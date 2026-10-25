'오세훈 무죄' 비판한 김지선 촛불대표 "민주당, 안일해"

큰사진보기 ▲김지선 촛불행동 공동대표24일 오후 내란청산 촉구 213차 국회 앞 촛불집회에서 진행을 맡은 김지선 촛불행동 공동대표이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

김지선 촛불행동 공동대표가 24일 오후 국회 앞에서 열린 213차 촛불집회에서 "정치자금법을 위반한 오세훈 시장까지 2심에서 무죄가 나왔는데, 민주당의 인식은 안일하다"고 비판했다.촛불집회 진행자인 김지선 촛불행동 공동대표는 24일 오후 4시부터 서울 여의도 국회 앞(국회의사당역 4번 출구)에서 열린 '내란청산-국민주권실현 촉구, 213차 비상 전국집중 촛불대행진' 집회에서 오세훈 시장의 무죄 판결을 비판했다.김지선 촛불행동 공동대표는 "오는 29일이면 이태원 참사 24주기이다. 이태원 참사 책임자 중 한 사람인 한동훈 의원이 국회에 있다는 자체가 이태원 참사의 진상이 멀어진다는 얘기"라며 "이태원참사 주역 이상민 전 행안부장관이 내란죄 항소심에서 9년형 밖에 받지 않았다는 것이 우리가 갈길이 멀었다는 얘기다. 끝까지 책임을 물어야 한다"고 말했다.이어 "윤석열과 명태균의 정치자금법 무죄에 이어 오세훈 시장까지 무죄 선고가 나왔다. 이는 증인과 증거와 자백까지 있는 사건"이라고 비판했다.그는 "박성재 전 법무부장관이 25년에서 9년으로 감형됐다"라며 "2020년 오세훈이 선거 나갈 때 피켓을 든 대학생들 있었다. 피켓을 든 학생들에게 400만원에서 100만원까지 무더기 벌금을 선고했던 2심 판사가 오세훈 시장 무죄를 받게 한 구회근 판사였다"고 꼬집었다. 이어 "여론조사비 수 천만월을 준 오세훈은 무죄이고, 대학생들이 피켓을 든 것을 공직선거법으로 벌금형을 때린 자"라고 비판했다.특히 "구회근을 배당한 자가 조희대다. 조희대가 이재명 재판 파기환송심을 구회근 판사에게 배당했다"며 "이런데도 위기감을 느끼지 못한 민주당"이라고 꼬집었다.