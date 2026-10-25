김정은의 단둥행…북중 친선 재확인하고 경제협력 모색

큰사진보기 ▲김정은, 중국 왕후닝 접견김정은 북한 국무위원장이 지난 16일 북중 우호조약 체결 65주년을 계기로 방북한 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석을 단장으로 한 중국 당·정대표단을 접견했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 2026.7.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 필자는 <판문점에서 금강산까지>의 저자이다.

김정은 북한 국무위원장이 10월 24일 중국 랴오닝성 단둥을 방문해 중국인민지원군의 한국전쟁 참전 기념시설을 참관하고, 중국공산당 정치국 상무위원인 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석과 만났다. 김 위원장은 단둥시 버스공장을 시찰한 뒤 신압록강대교를 통해 당일 귀국했다. 조선중앙통신은 25일 이번 방문 소식을 전하며 김 위원장이 북중 간 '피로써 맺어진 친선'을 영원히 계승하겠다는 뜻을 밝혔다고 보도했다.이번 방문은 중국인민지원군의 한국전쟁 참전 76주년을 맞아 이뤄졌다. 김 위원장은 베이징을 방문하거나 시진핑 중국 국가주석과 회담하는 대신 접경도시 단둥에서 기념시설과 산업현장을 둘러봤다. 양국은 역사적 유대를 강조하는 한편, 신압록강대교 개통을 계기로 교류와 경제협력을 확대하겠다는 뜻을 밝혔다. 다만 공개된 보도에서 시 주석과의 직접 회담이나 북미 정상회담 관련 협의는 확인되지 않았다.중국 측에서는 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석이 김 위원장을 맞이했다. 왕 주석은 중국 지도부의 핵심 인사로, 이번 일정에서 김 위원장과 기념시설을 함께 참관하고 회담을 진행했다. 왕이 중국공산당 정치국 위원 겸 외교부장, 류하이싱 공산당 대외연락부장, 마자오쉬 외교부 상무부부장과 쉬쿤린 랴오닝성 당서기, 장빙 단둥시 당서기 등 중앙·지방 간부들도 참석했다. 왕야쥔 주중 중국대사도 함께했다.북한 측에서는 조용원 노동당 중앙위원회 비서, 최선희 외무상, 리일환·김성남 당 비서, 김덕훈 내각 제1부총리, 김여정 당 중앙위원회 부장, 김재룡 당 중앙위원회 제1부부장 등이 동행했다. 리룡남 주중 북한대사도 수행단에 포함됐다.수행단에는 당 조직과 대외관계, 외교·경제 분야의 주요 인사들이 두루 포함됐다. 최선희 외무상과 김성남 당 비서는 외교·당 대 당 관계를 담당하는 핵심 인사이며, 김덕훈 제1부총리의 동행은 경제·산업 분야 일정과 맞물려 주목된다. 김여정은 김 위원장의 주요 대외 일정에 동행해 온 측근이다.양측 참석자 구성을 보면 이번 방문에는 당 간 교류와 정부 간 외교, 경제협력 관련 일정이 함께 배치됐다. 다만 수행단의 면면만으로 구체적인 회담 의제나 별도의 합의 내용을 단정할 수는 없다.김 위원장은 왕후닝 주석과 함께 항미원조기념탑에 헌화하고 항미원조기념관을 참관했다. 헌화식에서는 양국 국가가 연주됐으며, 김 위원장은 중국인민지원군 전사자들에게 경의를 표했다. 기념관에는 김일성 주석의 사진을 담은 기념판을 선물했으며, 친필 문구를 통해 중국인민지원군 전사자들의 발자취를 추억하고 감사와 경의를 표했다.