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민족·국제

26.10.25 07:51최종 업데이트 26.10.25 08:17

김정은, 중국 단둥 방문해 '혈맹' 강조... "중국군 희생 영원히 기억"

시진핑에 감사 전하고 북·중 친선 계승 강조… 왕후닝이 영접

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김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2026-10-25 08:11:13/
김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2026-10-25 08:11:13/ ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 중국군의 한국전쟁 참전 76주년을 맞아 중국 랴오닝성 단둥을 방문해 북·중 간 '혈맹' 관계를 강조했다. 김 위원장은 중국 권력서열 4위인 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석의 영접을 받았으며, 새로 개통된 신압록강대교를 통해 귀국했다.

25일 북한 관영 <조선중앙통신>에 따르면 김 위원장은 전날 단둥을 방문해 중국군의 한국전쟁 참전을 기념하는 항미원조기념관을 찾았다. 이번 방문에는 조용원 노동당 비서, 최선희 외무상, 김여정 노동당 부장 등 북한의 당·정부 고위 간부들이 동행했다.

김 위원장은 왕후닝 주석과 함께 항미원조기념탑에 헌화하고 한국전쟁 당시 전사한 중국군 장병들에게 경의를 표했다. 헌화한 꽃바구니에는 '중국인민지원군 열사들을 영원히 기억할 것이다'라는 문구가 적혔다.

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김 위원장은 "우리 인민은 중국인민과 함께 싸운 영광의 연대를 영원히 기억할 것"이라며 중국군의 한국전쟁 참전에 대한 감사를 후대에도 전하겠다고 밝혔다.

이어 왕 주석의 안내로 항미원조기념관을 둘러보면서 "항미원조기념관은 불패의 조중친선에 대한 고귀한 피의 검증"이라고 말했다. 기념관에는 김일성 주석의 사진이 담긴 기념판도 선물했다.

김 위원장은 왕 주석과의 대화에서 이번 방문을 위해 배려해 준 시진핑 중국 국가주석에게 감사를 전하고 자신의 인사를 전달해 달라고 요청했다. 또 중국이 시 주석의 지도 아래 이룩한 성과들이 북한 주민들에게도 힘이 되고 있다고 평가했다.

왕 주석은 시 주석의 인사를 전달하면서 김 위원장의 방문이 양국의 전통적인 친선관계를 발전시키는 데 중요한 의미가 있다고 화답했다. 시 주석의 특별 지시에 따라 김 위원장을 환영하는 연회도 마련됐다.

김 위원장은 이날 단둥의 버스공장도 방문해 생산시설과 제품들을 살펴봤다.

일정을 마친 김 위원장은 새로 개통된 신압록강대교를 통해 북한으로 돌아갔다. 왕 주석을 비롯한 중국 측 간부들은 다리 중간지점까지 동행해 김 위원장을 배웅했다.

김 위원장은 다리 위에서 주변을 바라보며 이 다리가 두 나라를 연결하고 양국의 마음도 더욱 굳게 이어주는 역사적 역할을 하게 될 것이라는 기대를 밝혔다.

신압록강대교는 북한 신의주와 중국 단둥을 연결하는 약 3㎞ 길이의 교량이다. 2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관시설 문제 등으로 개통이 지연되다가 이달 중순 정식 개통됐다.

이번 방문은 중국군의 한국전쟁 참전이라는 역사적 유대를 재확인하는 동시에, 새 교량 개통을 계기로 북·중 간 인적 교류와 경제협력을 확대하려는 움직임과 맞물려 있다는 점에서 주목된다.

#김정은#왕후닝#신압록강대교

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김도균 (capa1954) 내방

오마이뉴스 김도균 기자입니다. 어둠을 지키는 전선의 초병처럼, 저도 두 눈 부릅뜨고 권력을 감시하는 충실한 'Watchdog'이 되겠습니다.

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