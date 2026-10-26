30만 원짜리 사과의 비밀

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큰사진보기 ▲탐스렇게 익은 문경감홍사과거친 풍파를 이겨낸 투박한 껍질 속에 16.5브릭스 이상의 압도적인 단맛을 품은 '사과계의 황제' 감홍의 영롱한 자태. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲선별되어 상품으로 나갈 준비를 마친 감홍사과정성스러운 포장을 마치고 전국의 소비자들에게 전해질 준비를 마친 최고급 문경 감홍. 붉은 보석 같은 명품 사과의 품격과 자부심이 돋보인다 ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲문경감홍사과파란 가을 하늘 아래, 백두대간의 맑은 바람과 고랭지의 큰 일교차를 견디며 붉고 탐스럽게 익어가는 문경 감홍 사과. ⓒ 엄원식 관련사진보기

1103년 고려 의종 시절, 문헌 <계림유사>에 '임금(林檎)'이라는 이름의 낯선 열매가 기록되었다. 훗날 능금으로 불리게 된 이 작고 떫은 과일은 오랜 세월 한반도의 산야를 지켰다. 우리가 지금 베어 무는 달콤한 서양 사과가 이 땅에 본격적으로 뿌리내린 것은 그로부터 한참 뒤인 1901년이다. 윤병수가 원산 근교에 '국광'과 '홍옥' 묘목을 심어 과수원을 조성하면서부터다.그렇다면 오늘날 대한민국 사과 산업의 심장으로 불리는 문경의 사과 역사는 언제, 어떻게 시작되었을까. 그 첫 페이지는 1930년 영순면에서 쓰였다. 채홍우 선생이 황해도 사리원에서 묘목을 들여와 영순의 척박한 땅에 첫 삽을 뜬 것이 그 여정의 시작이었다.백두대간의 험준한 산세와 거친 바람은 농사에 결코 호락호락한 조건이 아니었다. 하지만 문경 사람들은 특유의 뚝심으로 산비탈을 일구었고, 1970년대에는 왜화재배(키가 작은 사과나무를 이용하는 재배 방식) 기술을 선도적으로 받아들이며 문경을 명실상부한 사과의 고장으로 탈바꿈시켰다.그리고 1993년, 문경 사과의 명운을 가를 결정적인 전환점이 찾아온다. 농촌진흥청이 개발한 신품종 '감홍'이 가은읍 안윤석 농가에 전국 최초로 심어진 것이다. 감홍은 결코 다루기 쉬운 품종이 아니었다.열매가 커서 재배가 까다로운 데다, 껍질에 녹이 슨 듯한 흔적이 생기는 동녹 현상과 고두병에 취약해 농부의 세심한 정성 없이는 온전한 수확을 기대하기 어려웠다. 시중에서 흔히 볼 수 있는 매끈한 사과와 달리 겉모습은 검붉고 거칠기까지 했다.하지만 문경의 농부들은 포기하지 않았다. 사과연구소를 세우고 밤낮없이 재배 기술을 교류하며, 고랭지 특유의 큰 일교차를 압도적인 당도로 바꾸어 냈다. 그 결과, 투박한 껍질 속에 평균 16.5브릭스 이상의 높은 당도와 장미향을 품은 '사과계의 황제'가 탄생했다. 지난해 5kg 한 상자에 30만 원이라는 경이로운 가격표가 붙은 것도 우연이 아니다. 가은의 밭에서 시작된 30년간의 치열한 시행착오가 맺은 값진 결실이다.이제 문경 사과의 미래는 감홍에 있다. 압도적인 품질은 이미 시장에서 인정받고 있다. 지금 우리에게 필요한 것은 이 특별한 과일에 문경만의 짙은 서사를 입히는 일이다.감홍은 공장에서 찍어 낸 매끈한 공산품이 아니다. 1930년 영순에서 시작해 1993년 가은에서 꽃피운, 백 년에 가까운 문경 농업사의 땀방울이 응축된 결과물이다. 헨리 데이비드 소로가 저서 <야생 사과>에서 문명화된 과수원의 규격화된 열매보다 거친 서리를 견뎌 낸 야생 사과의 강인한 생명력을 찬미했듯, 감홍의 투박한 외형 역시 결점이 아니라 백두대간의 거친 자연을 이겨 낸 훈장으로 재평가되어야 한다.나아가 감홍은 단순한 먹거리를 넘어 문경의 일상 문화로 확장되어야 한다. 붉은 벽돌집의 고즈넉한 창가에 앉아 문경의 흙으로 빚은 찻사발에 맑은 차를 우리고, 그 곁에 투박한 감홍 한 알을 곁들이는 풍경을 떠올려 보자. 갓 구워 낸 문경사과빵과 애플파이가 원도심 점촌점빵길에 고소한 향기를 채우고, 옛 가은역의 카페에서 사과버터와 사과차를 나누며 여행의 피로를 푸는 모습도 그려 볼 수 있다.이처럼 사과가 길과 사람, 도자기와 건축을 잇는 매개체가 될 때 감홍은 수십 배의 부가가치를 창출하는 명품으로 거듭날 수 있다.단순히 농약 사용량을 줄이고 당도를 높이는 데 집중하는 1차원적인 농업의 시대는 끝났다. 1930년 영순의 척박한 땅에서 태동하고 1993년 가은의 개척 정신으로 새로운 가능성을 연 감홍사과. 이제 이 붉은 보석에 문경의 바람과 흙, 그리고 농부의 뚝심이라는 고유한 문화를 입혀 세계로 나아갈 때다.문화가 곧 경제가 되는 시대, 문경 감홍은 지역 농업이 나아갈 새로운 방향을 보여 줄 수 있다.