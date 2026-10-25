큰사진보기 ▲태안군의회는 지난 23일 군청 중회의실에서 ‘태안군 해양치유센터 활성화 방안 논의 간담회’를 개최했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

▲김영인 의장 “해양치유센터, 태안 특산물·차별화 콘텐츠 필요” 방관식 관련영상보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

태안군 해양치유센터의 활성화를 위해서는 차별화된 콘텐츠 구축과 지역 상생 방안 마련이 필요하다는 주장이 나왔다.태안군의회는 지난 23일 군청 중회의실에서 태안군의회 의원, 집행기관 관계자, 남면 행정협의회, 언론사 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 '태안군 해양치유센터 활성화 방안 논의 간담회'를 개최했다.이날 간담회를 주재한 김영인 의장은 태안군 해양치유센터가 단순히 외부 시각이나 거창한 계획에 그치지 않고, 실질적이고 차별화된 운영 전략을 갖춰야 한다고 강조했다.김 의장은 우선 센터 내부 시설 운영과 관련해 "일반적인 식당이나 흔한 커피숍 운영에서 벗어나 태안만의 차별화된 특색을 살려야 한다"며 "태안군 농수특산물을 활용한 해양치유식을 개발·제공하고, 일반 커피 대신 태안의 꽃차 등 특색 있는 고유 차(茶) 문화를 도입해 방문객들에게 차별화된 경험을 제공할 필요가 있다"고 제안했다.이어 최근 센터 내 매장이 무인 형태로 운영되고 있는 점을 언급하며 "당초 구상했던 취지에 맞춰 무인 운영 방식을 재검토하고, 태안군이 개발한 해양치유 상품과 농수특산물의 적극적인 판매·홍보 공간으로 활용해 지역 경제와 상생하는 방안을 조속히 마련해야 한다"고 지적했다.또한 김 의장은 센터 프로그램 및 인력 운영의 전문성 강화를 당부했다. 김 의장은 "프로그램별 선호도와 재방문 사례 등에 대한 구체적인 데이터 분석이 미흡하다"며 "실질적인 이용객 데이터 분석을 바탕으로 선호 프로그램을 강화하고 전문 인력의 이직률을 낮춰 안정적인 운영 기반을 조성해야 한다"고 조언했다.이외에도 김기자, 김덕배 씨 등 지역 주민과 장영숙, 홍상금, 김주성 군의원이 ▲해양치유와 맞는 조경 개선 ▲식당 메뉴 개선 ▲직원 친절도 향상 및 인원 보충 ▲외부 경영 진단 실시 ▲지역 골프장과의 연계 등 다양한 활성화 방안을 제시했다.충남 태안군 남면 달산포로 일원에 총사업비 399억 원을 들여 건립된 태안군 해양치유센터는 올해 1월 운영을 시작했으며, 지난 10월 18일 기준 누적 이용객 5만 1966명, 매출 21억 8700만 원을 기록하고 있다.