청년은 창업, 주민은 나눔… 당진 농촌의 활력소 되다

큰사진보기 ▲이음-당진 팝업스토어 부스에서 청년 창업자들이 지역 농산물을 활용해 개발한 먹거리와 다양한 상품을 선보이고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲진소미 이음당진 대표가 당진시 농촌신활력플러스사업에 기여한 공로로 표창패를 받고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲당진북부사회복지관 한수지 팀장이 ‘따뜻함 UP, 도움이 필요한 이웃을 알려주세요’ 캠페인 부스에서 시민들에게 퀴즈를 내고 정답을 맞힌 참여자에게 키캡을 선물했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲놀이문화발전소판 선생님들이 부모와 함께 참여한 초등학생들에게 양말목을 엮어 복주머니를 만드는 방법을 알려주고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲현대제철 마중물 주부봉사단은 취약계층을 위해 직접 만든 가방과 재활용 수건으로 만든 주방용품, 양말목 공예품 등을 선보이고 판매 수익금 전액을 기부하기로 했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲놀이서당 ‘색깔꽃이 피었습니다’에 참여한 부모와 아이들이 전통놀이를 적극적으로 참여했다. 놀이가 끝나자 아이들보다 부모들이 더 아쉬워했고, 10kg 쌀까지 받아 기쁨을 더했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

당진시가 주최하고 농촌신활력플러스사업 추진단이 주관한 '2026 당진시 농촌신활력플러스사업 성과공유회'가 지난 24일 당진시청 잔디광장에서 열렸다. '신활력 ON FESTA'라는 이름으로 열린 이날 행사에는 청년 팝업존, 공동체존, 신활력존, 농촌 피크닉존 등 4개 구역에 49개 부스가 운영됐다. 이어 지역에서 카페를 운영하는 청년 대표부터 먹거리와 생활소품을 선보인 참여자, 전통놀이와 공연을 준비한 단체까지 다양한 주체가 참여해 상품과 활동을 소개했다.청년 팝업존에서는 지역 청년들이 함께 만든 공동브랜드 '이음당진'의 활동이 소개됐다. 당진에서 생산된 농산물에 청년들의 아이디어를 더해 새로운 먹거리를 개발하고, 지역의 생산자와 소비자, 청년과 지역을 연결하는 것이 이음당진이 추구하는 방향이다. 무엇보다 이음당진은 2024년 당진시 농촌신활력플러스사업의 '로컬×청년 이음프로젝트'에서 출발했다. 첫해에는 △누니버터하우스△디저트부부85△레이키△솜이드림△수플레D 등 5개 팀이 참여했다. 2025년에는 △고대로41△아트바젤△피자당△카츠마니아△카페로우가 합류했으며, 올해도 6개 팀이 참여해 활동을 이어가고 있다. 3년간 모두 16개 팀이 지역 농산물을 활용한 상품 개발에 함께한 셈이다.이날 청년들은 직접 개발한 상품을 전시·판매하며 시민들과 만났다. 지역에서 카페를 운영하는 청년 대표들도 각자의 상품을 선보였다. 청년들에게는 자신들이 만든 상품을 알리고 소비자의 반응을 살필 기회였으며, 시민들에게는 지역에서 어떤 상품이 만들어지고 있는지 살펴볼 수 있는 자리였다. 무엇보다 이음당진을 이끌고 있는 진소미 솜이드림 대표는 이날 표창패를 받았다.진 대표는 "당진시 농촌신활력플러스사업 성과공유회에서 표창패를 받게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 지역 청년들과 함께 다양한 활동을 이어가며 당진의 자원을 활용한 창업과 지역 공동체 활성화에 힘을 보태고 싶다"고 말했다.