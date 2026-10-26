"몇 살처럼 보여요?" 칭찬 뒤 받아든 소견서의 아이러니

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"어디 불편해?"

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"그동안 어떻게 지냈어요?"

"팔 한번 들어 봐요. 손가락 쥐었다 폈다 해 봐요."

큰사진보기 ▲지난 주말 병원에서 발급받은 필자의 진료 소견서 ⓒ 최호림 관련사진보기

"나, 몇 살처럼 보여요?"

지난 10월 24일, , 질병 관련 증빙서류를 발급받기 위해 한 병원을 찾았다. 뇌경색으로 재활치료를 받던 시절, 양방과 한방 치료를 받으며 두 곳의 대학병원을 거쳐 총 1년 6개월여를 보냈다. 이곳은 그중 약 6개월을 입원했던 곳으로, 가장 오랜 기간 머물렀던 병원이다.병원에 들어서는 순간 참 신기한 일이 벌어졌다. 분명 서류 한 장을 떼러 왔을 뿐인데 몸이 평소보다 더 아픈 것 같았다. 그때의 기억이 되살아나면서 몸까지 덩달아 반응하는 듯했다. 식은땀을 흘리는 내게 아내가 물었다.딱히 어디라고 말하기가 어려웠다. 실제 몸의 병적인 불편함 위에 그 시절의 기억에서 비롯된 심리적인 통증까지 겹쳐진 기분이었다. 그걸 어떻게 설명해야 할지 나도 알 수 없었다.토요일이라 오전 진료만 한다는 원장 선생님을 오랜만에 만났다. 가장 먼저 눈에 들어온 것은 그의 머리였다. 예전에는 하얗던 머리를 검게 염색하고 펌까지 했다. 그렇다고 노인이 갑자기 청년이 됐다고 할 수는 없겠지만, 적어도 세월의 속도를 조금이라도 늦춰 보려는 듯한 모습이었다.안부를 묻던 선생님은 이내 예전처럼 내 몸을 살폈다.시키는 대로 손가락을 움직였다. 몇 가지 동작이 이어졌고, 그 사이 안타까움이 섞인 핀잔도 오갔다. 벌써 3년여의 시간이 흘렀는데도 몸이 기대만큼 회복되지 않았다는 말을 직접 하지는 않았지만, 나는 왠지 그렇게 느껴졌다.과거 입원 기록과 병명 등을 하나씩 확인하고 검사까지 까다롭게 마친 뒤에야 소견서를 받을 수 있었다. 진료비와 서류 발급 비용을 결제하고 나온 아내의 손에는 서류가 들려 있었다.한참 동안 내 진료 소견서를 들여다보는 아내의 얼굴이 어두워졌다. 그 표정을 보고 있자니 괜히 미안한 마음이 들었다. 예전부터 병치레가 많은 사람을 두고 우스갯소리로 '종합병원'이라고 했다. 아내도 20대의 건장한 모습으로 만난 남편이 언젠가 그 별명의 주인공이 되리라고는 상상하지 못했을 것이다.소견서에는 내가 그동안 겪어 온 병력이 장맛비 내리듯 주르륵 적혀 있었다. 하나하나 눈으로 읽어 내려가면서도 아무렇지 않은 척하는 아내의 모습이 오히려 더 안쓰러워 보였다.그런데 이런 상황과는 정반대의 일도 얼마 전 있었다. 한 지역 포럼에 참석했다가, 현재 객원기자로 위촉된 잡지사에서 함께 활동할 예정인 1996년생 동료를 만났다. 첫 만남의 반가운 마음에 이런저런 이야기를 나누던 중 그가 먼저 내 나이를 물었다. 그러자 되레 내가 그에게 되물었다.그는 나를 한참 바라보더니 90년대생이 아니냐고 했다. 순간 기분이 꽤 좋아졌다. 실제 내 나이를 듣고 나서는 자신은 절대 빈말을 하지 않는 사람이라고 강조하기까지 했다. 하지만 지천명을 넘긴 지금의 나는 그런 말이 반가운 립서비스임을 모를 리 없다.그래도 기분 좋은 말은 기분 좋은 말이었다. 하지만 이날 병원에서 받아 든 소견서를 보고 있자니 문득 이런 생각이 들었다. 누군가 내 얼굴을 보고 실제 나이보다 젊어 보인다고 말해 준들 무슨 소용일까. 정작 내 몸은 주민등록증에 적힌 나이보다 훨씬 앞서가고 있는데 말이다.한때는 병이 나으면 다시 예전의 몸으로 돌아갈 수 있을 것이라고 생각했다. 40대 후반, 비교적 젊은 나이에 큰 병을 얻었기에 시간이 흐르면 병은 점차 멀어지고 다시 건강했던 시절로 돌아갈 줄 알았다. 하지만 현실은 그렇지 않았다. 나는 하루하루 나이 들어 가는데, 내 몸에 자리 잡은 병은 사라지지도 않고 심지어 늙지도 않았다.어쩌면 병에서 회복한다는 것은 아무 일도 없었던 과거의 몸으로 돌아가는 일이 아닐지도 모른다. 이미 내 몸에 들어와 함께 살게 된 것들을 인정하고, 그것들과 적당히 타협하면서 다시 내 삶의 속도를 찾아가는 일인지도 모른다.아무리 동안이라는 말을 듣더라도 병원 소견서에 적힌 병명들은 거짓말을 하지 않는다. 그래서 이제는 그저 젊어 보이는 겉모습보다 내 나이에 걸맞게 건강하게 살아가는 사람이 되고 싶다. 이는 누군가에게는 너무나 당연한 바람일 것이다. 그런데 나는 그 당연한 것을 마치 대단한 소망이라도 되는 것처럼 이렇게 글로 적고 있다. 그만큼 건강이 최우선인 나이가 되었음을 실감한다.그럼에도 평소에는 이런 사실을 잊고 지낸다. 이제 많이 회복됐다고 생각하며 살아간다. 그런데 병원을 찾거나 몸에서 평소와 다른 작은 신호라도 느껴지는 날이면 그동안 애써 잊고 있던 불안이 불쑥 고개를 든다. 마치 병이 다시 찾아온 것처럼 몸마저 덩달아 아파지는 기분이다. 트라우마도 이런 트라우마가 있나 싶다. 그 불안이 참 싫다.하지만 어쩌면 그것은 지난 3년 6개 동안 '나는 아프지 않다, 나는 충분히 회복할 수 있다'고 스스로를 다독이고 때로는 채찍질하며 자신만만하게 살아온 내게 몸이 보내는 경고인지도 모르겠다. 이제 괜찮다고 너무 쉽게 방심하지 말라고, 그렇다고 병에 사로잡혀 불안해하며 살지도 말라고 말이다.그래서 감사하려 한다. 아직은 글을 쓸 수 있고, 비록 무거운 병을 안고 살아가지만 누군가에게 온전히 기대지 않고 독립된 채 살아가는 내 모습에 말이다. 앞으로 남은 삶이 얼마나 될지는 몰라도, 그저 내게 허락된 나이와 속도에 맞춰 담담하고 건강하게 걸어가려 한다.내 얼굴은 동안일지라도, 내 건강마저 동안은 아님을 이제는 기꺼이 인정하면서 말이다.