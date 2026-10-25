서산서 '교육가치 과거급제 4행시 백일장' 성황

큰사진보기 ▲행사를 기획하고, 현장에서 진행을 맡은 서산시학교운영위원장협의회원과 자원봉사 학생들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

큰사진보기 ▲4행시 백일장의 시제는 '사제동행'. ⓒ 방관식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정운곤 협의회장이 장원을 차지한 서림초 이수현 학생에게 교지를 전달하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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서산교육지원청과 서산시학교운영위원장협의회가 개최한 '제1회 교육가치 과거급제 4행시 백일장'이 24일 서산중학교에서 열린 '서산 인성한마당' 행사장에서 성황리에 개최됐다.이번 백일장은 "4행시 한 편에 담긴 따뜻한 마음"을 주제로, 학생들의 창의적인 생각과 아름다운 마음을 나누고 교육의 참된 가치를 되새기기 위해 마련했다.특히 행사를 기획하고, 현장에서 진행을 맡은 이정림 사무국장을 비롯한 서산시학교운영위원장협의회원들의 헌신적인 노고가 빛을 발했다.협의회 관계자들은 단순한 글짓기 행사에 그치지 않고, 참신한 아이디어를 결합해 과거급제 컨셉의 교지(상장)와 어사화를 준비하는 등 참가자들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.또한 풍성한 랜덤박스 부상 및 행운권 추첨(피자쿠폰) 등을 준비해 청소년들과 지역 주민들의 적극적인 참여를 이끌었다.이날 행사 현장에서는 소외계층을 위한 기부 모금 활동도 함께 진행되어 나눔과 동행의 의미를 더했다.서산시학교운영위원장협의회 정운곤 협의회장은 "어린이와 청소년들이 글을 통해 마음을 나누고, 교육의 가치와 따뜻한 공동체 의식을 느낄 수 있는 자리를 만들고자 모든 회원들이 한마음으로 준비했다"며 "앞으로도 서산 교육발전과 지역 아이들의 건강한 성장을 위해 앞장서서 동행하겠다"고 밝혔다.이날 백일장에서는 서림초 이수현 학생이 장원급제를 수상한 것을 비롯해 으뜸, 우수, 재치 급제 등 수상자가 선정됐다.