올라오거든. 처음에는 간을 보다가 한 몇 마리가 팍 먹기 시작하면 다른 놈들도 막 환장해서 따라 올라와. 그때 살아있는 자리돔을 낚싯바늘에 꿰어서 내려. 방어가 그걸 물면 줄을 놨다 당겼다 하면서 끌어올리는 거지. 방어는 그렇게 낚아.""바늘에 걸린 방어가 피를 흘리고 요동을 치잖아. 위에서 놨다 당겼다 하면서 끌어올리면 걔네들이 힘이 빠져. 상어는 그 힘 빠진 놈한테 퍽 덤비는 거야. 몸통을 딱 잘라 먹어버리니까 우리는 대가리만 당겨 올리는 거지. 내가 보기에는 방어를 특별히 좋아해서라기보다 쉽게 먹을 수 있어서 그래. 빨리 헤엄치는 고기는 상어가 따라가질 못하거든. 멸치 같은 것도 빨라서 못 잡아먹거든. 그런데 낚시에 걸려 지친 방어는 도망을 못 가잖아. 그렇게 힘이 빠진 놈을 노리는 것 같아.""50킬로, 80킬로, 100킬로도 넘는 것들이 배 밑바닥까지 치고 올라와 펄쩍펄쩍 뛰어. 무태상어래. 사람들이 보고 우웅 하고 놀랄 정도야. 어릴 때도 바다에 상어는 늘 있었지만, 이렇게 낚시에 걸린 방어를 빼앗아 먹기 시작한 건 한 10년, 길어야 20년 전부터야.""연장이 다 상하는 거지. 낚시도 빠지고 줄도 끊어져. 상어 이빨이 면도칼이야, 면도칼. 일반 경심줄은 이빨에 닿으면 툭 잘려버려. 고기도 놓치고 채비도 잃는 거야. 그래서 낚싯줄 끝에 한 발 정도 쇠 와이어를 덧대. 그런데 와이어를 달았다고 다 되는 게 아니야. 큰 상어가 물고 요동치면 와이어 윗단이 터지거나 바늘이 뻗어버려. 작년에도 상어를 낚으려다가 줄이 터져서 실패했어.""처음에는 다른 물골로 피해 가지. 그런데 거기서 서너 시간 낚다 보면 또 상어가 와서 덤벼들어. 야, 그럼 갈 데가 없어, 그럼. 이쪽에서 상어가 나타나서 다른 데로 갔는데 거기에도 있으면 어디로 가겠어. 그러면 이제 방어 낚는 걸 멈추고 상어 잡는 채비로 바꾸는 거야. 그런데 큰 상어를 잡는 것도 쉽지 않으니까 방어를 낚을 시간이 또 줄어드는 거야. 11월과 12월 두 달 동안 날씨 때문에 바다에 못 나가는 날을 빼면 실제 작업 일수는 40일에서 45일밖에 안 돼. 그 귀한 날에 상어까지 나타나면 더 어려운 거야. 작년 1월에도 상어가 너무 많아서 방어 조업을 열흘쯤 일찍 접었어.""와이어로 상어를 낚아서 토막을 내 물에 흩어놓은 적이 있어. 작년에도 세 마리를 그렇게 했더니 한 달 동안은 안 나타났어. 그러다 한 달쯤 지나니까 다시 하나씩 보이기 시작했지. 현장에서 한 15킬로짜리 상어의 창자를 갈라 놓아둔 적도 있어. 창자를 가르면 피가 날 거 아니야. 꼬리에 줄을 묶어 바다에 놓아봤는데, 상어가 안 나타나더라고. 피 냄새를 맡고 왔다가 동료가 죽어 있는 걸 보고 위험하다고 느껴서 도망가는 게 아닐까 싶어. 다 내 추리로. 왜 안 나타나는지 내가 정확히 아는 건 아니지.""그게 또 그렇지만은 않아. 그 뒷날 가보니까 방어도 안 물어. 상어를 쫓아내고 방어를 낚으려고 그렇게 한 건데, 그 뒷날 가보니까 방어까지 미끼를 안 무는 거야. 방어도 안 물고 상어도 안 물고.""지난 1월에 찍은 어탐기 화면을 보면 바닥에 방어는 새까맣게 깔려 있는데 미끼로 쓸 자리가 없었어. 내가 선원들한테 '방어는 많은데 자리 없어서 못 낚겠다'고 했지. 자리를 뿌려서 위로 띄워 올리지 못하면 바다 밑에 방어가 아무리 많아도 다 '그림의 떡'인 거야.""멸치는 회유해서 들어오는 고기지만 자리돔은 달라. 바다 밑바닥에 '여'라고 불리는 암초가 있는데 그 정확한 자리를 찾아야 해. 