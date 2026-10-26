20년차 관리자가 다시 생각한 '내 시간'

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'왜 손해 보는 것 같지?'

큰사진보기 ▲퇴근 시간이 지난 늦은 밤 사무실에서 일하는 직장인의 모습 ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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"야근하는 사람들은 다 팀장들이네?"

"연차가 열흘 넘게 남아서 조금이라도 쓰려고."

"평생 일만 하다가 결혼도 못 하고 이번 생은 글렀네요."

큰사진보기 ▲모두에게 자신의 시간은 소중하다 ⓒ Pixabay 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

지난 금요일 저녁, 동료들이 모두 퇴근한 사무실에 홀로 남았다. 한 주의 업무를 마무리하고 주말을 맞이해야 할 시간이었지만, 할 일이 많아 야근을 했다. 그렇게 금요일 저녁을 보내고 토요일에는 집에서도 업무는 이어졌다. 주말까지 반납하며 일했지만, 대체휴무도 사용하지 못했다.언제부턴가 이런 의문이 들기 시작했다. 20년 넘게 직장 생활을 하면서 관리자의 책임이란 으레 그런 것이라고 여겼다. 하지만 관리자라는 이유로 내 시간까지 당연하게 내어줘야 하는 걸까. 일하는 방식은 그대로였지만, 내가 시간을 바라보는 마음이 조금씩 달라졌다.주 52시간 근무제 시행 이후 직장 안의 시간에 대한 인식은 크게 달라졌다. 퇴근 이후의 시간은 온전히 개인의 몫이라는 생각이 자연스러워졌다.친하게 지내는 다른 팀의 한 차장은 "퇴근 이후에는 절대 일 안 하죠"라고 말했다. 가끔 주말에 처리할 일이 있어 팀원들을 참조에 넣어 메일을 보내면 "주말에는 일하지 마세요"라는 말을 듣기도 한다. 요즘에는 퇴근 후 회식조차 개인 시간을 빼앗는 일로 받아들이는 직원들도 있다.다만 관리자는 여러 사람의 업무를 조율하고, 갑작스러운 현안이나 퇴근 직전에 내려온 업무 지시에도 대응해야 할 때가 많다. 개인의 업무 능력만으로 근무 시간을 통제하기 어려운 순간이 적지 않다.지난해 큰마음을 먹고 복싱장에 등록했는데, 얼마 지나지 않아 회사에 중요한 현안이 생겼다.3주 넘게 밥 먹듯이 야근이 이어지면서 운동을 거의 가지 못했다. 팀원들도 돌아가며 야근했지만, 관리자로서 계속 자리를 지켜야 했다. 모처럼 시작한 운동을 제대로 하지 못해 아쉬웠지만, 당시에는 어쩔 수 없는 일이라고 생각했다.지난 8월 머니투데이는 <'돈 조금 더 받자고 영혼 탈탈?'…승진에 등 돌린 직장인들>이라는 제목의 기사를 보도하기도 했다. 과거에는 승진이 직장 생활의 중요한 목표였다면, 이제는 직급이 올라갈수록 커지는 책임과 업무 부담을 먼저 따지는 직장인들도 있다. 월급이 조금 더 올라도 개인의 시간을 내놓고 싶지 않은 것이다. 이미 관리자가 된 입장에서 충분히 공감되는 변화다.언젠가 한 임원이 퇴근 시간이 한참 지난 사무실을 둘러보며 한 말이다. 직원들은 대부분 퇴근했고, 사무실에는 팀장 몇 명이 남아 있었다. 한 중견기업의 부장도 비슷한 이야기를 했다. 주말 당직을 돌아가며 맡겠다는 직원이 없어 결국 자신이 직접 당직을 선다고 하소연했다. 누군가는 해야 하는 일이기 때문이다.전 직장에서 함께 일했던 팀장들과 여전히 연락하는 단체 대화방이 있다. 금요일에 연차를 내고 글을 쓰고 있다고 했더니 다들 부럽다는 반응이었다.