지역 먹거리와 청년 창업 상품을 둘러보는 시민부터 만들기 체험에 참여하는 가족까지, 행사장 곳곳에서 판매와 체험, 공연이 이어졌다. 농촌 피크닉존에는 잔디 쉼터와 테이블, 포토존이 마련돼 시민들이 여유를 즐겼다. 무대에서는 개회식과 표창패 수여, 청년 활동그룹 현판 전달, 사업 성과 보고와 우수사례 발표가 진행됐다. 이어 치어리딩과 퀴즈, 희낭시애 공연, 버스킹, 놀이서당 프로그램, 버블쇼가 펼쳐져 볼거리를 더했다.아울러 당진북부사회복지관은 '따뜻함 UP, 도움이 필요한 이웃을 알려주세요' 캠페인을 통해 주변의 어려운 이웃을 발굴하고 필요한 지원으로 연결하는 활동을 알렸다. 사업 성과를 공유하는 데 그치지 않고, 지역 주민들이 서로 어울리고 이웃을 돌아보는 자리로 행사의 의미를 넓혔다.신활력존과 공동체존에서는 주민과 참여 그룹이 준비한 생활소품과 자원 재활용 체험이 이어졌다. 양말목은 쿠션과 발매트, 열쇠고리 등 생활소품으로 만들어졌고, 커피 찌꺼기는 다육식물 화분과 공예품으로 활용됐다. 시민들이 직접 양말목 복주머니를 만들어 보는 체험도 마련됐다. 일상에서 버려지는 재료가 손길을 거쳐 다른 쓰임을 얻는 과정을 눈으로 보고 직접 경험할 수 있었다.그러면서 현대제철 마중물 봉사단은 제품 판매를 나눔으로 연결했다. 봉사단원들은 취약계층을 위한 가방을 직접 만들고, 사용하지 않는 수건을 주방에서 쓸 수 있는 수건으로 새롭게 제작해 판매했다. 양말목을 활용한 제품도 함께 선보였으며, 판매 수익금은 전액 기부할 예정이다. 현대제철 마중물주부 봉사단 김미정 단장은 "취약계층을 위해 직접 가방을 만들고, 사용하지 않는 수건도 주방에서 쓸 수 있는 수건으로 새롭게 만들어 판매했다"며 "판매 수익금은 전액 기부할 예정"이라고 말했다.무엇보다 아이들과 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 눈길을 끌었다. 본무대에서는 놀이서당 손은영 대표가 진행하는 '색깔꽃이 피었습니다'가 열려 부모와 아이들이 전통놀이를 하며 웃고 어울렸다. 놀이서당이 전하는 메시지는 '잘 놀아야 잘 큰다'는 것. 아이들은 놀이를 통해 규칙을 익히고 친구들과 어울렸으며, 부모들도 아이들과 함께 놀이에 빠져들었다. 참여자들은 놀이를 즐기는 데 그치지 않고 쌀 10kg과 휴지 등 다양한 상품까지 받아 가며 즐거움을 더했다.대덕초등학교 4학년 김시윤 학생은 친구들과 여러 부스를 체험하고 피자 쿠폰 1등에 당첨되는 행운도 누렸다. 김 학생은 "친구들과 부스 체험도 하고 피자 쿠폰 1등에도 당첨돼 기분이 좋았다"며 "놀이서당에서 전래놀이를 한 것도 재미있었고, 피자도 친구들과 함께 나눠 먹고 싶다"고 말했다.이번 성과공유회는 지역에 있는 농산물과 인적 자원, 주민 공동체의 역량이 창업과 상품 개발, 자원 재활용, 체험 프로그램 등 다양한 활동으로 연결될 수 있음을 보여줬다. 농촌신활력플러스사업의 성과는 행사에 참여한 팀의 수나 선보인 상품에만 있는 것이 아니다. 지역에서 활동을 이어갈 사람과 조직을 발굴하고, 이들이 서로 협력하며 지속 가능한 사업 기반을 만들어 가는 데에도 의미가 있다.당진시 농촌신활력플러스사업 홍보팀 이혜진씨는 "이번 성과공유회를 통해 지역에서 활동하는 청년과 주민들이 그동안 준비해 온 다양한 시도와 성과를 시민들에게 소개할 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 지역의 자원과 사람을 연결하는 활동이 지속되고, 더 많은 시민이 농촌의 변화에 관심을 갖고 함께할 수 있도록 알리는 데 힘쓰겠다"고 말했다.