그 장소에서 1미터만 틀려도 그물에 자리가 안 들어가. 물때에 따라 물 흐름이 달라지니까 그물을 내려야 하는 자리도 달라지고. 나는 가파도, 마라도뿐 아니라 성산포, 애월, 북촌까지 제주도 전역을 돌며 잡았어. 그런 자리들을 익히고 그물 내리는 법을 배우는 데 3년이 걸렸어. 지금은 플로터 모니터에도 기록해두고 찾아가.""수온 때문이지. 자리가 바위에서 떠올라야 하거든. 수중에 떠서 춤을 춰야 살짝 그물을 깔면 싹 모여들거든. 그런데 물이 차가우면 바닥에 붙어서 도무지 뜨질 않아. 그때 아침에 계기판을 보니까 17.9도야. 한 19도, 20도는 되어야 자리가 뜰 텐데 안 뜨는 거지. 여기 가고 저기 가고 종일 찾아다녀도 못 잡는 거야. 작년에는 1월에도 자리가 잘 잡혔는데 올해는 수온이 안 맞는 거야. 매년 똑같다는 보장이 없어.""바다 밑바닥이 황폐해졌어. 2000년도까지만 해도 그물이 안 찢어졌는데 지금은 자꾸 찢어져. 자리를 잡으려면 바위가 있는 데 그물을 놓아야 하잖아. 예전에는 바위에 감태며 해초가 달려 있으니까 그물이 닿아도 미끄러지고 안 걸렸어. 그런데 지금은 그 해초들이 다 없어져서 백화현상으로 바위 맨살이 드러난 거지. 그러니까 그물을 넣었다가 당기면 바위에 걸려 짝짝 찢어져 나가. 자리가 그물에 들어와도 당기면 찢어지니까 아무것도 없어. 들어왔던 자리는 다 빠져나가고 그물만 버리는 거야.예전에는 아침 9시 전에 자리 1000kg씩 싣고 들어오던 자리들도 있었어. 그런데 이제는 그런 알짜배기 자리들도 그물이 찢어지니까 포기했어. 상어는 잡아서 쫓는 방법이라도 생각해 볼 수 있지만, 수온이 달라지고 바다가 변하면 어민이 손을 쓸 수가 없어. 자리를 못잡으면 결국 방어도 못 낚으니까.""어른들이 작은 통통배를 타고 가파도에서 마라도 쪽으로 나가 주낙을 놓아 상어를 잡아 왔어. 상어를 잡아 왔다고 하면 포구로 구경하러 갔지. '모도리'라고 부르던 것도 있었고 비께, 검은 상어, 점이 박힌 점배기상어도 있었어.""가파도 사람들은 상어를 아주 잘 먹었어. 머리하고 창자가 맛있어. 머리는 거의 다 물렁뼈야. 빨간 아가미를 떼어내고 끓는 물에 살짝 데쳐. 그러고 숟가락으로 겉을 긁어내면 모래 같은 거친 비늘이 벗겨져. 그걸 다시 데쳤다가 찬 데 식히면 편육처럼 굳어. 썰어서 된장 양념에 찍어 먹으면 소고기 삶은 것보다 담백하고 맛있지. 창자도 깨끗이 씻어 삶아두었다가 초장에 찍어 먹고. 상어는 지금도 먹어. 집사람 친구한테 상어라는 말 없이 창자를 대접했더니 맛있다면서 다 먹더라고. 다 먹고 나서 상어 창자라고 하니까 그제야 놀라는 거야.""사람들이 상어를 잘 모르고, 직접 보지도 못했으면서 사람 잡아먹는 무서운 고기로만 생각하니까 잘 찾질 않아. 참치처럼 요리해 먹으면 좋은 음식인데 인기가 없는 거지. 찾는 사람이 적으니 위판장에 가도 경매 가격이 안 나와. 가격이 안 나오는데 어민들이 기름값 들이고 위험을 무릅써가며 굳이 낚으려 하겠어? 잡아서 팔 수도 없는데, 방어만 채가니까 그냥 골칫덩이가 된 거야.""상어 때문에 방어 조업이 어려우니까 방법을 찾아달라고 여러 번 이야기했지. 수협이나 도청에도 이야기한 거야. 그런데 현장에서 마땅히 쓸 대책이 없으니 어민들이 낚싯줄 끊어가며 직접 잡아서 쫓아내는 거지."인터뷰를 마칠 무렵, 선장은 상어가 많이 나타날 때 연락하겠다며 취재진에게 배를 타보라고 권했다. 언제 나타날지 모르니 그때 와서 직접 보라는 이야기였다. 배는 오전 6시에 나간다고 했다. 멀미가 나면 잠시 누워 있으면 된다며 말을 이었다.