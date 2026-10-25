"판 엎을 때 됐다" 태풍의 눈 떠오른 민주당 목사들

큰사진보기 ▲미국 민주당 상원의원 후보 제임스 탈라리코가 텍사스주 샌안토니에서 열린 선거 유세 중 발언하고 있다. 2026.10.24 ⓒ 로이터= 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲미주리주 캔자스시티에 위치한 WDAF TV에서 미국 상원의원 선거 민주당 후보 애덤 해밀턴이 공화당 소속 로저 마셜 상원의원과 토론을 벌이고 있다. 2026.10.21 ⓒ AP= 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 아이오와주 수시티의 수 게이트웨이 공항에서 열린 선거 유세 중 아이오와주 하원의원 후보 조 미첼의 발언을 듣고 있다. 2026.10.22 ⓒ AP= 연합뉴스 관련사진보기

미국 정치사에서 종교는 언제나 막강한 영향력을 행사해 왔다. 마틴 루터 킹으로 상징되는 흑인 교회가 민권운동 이래 민주당의 든든한 기반이었다면, 백인 복음주의는 공화당을 떠받치는 핵심 세력이었다.그런데 오는 11월 3일 중간선거를 앞두고 새로운 흐름이 나타나고 있다. 올해 예비선거에 최소 12명의 민주당 소속 목회자와 신학생, 교회학교 교사가 연방의회 선거에 도전장을 던졌고, 현재 약 9명이 본선 무대에서 경쟁하고 있다. 이들이 출마한 곳은 아이오와, 텍사스, 아칸소, 테네시, 캔자스 등 전통적으로 보수 성향이 짙은 이른바 '레드 스테이트(공화당 강세 주)'가 대다수다. 보수 진영이 사실상 독점해 온 기독교의 언어와 가치를 되찾아 유권자들을 설득하겠다는 시도다.이 대결 구도를 이해하려면 백인 복음주의에 기반한 미국 기독교 우파의 정치 조직화 역사를 돌아볼 필요가 있다. 공화당이 기독교 표심을 본격적으로 결집하기 시작한 것은 1970~1980년대였다. 당시 주일학교 교사 출신인 지미 카터 대통령의 진보적 사회 정책에 환멸을 느낀 침례교 대형 교회 목사 제리 팔웰은 1979년 '도덕적 다수(Moral Majority)'를 결성했다. 이들은 낙태 반대와 전통적 가족 가치, 정부 개입 축소를 앞세워 복음주의 유권자들을 결집시켰고, 이러한 정치적 동원은 1980년 로널드 레이건 대통령의 당선에 큰 힘을 보탰다. 이어 방송 설교자 팻 로버트슨이 주도하고 랠프 리드 등이 이끈 '기독교연합(Christian Coalition)'은 방대한 지역 교회 네트워크와 유권자 안내서를 통해 공화당 풀뿌리 조직을 장악한 후 자신들의 주장을 지지하는 연방의원 상당수를 당선시켰다.이후 2009년 등장한 티파티(Tea Party) 운동은 감세와 작은 정부를 앞세운 재정 보수 운동이었지만, 지지층 상당수가 백인 복음주의 및 기독교 우파와 겹쳤다. 2010년 공화당의 하원 탈환을 뒷받침한 이 흐름의 일부는 이후 트럼프 시대의 강경 보수 정치와도 연결됐다. 실제로 퓨리서치센터 조사에 따르면 백인 복음주의 개신교도 가운데 공화당 성향 비율은 1994년 65%에서 2024년 85%까지 치솟았다. 물론 티파티 전체를 종교 운동으로 볼 수는 없지만, 서로 다른 보수 운동들이 교회 조직과 선거 동원을 매개로 결합해 온 것은 분명하다. 다만 트럼프 대통령 집권 2기 들어 백인 복음주의 층의 국정 지지율이 지난해 78%에서 올해 1월 69%로 하락하고 윤리적 신뢰도 역시 40%에 그치면서 미세한 균열이 감지되고 있다. 이번 민주당 성직자 후보들의 등장은 바로 이 오랜 보수 우위의 흐름에 맞서는 새로운 도전이다.가장 극적인 승부가 펼쳐지는 무대는 민주당의 불모지인 텍사스다. 주 하원의원이자 장로교 신학생인 37세의 제임스 탈라리코 민주당 후보가 공화당의 켄 팩스턴 주 법무장관과 연방 상원의원 자리를 놓고 초박빙의 경쟁을 벌이고 있다. 지난 10월 초 여론조사 기관 마리스트에 따르면 탈라리코가 47%로 팩스턴(45%)을 앞섰고, 에머슨대·넥스타 미디어가 10월 17~19일 실시한 여론조사에서도 탈라리코 48%, 팩스턴 46%(부동층 성향 반영 시 49% 대 48%)로 팽팽히 맞섰다. 폭스뉴스 조사에서는 두 후보가 동률을 기록하기도 했다. 8월 46%였던 탈라리코의 지지율이 매달 1%포인트씩 꾸준히 상승하며 공화당의 철옹성을 흔들고 있는 것이다. 