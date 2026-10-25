캄캄한 산길 40분, 300명이 줄지어 올랐다… 왜?

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큰사진보기 ▲10월 24일, 가을밤 숲길을 따라 소원을 빌러 봉성산을 오르는 방문객들 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포 봉성산 전망대로 향하는 길 ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲24일 밤 김포 봉성산 재두루미전망대에서 내려다본 한강 하구. 왼쪽이 한강과 임진강이 합쳐진 조강 일대다. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲'월화연' 행사장의 소원 게시판에 참가자들이 적은 쪽지가 붙어 있다. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포 봉성산 전망대 정상 무대에서 연주자들이 야간 음악회를 열고 피아노와 현악 3중주 선율을 선보이고 있다. 화려한 조명과 가을 밤하늘이 어우러진 가운데 봉성산을 찾은 시민들에게 감동적인 클래식 연주를 선사하는 모습이다. ⓒ 김지영 관련사진보기

지난 24일 토요일 저녁 6시 30분, 해는 이미 졌고 산길은 캄캄했다. 300명이 한 줄로 늘어서 나무 계단을 오르기 시작했다. 앞사람 등만 보고 걷는 길이었다. 안전요원들이 손전등으로 발밑을 비췄고, 가끔 "조심하세요"라는 말이 앞에서 뒤로 전달됐다.해발 129m, 40분이면 닿는 낮은 산이다. 그런데 이 산 정상에 올라가 본 김포 사람은 생각보다 많지 않다. 경기도 김포시 하성면 봉성리와 전류리 사이에 있는 봉성산(奉城山) 이야기다.봉성산은 오랫동안 군사 지역이었다. 한강 하구를 정면으로 내려다보는 고지여서 부대가 주둔했고, 민간인이 올라갈 일이 없었다. 김포시가 훼손된 등산로를 복원하고 목재 계단과 보행매트를 깔고 정상에 전망대를 세워 시민에게 개방한 것은 2024년이다. 이 산이 시민의 공간이 된 지 이제 2년이 됐다.전망대 이름은 '재두루미전망대'다. 산 입구 표지판에도 긴 다리로 선 두루미 한 마리가 그려져 있다. 한강 하구 일대가 재두루미가 찾아오는 곳이기 때문인데, 이 새가 왜 하필 여기로 오는지는 조금 뒤에 말하겠다.정상에 서면 먼저 야경이 눈에 들어온다. 앞쪽 아래로는 불빛이 거의 없는 너른 강이 보인다. 그 어둠을 건너뛰어 지평선 가까이에 아파트 불빛이 가로로 길게 늘어서 있고, 그 사이로 산 능선이 겹쳐 보인다. 가까운 곳은 캄캄하고 먼 곳이 환한, 도시 전망대에서는 볼 수 없는 구도다.그런데 정작 눈을 붙드는 건 왼쪽이다. 반대쪽 방향이다. 평야를 사이에 두고 거대한 물줄기가 하나 또 있다. 한강이 두 개일 리는 없는데.착시가 아니다. 봉성산은 한강 본류와 임진강이 만나는 합수 지점을 정면으로 내려다보는 자리에 있다. 서울과 고양을 지나 북서쪽으로 흘러온 한강이, 파주 오두산 앞에서 북녘을 거쳐 내려온 임진강과 합쳐진다. 494km를 흘러온 강과 254km를 흘러온 강이 여기서 하나가 된다.그리고 두 강이 합쳐진 뒤부터 강화도 북단까지 약 20km 구간에는 따로 붙은 이름이 있다. 조강(祖江)이다. 여기에 문수산성 아래에서 강화도와 김포 사이로 빠져나가는 염하(鹽河) 수로가 더해지고, 썰물 때면 수면 아래 있던 모래톱이 드러나 물길을 또 나눈다. 봉성산 전망대에서 강이 여러 갈래로 보이는 이유다. 김포 안에서 이 장면이 통째로 보이는 자리는 많지 않다. 그 강에는 군함이 들어가지 못한다. 조강이 특별한 이유는 풍경 때문만이 아니다.경기문화재단 및 김포문화재단 기록에 따르면, 한강하구는 1953년 정전협정 제1조 5항에 의해 남북 군함 진입이 금지된 중립수역으로 지정됐다. 이에 따라 1968년 1·21 사태 이후 1970년, 무장공비 침투를 막기 위해 김포 강안을 따라 군사 철책선이 가설되었다.강 건너편은 북한 개풍 땅이다. 하성면 앞에서 그 거리는 몇 킬로미터에 지나지 않는다. 사람이 70년 넘게 손대지 못한 물과 갯벌. 재두루미가 이곳으로 오는 이유가 그것이다. 분단이 의도치 않게 만들어낸 서식지다. 산 입구 표지판에 두루미가 그려진 것도, 전망대에 그 이름이 붙은 것도 이 풍경과 무관하지 않다.사람들이 이 밤에 산을 오른 건 김포문화재단이 연 가을 달맞이 문화행사 '월화연(月華宴)' 때문이다. 재단은 봉성산 전망대가 개방된 뒤 이 조망 명소를 활용한 야간 문화행사를 지난해부터 열어 왔고, 올해 행사에는 '월화연'이라는 이름이 붙었다. 선착순 300명을 모집했고 참가비는 없었다.정상에서는 미리 적어 걸어둔 소원 쪽지를 이기형 김포시장이 직접 뽑고, 쪽지 주인이 나와 자기 소원을 읽는 순서가 있었다. 단풍잎 모양 쪽지에 그림까지 그려 넣은 아이가 불려 나왔다."장난감이 많이 생기기를."어떤 장난감이냐는 질문에 아이는 끝내 답하지 못했다. 갖고 싶은 게 너무 많았다. 아버지는 사람들이 지켜보는 앞에서 "마트 가서 좋은 걸로 사주겠다"고 약속해야 했다."돈 많이 벌고, 폰압 풀리고, 가족이랑 사이 좋아지기"를 적은 아이도 있었다. 사회자가 "폰압이 무엇이냐"고 묻자 "핸드폰 압수"를 풀어달라는 것이다. 객석이 뒤집어졌다.피아니스트 조영훈, 바이올리니스트 유수진, 첼리스트 박성근의 트리오 연주와 팝페라 그룹 쏠레올레의 무대가 이어졌다. 정상에 피아노를 올려놓은 야외 공연이었다. 연주 중간, 두꺼운 구름에 가려 있던 달이 잠깐 모습을 드러내자 진행자가 공연을 멈췄다. "지금 바로 소원 비는 시간을 갖겠다"고 하자, 300명이 동시에 탄성을 질렀으며 광장은 잠시 조용해졌다.행사의 마지막 순서는 단체사진이었다. 300명이 일제히 강을 배경으로 돌아섰다. 카메라 뒤로 조강이 흐르고 있었으며, 그 물은 한강과 임진강을 만나고 있다. 그 위에 70년 넘은 선이 하나 그어져 있고, 그래서 해마다 두루미가 돌아온다는 걸 이 중 몇 사람이나 알고 있었을까.봉성산이 시민에게 열린 지 2년이다. 산길을 정비하고 전망대를 세우는 일은 끝났다. 남은 것은 이 자리에서 무엇이 보이는지를 알려주는 일이다. 내년 월화연에서는 소원 쪽지를 나눠주기 전에, 발 아래 강의 이름을 한 번 불러줬으면 한다.