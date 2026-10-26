남의 성공을 들었을 뿐인데, 왜 내 삶이 달라 보일까

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큰사진보기 ▲모임을 마친 귀갓길친구의 성공을 떠올리는 직장인. ⓒ 조현근 (ChatGPT 활용 제작) 관련사진보기

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젊은 시절, 친구에게서 전보다 좋은 조건으로 이직했다며 한턱내겠다는 연락을 받았다. 오랜만에 모인 우리는 술잔을 기울이며 근황을 나눴고, 자연스럽게 친구의 새 직장과 높아진 연봉에 관한 이야기를 듣게 됐다. 잘됐다며 축하하는 말이 오가는 가운데 나도 기뻤다.그런데 모임을 마치고 돌아오는 길에는 친구가 말한 연봉이 자꾸 떠올랐다. 비슷한 시기에 사회생활을 시작했는데 어느새 차이가 벌어져 있었다. 나도 그동안 성실하게 일했고 회사에 특별히 큰 불만도 없었지만, 그날은 지금 받는 월급이 적게 느껴졌다. 한곳에 너무 오래 머문 것은 아닌지 생각하게 됐다.친구의 성공을 축하하는 마음과 내 처지를 아쉬워하는 마음이 함께 있었다. 술자리에서는 친구가 얻은 것을 생각했는데, 돌아오는 길에는 내가 얻지 못한 것을 헤아리고 있었다.집에 돌아와 다른 회사의 구인 정보를 찾아보며 비슷한 일을 하는 사람은 얼마를 받는지, 내 경력으로 옮길 만한 곳이 있는지 살폈다. 몇 시간 전까지 진지하게 생각하지 않았던 이직을 이제는 검토하고 있었다.그사이 내 월급이나 근무 조건은 달라지지 않았고, 그동안 쌓은 경력이 줄어든 것도 아니었다. 그런데 왜 다른 사람에게 일어난 좋은 일이 내 직장생활을 부족하게 느끼도록 만들었을까?내가 받는 보상이 어느 정도인지 혼자 판단하기는 쉽지 않다. 비슷한 일을 하는 사람들의 조건을 알아보는 과정에서 지금까지 모르던 가능성이 보이기도 한다.심리학에서는 다른 사람을 참고해 자신의 능력과 성취를 판단하는 과정을 사회적 비교로 설명한다. 그중 자신보다 앞서 있다고 느끼는 사람과 견주는 것이 '상향 비교'다. 일상에서 자연스럽게 일어날 수 있는 과정이므로, 그 자체를 고쳐야 할 결함으로 볼 이유는 없다.앞선 사람을 보며 새로운 목표를 세우거나 그 사람이 어떤 준비를 했는지 배울 수 있다는 점에서, 친구의 소식 덕분에 구인 정보를 찾아본 행동도 그런 가능성을 품고 있다.다만 같은 소식을 듣고도 누구는 의욕을 얻고, 누구는 낙담할 수 있다. 그 차이를 살피려면 타인의 결과를 알게 된 뒤 어떤 의미를 부여하는지까지 들여다봐야 한다.처음에는 친구에게 생긴 변화에 관한 정보였던 연봉이 내 월급과 나란히 놓이자 두 금액의 차이가 보였다. 여기에 비슷한 때 일을 시작했다는 생각까지 더해지면서, 그 차이가 그동안 내가 얼마나 잘해 왔는지를 보여주는 것처럼 느껴졌다.여기에는 판단 하나가 끼어든다. 친구가 그만큼 받게 됐다는 사실을 넘어 나도 지금쯤 그만큼은 받아야 한다고 여기는 것이다. 서로 어떤 일을 해왔고 무엇을 중요하게 선택했는지 충분히 살피기도 전에, 친구의 결과가 내 성취를 재는 기준이 된다.그전까지 급여를 평가할 때는 생활비를 감당할 수 있는지, 저축할 여유가 있는지 등을 고려했을 수 있다. 예측 가능한 퇴근 시간이나 익숙한 업무 환경도 직장을 유지하는 이유였을 것이다. 그러나 연봉 차이에 마음이 쏠리면 그동안 중요하게 여기던 조건들도 별다른 의미가 없는 것처럼 보일 수 있다.현실의 여러 조건은 그대로인데 평가에서 차지하는 비중이 달라지는 것이다. 연봉이 유독 중요해지고 그 밖의 장점은 당연한 것으로 밀려나면서, 이전까지 괜찮다고 여겼던 직장이 새 기준으로는 미흡한 곳이 된다.물론 새로운 정보를 통해 급여를 더 중요하게 생각하게 됐다고 해서 판단이 잘못됐다고 할 수는 없다. 다만 실제 생활에서 수입을 더 늘릴 필요가 있는 것인지, 친구보다 적게 번다는 사실 때문에 부족함을 느끼는 것인지는 살펴볼 필요가 있다.구인 정보를 살펴본 결과, 지금보다 급여나 근무 환경이 나은 직장을 발견할 수도 있다. 내 경력으로 지원할 수 있는 곳이라면 이직을 고민할 이유가 생긴다. 처음 관심을 갖게 된 계기가 비교였더라도 그 기회의 가치가 줄어들지는 않는다.반대로 여러 공고를 살펴봐도 현재와 비슷한 조건뿐일 수 있다. 연봉이 더 높더라도 업무 강도와 출퇴근 시간, 생활의 안정성을 고려하면 지금 직장에 남는 편이 더 적합할 수도 있다.그런데 남기로 판단한 뒤에도 부족하다는 느낌이 남을 수 있다. 여러 조건을 고려해 지금 직장에 남기로 했지만, 만족을 따질 때는 다시 친구의 연봉 하나로 돌아가는 것이다.이때 불만이 남았다는 사실만으로 현재 직장에 문제가 있다고 단정할 수는 없다. 실제로 개선할 조건이 있는지 확인하는 동시에, 만족의 기준이 어떻게 달라졌는지도 살펴봐야 한다.그 과정에서 친구의 성공 뒤에 어떤 희생이 있을 것이라고 짐작할 필요는 없다. 친구는 여러 조건을 모두 개선했을 수도 있으며, 그 성취를 인정하면서도 같은 금액을 내 만족의 필수 조건으로 받아들일지는 따로 판단할 수 있다.돌이켜 보면 친구의 성공을 계기로 내 직장생활을 다시 살펴본 것은 의미 있는 일이었다. 그 과정에서 더 좋은 기회를 발견할 수도 있고, 지금의 선택이 나에게 더 적합하다는 사실을 확인할 수도 있다. 다만 친구의 성취가 어느 순간 내 삶을 평가하는 기준이 되었다면, 그 기준이 어디에서 시작되었는지는 생각해 볼 필요가 있다.우리는 앞으로도 다른 사람의 성공을 보며 부러움을 느끼고, 자신의 삶을 돌아볼 것이다. 그러다 지금까지 만족스럽게 여기던 것들이 갑자기 부족하게 느껴지는 순간을 마주할 수도 있다.그때 실제로 달라진 것은 무엇일까? 우리가 가진 것일까, 아니면 그것을 바라보는 기준일까?