미국인 입맛 사로잡은 한국 베이커리

큰사진보기 ▲미, 뚜레쥬르 오픈뚜레쥬르 개점을 축하하는 지역시장과 공무원들 ⓒ 로체스터힐즈시 관련사진보기

큰사진보기 ▲미, 뚜레쥬르 매장 오픈미, 미시간 로체스터에 뚜레쥬르가 들어왔다. ⓒ 로체스터힐즈시 관련사진보기

큰사진보기 ▲1달러 액자 전달식로체스터 힐즈의 시장 및 공무원이 개업 날 직접 찾아가 축하하고 1달러 액자(First Dollar Certificate)를 전달하는 기념식을 했다. ⓒ 로체스터힐즈 관련사진보기

큰사진보기 ▲1달러 액자 증정식새 사업체 출발을 공식적으로 축하하고 응원하는 지역 공무원 ⓒ 로체스터힐즈 관련사진보기

지난 2일 미국 미시간주 로체스터에 뚜레쥬르 매장이 개장했다. 한국과 프랑스 감성이 어우러진 베이커리로 잘 알려진 뚜레쥬르는 미시간에서 벌써 트로이, 노바이, 앤아버에 이어 네 번째로 개점했다. 한국 매장 그대로의 맛을 재현한 생크림 케이크, 단팥빵, 크루아상, 도넛 등을 맛볼 수 있다.로체스터 힐즈 지역 사회에서 새롭게 선보이는 뚜레쥬르에서 로체스터 힐즈의 시장 및 공무원이 개업일에 직접 찾아가 축하하고 1달러 액자(First Dollar Certificate)를 전달하는 기념식을 했다. 이 기념품은 액자에 1달러를 넣고 개업을 기념하는 증서를 담은 것으로, 지역 사회가 새 사업체의 출발을 공식적으로 축하하고 응원한다는 의미를 담고 있다.로체스터와 로체스터힐스 지역은 전통적으로 시장과 지역 상공회의소 관계자들이 개업 행사에 참석해 지역 사회의 일원이 된 사업체를 환영해 주는 행사를 하고 있다. 그러면서 사업체를 지역 사회에 소개하고 홍보해 사업체의 성장을 지원한다.시장이 직접 방문해 사업체의 성공을 기원하는 행위는 미국의 지방정부가 지역 상권에 대한 관심을 바탕으로 지역 경제 발전을 위해 발 벗고 나서고 있음을 상징적으로 보여준다. 이는 단순히 사업체를 지역 세금을 내는 대상으로 보는 것이 아니라 지역 사회를 함께 만들어 가는 동반자로 인식하는 것이다.현재 뚜레쥬르는 프랑스 제빵 기법에 한국식 맛을 가미한 현대적 베이커리로 현지인들 사이에 알려지면서 인기를 끌고 있다. 특히 갓 구운 빵과 케이크, 페이스트리 그리고 커피와 같은 다양한 음료가 현지인들의 입맛을 사로잡아 로체스터 1등 베이커리로 자리 잡아가고 있는 중이다.