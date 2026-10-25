'올공' 간 장동혁 "최장수 당대표, 올공 덕"

큰사진보기 ▲6.3지방선거 투표용지 부족사태 관련 개표소 봉쇄시위가 진행중인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 지난 9월 8일 발언 중인 장동혁 국민의힘 대표(자료사진). ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년 8월 26일 선출된 장동혁 당시 국민의힘 신임 당 대표가 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 선출된 뒤 당기를 흔드는 모습(자료사진). ⓒ 남소연 관련사진보기

25일부로 국민의힘 출범 이후 최장수 당대표가 된 장동혁 국민의힘 대표가 24일 올림픽공원(아래 올공)을 찾아 "이제 국민의힘 최장수 당대표가 됐다. 여러분과 함께할 수 있어 오늘까지 올 수 있었다", "(저는) 올공 시민들께서 만들어주신 당대표"라고 말했다.스레드(Threads)와 유튜브 채널 등에 따르면 장 대표는 이날 저녁 서울 송파구 올림픽공원을 찾아 "부정선거 재선거", "이재명 (대통령) 내려와" 등을 참가자들 앞에서 선창하며 함께 외쳤다. 실시간 라이브에 따르면 한 현장 참가자는 "이재명, 뒤진다"라는 발언도 외친 것으로 확인됐다.지난해 8월 26일 전당대회에서 선출된 장 대표는 25일 기준 425일을 맞으며, 2020년 국민의힘 출범 뒤 최장 임기를 기록했던 이준석 전 당대표의 424일(약 14개월) 재임 기록을 넘어서게 됐다.올공 현장에서 장 대표가 경광봉을 든 참가자들을 향해 "이제 구호 10번 외치겠다. '부정선거 재선거, 당일투표 수개표'"라고 유도한 가운데, 제1야당 대표가 근거가 확실하지 않은 '부정선거 음모론'을 외치는 데 대한 비판도 나온다.민주당 박성준 수석대변인은 25일 오전 브리핑을 통해 "장 대표는 국회는 비워 두고, 광장에서는 북채를 잡고, 술자리에선 대통령과 언론, 자기 당 의원들에게 욕설을 퍼부었다"라며 "부정선거론을 외치던 장동혁이 녹취에서 '부정은 별로 좋아하지 않아'라고 했는데, 본인도 안 믿는 구호로 지지자들을 광장에 세워 두고 14개월을 버텼으니 이만한 정치력도 드물다"라고 비꼬았다.민주당은 또 <연합뉴스> 보도를 인용해 국민의힘 내부 평가도 전했다. 박 대변인은 "한 중진 의원은 '최장기간을 채웠다기보다 그냥 버틴 것, 구차해 보인다'고 했고 다른 중진 의원은 '모든 걸 다 부정선거로 몰아세우고 당 혁신을 방해만 하고 있다'고 했다. 장동혁과 14개월을 함께한 국민의힘 중진들 평가가 이렇다"라며 장 대표를 몰아세웠다.25일 국회 소통관을 찾은 같은 당 주진우 의원은 관련한 질문에 "당대표 임기는 당헌당규와 원칙에 따라 하는 것, '최장기'라는 데 특별한 의미를 두고 있지 않다"며 "지금은 민주당 폭주를 멈추는 게 제1야당 책무일 것"이라고만 답했다.민주당은 이날 논평에서 "당 안팎에서는 장동혁이 공천권을 쥐려고 연임까지 노린다는 말이 나온다"며 "장 대표는 연임을 꿈꾸기 전에 주제 파악부터 하시라. 장동혁의 재임 기록이 길어질수록 제1야당을 향한 국민의 분노도 커질 것"이라고 못 박았다.실제 전날 올공 현장에서는 "장동혁 연임해", "장동혁 연임 가자"는 등 외침이 터져 나왔다. 이에 장 대표는 긍정도 부정도 하지 않은 채 "목소리를 아끼시라"며 "이재명 내려와, 부정선거 재선거"를 외쳤다. 이어 "저는 내일(25일) 저녁 7시에 다시 오겠다. 경광봉 들고 내일 다시 이곳에서 만나자"라며 연설을 마무리했다.장 대표는 올공 집회의 지속 참가 등 보수 강성 지지층 재결집, 투표용지 부족 등을 계기로 한 장외투쟁 주도 등이 성과로 꼽히나, 지방선거 이후 당대표 책임론이 불거졌는데도 이를 외면했다는 점과 중도층 외연 확장의 실패, 부정선거 주장에 대한 근거 부실 등은 한계로 꼽힌다. 최근엔 사석에서 욕설을 한 내용이 보수 성향 유튜브 채널로 알려져 논란이 되기도 했다.