내 말에 한 사람은 "나는 20일 넘게 남았는데…"라고 했고, 다른 사람도 "나는 18일 남았네"라며 한숨을 쉬었다. 연차를 사용하는 방식은 개인의 성향이나 업무 환경에 따라 다를 수 있다. 그렇지만 연말이 가까워지는 시점에 팀장 셋이 나눈 대화가 유독 씁쓸하게 느껴졌다.물론 모든 관리자가 근무 시간 외에도 업무를 하는 것은 아니고, 일반 직원들도 필요하면 야근이나 주말 근무를 한다. 다만 과거와 달리 연장·휴일 근로에 대한 보상 체계가 자리 잡으면서 대체휴무 등을 활용해 쉬는 경우도 있다. 관리자 역시 휴무를 사용할 수 있지만, 조직 운영에 대한 부담 때문에 선뜻 자리를 비우기 어려울 때가 있다.신입사원 시절부터 야근을 일삼던 한 후배는 팀장이 된 지금도 야근과 주말 근무로 바쁜 일상을 보내고 있다. 회사의 M&A 업무가 몰리면서 만나기로 한 약속을 세 번이나 미룰 정도였다. 후배 역시 야근이나 주말 근무를 혼자 감당하는 날이 많다고 했다.관리자는 자신의 업무뿐 아니라 조직의 성과에도 책임을 져야 한다. 쉬는 날에도 메신저를 확인하고, 급한 업무를 처리하다 보면 쉬어도 쉰 것 같지 않은 날이 생긴다. 주변 관리자들 가운데는 대체 휴무를 사용할 수 있는데도 밀린 일을 나중에 감당하는 것이 더 부담스러워 휴무를 포기하는 경우도 있다.직원들의 근무 방식은 제도와 함께 빠르게 달라졌지만, 관리자에게 요구되는 책임과 일하는 방식은 여전히 과거에 머물러 있는 듯했다.시대가 변하는 것처럼 내 마음도 달라졌다. 예전에는 야근과 주말 출근을 손해라고 생각하지 않았다. 내가 맡은 일이었고, 필요하다고 판단해서 스스로 한 일이었다. 오히려 뿌듯할 때도 많았다. 그런데 요즘에는 근무 시간 외에 회사에 쏟는 시간이 아깝게 느껴질 때가 있다.스마트폰으로 언제 어디서든 업무를 처리할 수 있게 된 것도 한몫한다. 출퇴근길 지하철에서도 업무 메일을 확인하고, 필요한 내용을 검토하거나 답장을 보낼 때가 있다. 사무실을 벗어났다고 일이 완전히 끝나는 것은 아니다. 업무를 처리하기는 편리해졌지만, 일과 개인 시간의 경계는 오히려 흐릿해진 셈이다.그렇다고 근무 시간 외 업무가 늘어난 것은 아니다. 과거보다 줄었다. 다만 많은 직장인이 정해진 시간에 퇴근하고, 쉬는 날에는 온전히 자신의 시간을 보내는 모습을 보면서 가끔 혼자 일하는 시간이 유독 아깝게 느껴지게 됐다.근무 시간 외에 일한 만큼 충분히 쉬지 못하고, '팀장이면 이 정도는 해야지'라는 기대도 당연하게 따라온다. 내가 느낀 손해란 단순히 업무량 때문만은 아니었다. 다른 사람들과의 비교, 책임에 비해 부족한 보상, 당연하게 여겨지는 희생이 뒤섞여 생긴 감정이었다.직급이 높아진다고 개인의 시간이 덜 소중해지는 것은 아니다. 어쩌면 누군가는 나를 보며 같은 생각을 할지도 모른다. 이런 감정을 느낄 때마다 '나도 이제 열정이 식었구나'라는 죄책감이 들기도 했다. 하지만 시대가 바뀌고 일하는 방식이 달라졌는데, 내 마음만 그대로일 수는 없는 노릇 아닐까. 지난 20여 년 동안 회사에 쏟은 시간만큼 얻은 것도 많았다. 다만 앞으로도 같은 방식으로 일해야 하는지는 다른 문제다.그렇다고 신세 한탄만 하고 있을 일은 아니다. 나 역시 팀원들의 업무를 조율하고 조직 문화를 만들어 가야 하는 관리자다. 불필요한 야근을 줄이고, 업무를 효율적으로 분담하며, 퇴근 이후에는 누구나 마음 편히 쉴 수 있는 환경을 만드는 데 힘써야 한다.누구에게나 자신의 시간은 소중하다. 직급이 높다는 이유로 개인의 시간을 당연하게 희생해야 하는 것은 아닐 테니까. 얼마 남지 않은 직장 생활, 회사의 업무를 관리하는 것만큼 이제는 내 시간도 알뜰살뜰 관리하고 싶다는 생각이 드는 요즘이다.