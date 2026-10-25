프랑스 시민 40만 명 거리로 나섰다... 경찰력 총동원

큰사진보기 ▲2026년 10월 24일 프랑스 보르도에서 열린 고물가 규탄 시위 도중 시위대가 경찰과 충돌하고 있다. 지방정부 당국(경찰청)에 따르면, 시내 중심부 일부 구역의 집회 금지 조치에도 불구하고 약 1만 5,500명이 행진에 참여했다. 당국은 지난 주말 시위 과정에서 발생한 소요 사태가 재연되는 것을 막기 위해 전국적으로 경찰과 보안 병력 약 7만 명을 배치했다. ⓒ 연합뉴스/EPA 관련사진보기

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24일(현지시간) 프랑스 전역에서 열악한 공공 인프라와 높은 물가에 항의하는 대규모 시위가 열렸다.AP·AFP통신 등 주요 외신에 따르면 학생·노동조합이 주도한 이날 시위는 프랑스 내무부가 41만 명이 참가한 것으로 추산하면서 지난주보다 규모가 줄었다. 파리 경찰은 시위가 끝난 후 파리에서 총 11만 명이 참여했다고 밝혔다.반면에 주최 측인 노동총연맹(CGT)은 파리 25만 명을 포함해 전국에서 80만 명이 참여했다고 주장했다.이날 시위는 프랑스 정부가 허가받은 노조 시위 외의 모든 시위를 금지한다는 방침을 밝혔고, 여러 지역 당국도 시위를 전면 금지하거나 부분적으로 제한하면서 17일 시위보다는 폭력 사태가 줄고 대체로 평온하게 진행됐다.만일의 사태에 대비해 경찰 7만 명과 헬기, 장갑차 등이 투입됐으며 시위 참가자들의 소지품을 철저하게 검사했다.또한 파리 도심의 주요 지하철역이 폐쇄됐다. 루브르 박물관, 오르세 미술관 등은 이날 하루 휴관했고 국제 아트페어 아트 바젤 파리는 전날 조기 폐막했다.로랑 뉘녜즈 내무장관은 시위대로부터 금속 구슬과 납탄, 폭죽, 새총, 흉기, 유리병, 방독면, 절단용 공구, 곤봉 등을 압수했으며 시위 도중 약 1천 명을 체포했다고 밝혔다.그러면서 "대부분의 시위가 평온하게 열렸지만, 예상했던 대로 검은 옷을 입은 급진적인 극좌 및 극좌 활동가들로 구성된 고위험 집단이 있었다"라며 "상점 파손이나 약탈도 지난주보다는 훨씬 적었고, 관공서에 대한 표적 공격도 없었다"라고 말했다.지난주 일부 과격 시위대가 난입했던 명품 매장과 식료품점 등 상점들은 일찌감치 상품을 치우거나 사설 경비를 동원하며 파손과 약탈에 대비했다.그럼에도 일부 지역에서는 충돌이 발생했다. 파리에서는 복면을 쓴 젊은 남성들이 자동차 매장 유리창을 부수고 들어가려고 하자 경찰이 나서 곤봉으로 진압했다. 낭트에서는 기물 파손과 약탈로 수십 명이 체포됐다.과잉 진압 논란이 일었던 경찰은 이날도 파리, 리옹, 클레르몽페랑, 스트라스부르 등에서 최루가스와 섬광탄을 사용했고, 니스와 낭트에서는 물대포를 발사했다. 시위자들도 경찰을 향해 물건을 던지면서 맞섰다.지난달 파리 남동부의 한 고등학교에서 교직원 부족에 항의하는 시위로 시작된 전국적인 이번 시위는 임금 상승과 물가 안정을 요구하는 노동자들이 가세하면서 규모가 커졌다.프랑스 통계청에 따르면 9월 프랑스의 에너지 가격은 전년 동기 대비 21.3% 상승했으며, 이로 인해 전체 물가상승률이 3.1% 올랐다.AP통신은 "이번 시위와 폭력 사태는 임기가 몇 달 남지 않은 에마뉘엘 마크롱 대통령의 권위를 시험대에 올려 놓았다"라고 전했다.27세 카밀 셰스니에는 공학 석사 학위를 가지고 있음에도 일자리를 찾지 못했다며 "나와 같은 상황이지만 거리나 무허가 주택에서 생활하는 사람들이 엄청나게 많다"라며 "너무 힘들다"라고 토로했다.노조 측은 "시위할 자유, 우리 모두의 자유를 위해 시위하겠다"라며 다음 토요일인 31일 추가 시위를 예고했다.간호사로 일하는 노조원 소우마야 "정부는 지난주에 일어난 폭력 사태를 시위대를 잠재우기 위한 구실로 삼고 있다"라며 "그럼에도 시위를 멈추게 할 수는 없다. 학생들이 더 나은 교육 환경을 요구하는 것을 막을 수도 없을 것"이라고 말했다.