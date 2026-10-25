김정은, 중국 단둥 방문해 '혈맹' 강조... "중국군 희생 영원히 기억"

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2026-10-25 08:11:13/ ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

AD

김정은 북한 국무위원장이 중국군의 한국전쟁 참전 76주년을 맞아 중국 랴오닝성 단둥을 방문해 북·중 간 '혈맹' 관계를 강조했다. 김 위원장은 중국 권력서열 4위인 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석의 영접을 받았으며, 새로 개통된 신압록강대교를 통해 귀국했다.25일 북한 관영 <조선중앙통신>에 따르면 김 위원장은 전날 단둥을 방문해 중국군의 한국전쟁 참전을 기념하는 항미원조기념관을 찾았다. 이번 방문에는 조용원 노동당 비서, 최선희 외무상, 김여정 노동당 부장 등 북한의 당·정부 고위 간부들이 동행했다.김 위원장은 왕후닝 주석과 함께 항미원조기념탑에 헌화하고 한국전쟁 당시 전사한 중국군 장병들에게 경의를 표했다. 헌화한 꽃바구니에는 '중국인민지원군 열사들을 영원히 기억할 것이다'라는 문구가 적혔다.김 위원장은 "우리 인민은 중국인민과 함께 싸운 영광의 연대를 영원히 기억할 것"이라며 중국군의 한국전쟁 참전에 대한 감사를 후대에도 전하겠다고 밝혔다.이어 왕 주석의 안내로 항미원조기념관을 둘러보면서 "항미원조기념관은 불패의 조중친선에 대한 고귀한 피의 검증"이라고 말했다. 기념관에는 김일성 주석의 사진이 담긴 기념판도 선물했다.김 위원장은 왕 주석과의 대화에서 이번 방문을 위해 배려해 준 시진핑 중국 국가주석에게 감사를 전하고 자신의 인사를 전달해 달라고 요청했다. 또 중국이 시 주석의 지도 아래 이룩한 성과들이 북한 주민들에게도 힘이 되고 있다고 평가했다.왕 주석은 시 주석의 인사를 전달하면서 김 위원장의 방문이 양국의 전통적인 친선관계를 발전시키는 데 중요한 의미가 있다고 화답했다. 시 주석의 특별 지시에 따라 김 위원장을 환영하는 연회도 마련됐다.김 위원장은 이날 단둥의 버스공장도 방문해 생산시설과 제품들을 살펴봤다.일정을 마친 김 위원장은 새로 개통된 신압록강대교를 통해 북한으로 돌아갔다. 왕 주석을 비롯한 중국 측 간부들은 다리 중간지점까지 동행해 김 위원장을 배웅했다.김 위원장은 다리 위에서 주변을 바라보며 이 다리가 두 나라를 연결하고 양국의 마음도 더욱 굳게 이어주는 역사적 역할을 하게 될 것이라는 기대를 밝혔다.신압록강대교는 북한 신의주와 중국 단둥을 연결하는 약 3㎞ 길이의 교량이다. 2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관시설 문제 등으로 개통이 지연되다가 이달 중순 정식 개통됐다.이번 방문은 중국군의 한국전쟁 참전이라는 역사적 유대를 재확인하는 동시에, 새 교량 개통을 계기로 북·중 간 인적 교류와 경제협력을 확대하려는 움직임과 맞물려 있다는 점에서 주목된다.