조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 중국인민지원군이 북한을 지원한 역사를 잊지 않겠으며, 피로 맺어진 북중 친선을 굳건히 계승하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 중국인민지원군의 출병지에서 역사를 되새기는 것은 마땅한 도리이자 의무라고 강조했다.김 위원장은 시진핑 중국 국가주석에게 안부와 축원을 전해 달라고 왕 주석에게 요청했다. 왕 주석은 시 주석의 인사를 전달했으며, 시 주석의 특별 지시에 따라 김 위원장의 방문을 환영하는 연회를 마련했다고 북한 매체는 보도했다.이번 일정에서 양측은 한국전쟁 당시 형성된 역사적 유대와 정치적 신뢰를 집중적으로 부각했다. 중국인민지원군 참전 기념일을 계기로 북중 관계의 전통적 기반을 재확인하고 협력 의지를 대외적으로 보여준 것으로 해석된다. 그러나 공개된 발표만으로 새로운 안보 합의나 별도의 전략적 협약이 체결됐다고 볼 근거는 없다.김 위원장은 항미원조기념관 참관에 이어 단둥시 버스공장을 방문했다. 조선중앙통신은 김 위원장이 공장 시설과 생산제품을 둘러보고 노동자들을 격려했다고 보도했다. 중국 관영 신화통신도 김 위원장이 왕 주석과 함께 자동차 생산시설을 시찰했다고 전했다.왕 주석은 신압록강대교 개통을 계기로 양국 간 인적 교류와 경제·무역 협력을 확대하겠다는 뜻을 밝혔다. 김 위원장도 양국의 실질적인 협력을 확대해 양국 인민에게 혜택을 가져오기를 바란다고 말했다.신압록강대교는 북한 신의주와 중국 단둥을 연결하는 왕복 4차로, 총길이 3,026ｍ의 교량이다. 2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관시설 등의 문제로 공식 개통이 미뤄지다가 이달 15일 정식 개통했다. 북중 간 주요 교역 거점을 연결하는 기반시설인 만큼 향후 물류 이동과 교역 확대에 영향을 미칠 수 있다.다만 교량 개통과 공장 시찰이 곧바로 구체적인 경제협력 성과를 의미하는 것은 아니다. 이번 방문에서 버스 구매 계약이나 특정 산업 분야의 협력 협약이 체결됐다는 발표는 나오지 않았다. 실제 협력 확대 여부는 교역량과 물류 이동, 기업 간 거래, 후속 협의 등을 통해 확인할 필요가 있다.김 위원장은 일정을 마친 뒤 신압록강대교를 통해 귀국했다. 왕 주석과 중국 중앙·지방 간부들은 교량 중간 지점까지 동행해 그를 배웅했다. 김 위원장은 새로 개통된 다리가 양국을 잇고 양국 인민의 마음도 더욱 굳게 연결하는 역사적 사명을 수행하기를 기대한다고 밝혔다.이번 방중은 북미 대화 가능성이 거론되는 시점에 이뤄졌다는 점에서도 관심을 모은다. 그러나 북한과 중국이 공개한 방문 결과에는 북미 정상회담이나 미국과의 접촉을 조율했다는 내용이 없다. 시 주석과 김 위원장의 직접 회담도 공개 일정에서 확인되지 않았다.연합뉴스는 이번 방문이 북중 간 전통적 우호 관계를 재확인하는 동시에 신압록강대교 개통을 계기로 교역과 경제협력을 확대하려는 행보로 풀이된다고 보도했다. 다만 북미 대화와 관련한 논의가 있었는지는 확인되지 않은 만큼, 이번 방문을 북미 정상회담을 위한 사전 협의로 규정하기는 어렵다.한편 우리 국방부는 김 위원장의 방중 하루 전인 23일 북한에 군사당국회담을 제안했다. 군사분계선의 위치를 상호 확인하고 군 통신선을 복원하며 접경지역 우발 충돌 방지 방안을 협의하자는 내용이다. 필요하면 유엔군사령부가 참여하는 3자회담도 가능하다는 입장을 밝혔다. 북한의 이번 방중 발표에는 이 제안에 대한 언급이 없었다.앞으로는 신압록강대교 개통 이후 실제 교역과 인적 왕래가 확대되는지, 북중 간 당·외교 채널의 후속 교류가 이어지는지 살펴볼 필요가 있다. 북미 간 접촉 가능성이 구체적인 외교 일정으로 발전하는지, 북한이 우리 정부의 군사대화 제의에 어떤 반응을 보이는지도 한반도 정세를 판단할 주요 변수다.