다만 주요 조사 모두 오차범위 안팎의 접전이어서 승패를 단정하기는 이르다.캔자스에서도 연합감리교회(UMC) 소속 대형교회 담임인 애덤 해밀턴 목사가 공화당 현역 로저 마셜 상원의원에게 도전장을 던졌다. 캔자스는 1932년 이후 민주당 후보가 단 한 번도 연방 상원의원에 당선하지 못한 보수 텃밭이지만, 뉴욕타임스·시에나 합동조사에서 두 후보는 각각 45%로 동률을 이뤘다. 지난 10월 21일 열린 마지막 TV 토론에서 해밀턴은 민주당 전국 지도부와도 거리를 두는 중도 실용 노선을 내세웠다. 그는 트럼프 행정부의 광범위한 관세 정책이 불확실한 세금처럼 작용하고 이란 전쟁 여파로 연료비 부담이 커졌다며 농민과 서민층의 고충을 파고들었다. 캔자스는 공화당 등록 유권자가 민주당보다 훨씬 많지만 무당층 규모가 민주당원을 웃돌아 중도·무당층 표심이 당락을 좌우할 전망이다.연방 하원선거에서도 도전은 이어지고 있다. 아이오와 제3선거구에서는 루터교 목사이자 전직 병원 원목인 세라 트론 개리엇 주 상원의원이 현역 잭 넌 의원과 전국 18개 최대 경합지 중 하나로 꼽히는 승부를 벌이고 있다. 같은 주 제2선거구에서는 대학 교목 출신의 장로교 목사 린지 제임스가 공화당 조 미첼 후보와 맞붙었다. 이 밖에도 아칸소의 롭 라이어스, 테네시의 애나 골러데이, 유타의 벤 맥애덤스가 신앙 이력을 앞세워 출마했으며, 민주당 강세 지역인 텍사스 제30선거구에서는 댈러스 흑인 침례교 목회자인 프레더릭 헤인스 3세가 본선에 나서 당선이 유력시된다.이러한 미국 진보 기독교의 뿌리는 19세기 노예제 폐지 운동과 20세기 초 빈곤 퇴치 등 사회 정의 문제 해결에 기독교 원리를 적용하려 한 '사회복음운동'까지 거슬러 올라간다. 올해 출마한 민주당 성직자 후보들 역시 복음서의 '네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라'는 계명을 핵심 기치로 삼아 계층간 불평등, 최저임금, 노조 권리, 의료보험을 단순한 경제 정책이 아닌 종교적 도덕과 사회정의의 문제로 재규정하고 있다.예수가 부패한 예루살렘 성전을 뒤엎은 일화에서 따와 "판을 엎을때가 됐다(It's time to start flipping tables)"라고 외치는 탈라리코는 후보 수락 연설에서 "나와 닮거나 같은 방식으로 기도하고 투표하는 이웃만이 아니라 모든 이웃을 사랑하라는 부르심을 받았다"라고 선언했다. 해밀턴도 "아이들이 굶주린 채 잠들지 않게 하고 주택담보대출 상환과 의료보험 사이에서 고민하지 않게 하는 것이 이웃 사랑"이라고 강조했으며, 린지 제임스는 약자의 고통을 외면하는 워싱턴 정치를 성경 속 '선한 사마리아인의 비유'에 빗대어 비판했다.보수 진영은 거세게 반발하고 있다. 아이오와에서 린지 제임스와 대결하는 공화당 조 미첼 후보는 보수 복음주의 행사에서 제임스와 개리엇, 탈라리코를 싸잡아 진정한 복음을 전하지 않는 '이름뿐인 목사'라고 조롱했다. 공화당 소속 마이크 존슨 하원의장은 개리엇이 과거 사탄주의자 결혼식을 주례했다는 의혹을 제기했고, 텍사스 댄 패트릭 부지사는 탈라리코가 성경에 반하는 신성모독을 저지르고 있다고 비난했다.미국 내 종교와 정치 분야 전문가들은 이러한 공세가 보수 복음주의와 주류 개신교·흑인 교회 사이의 오랜 신학적 균열은 물론, 하버드 대학이나 주류 신학교에서 안수를 받은 고학력 엘리트 목회자에 대한 보수 복음주의 진영의 반감을 반영한다고 분석했다. 정책 대결이 '누가 진짜 기독교를 대변하는가'라는 신학 논쟁으로 번진 것이다.그러나 신앙의 언어를 둘러싼 경쟁이 곧 보수층의 대규모 이탈을 보장하지는 않는다. 공공종교연구소(PRRI) 통계를 보면 미국 인구 중 백인 복음주의 기독교인 비중은 2006년 23%에서 2024년 13%로 줄어든 반면 무종교인 비율은 28%로 늘어났고, 민주당 내부에는 정교분리를 중시하는 세속적 진보층과 무슬림, 유대인 등 비기독교 유권자 비중도 높다. 그럼에도 기독교 일각에서는 자신의 신앙을 타인에게 강요하지 않으면서 진정성과 연민의 언어로 다가가는 후보들이 보수 지역 중도층의 마음을 움직일 수 있다고 평가한다.이번 선거에서 텍사스나 캔자스 가운데 한 곳이라도 뒤집힌다면 연방 상원 다수당 구도는 물론 수십 년간 이어진 보수 기독교 정치 연합 자체가 흔들릴 수 있다. 설령 패배하더라도 기독교가 배제를 정당화하는 언어인지 아니면 약자를 돌보고 공동체를 회복하는 언어인지 묻는 이들의 도전은 미국 정치의 중심에 묵직한 질문을 남기고 있다.