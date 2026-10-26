빗살무늬토기부터 독립운동유적까지

큰사진보기 ▲서변동 선사유적 전시관 입구로, 이 일대에서 신석기시대 유물이 출토되었다는 사실을 강조하고 있다. 빗살무늬토기는 신석기시대의 상징 유물이다. ⓒ 김명희 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲서계서원 ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲손양윤 지사 생가터 ⓒ 김명희 관련사진보기

팔공산 동화사에서 흘러내린 물은 금호강으로 들어간다. 이 하천을 동화천이라 부른다. 927년 고려 왕건 군과 후백제 견훤 군이 동화천 일원에서 격렬한 혈투를 벌였다. 이를 동수대전이라 한다. 동수는 동화사의 다른 이름이다.동수대전 때 왕건 군은 동화천 서쪽, 견훤 군은 동화천 동쪽에 있었다. 후백제의 근거지가 전라북도 전역과 전라남도 북부 지역이라는 점을 감안하면, 견훤 군은 동화천 서쪽에 주둔하는 것이 상식이지만 실제는 반대였다. 왜냐하면 당시 견훤 군은 신라 경주를 침탈하고 회군하는 길이었기 때문이다.요즘은 왕건 군 주둔지를 서변동, 견훤 군 주둔지를 동변동이라 한다. 즉 동화천 서쪽 일원을 서변동, 동쪽 일원을 동변동이라 부른다. 서변동과 동변동을 합한 전역 이름이 무태(無怠)이다. 무태는 왕건이 붙인 지명으로, 대전투를 앞둔 군사들이 게으름을 부려서는 안 된다는 뜻이다.서변동은 대구의 역사를 3천 년 끌어올린 동네이다. 택지 개발을 앞두고 1998년부터 2000년까지 발굴 조사가 실시되었는데, 대구광역시 전역에서 최초로 신석기시대 유구와 유물이 확인되었다. 그 결과 호국로 57길 6(서변동 1724-1) 유니버시아드레포츠센터 1층에 '서변동 선사유적 전시관'이 설치되었다.작은도서관을 겸하고 있는 선사유적전시관의 입구는 서변동에서 신석기시대 유물이 출토되었다는 사실을 잘 말해준다. 커다란 빗살무늬토기 모형 그림이 외벽을 장식하고 있다. 주먹도끼가 구석시대를 상징하고 고인돌이 청동기시대를 웅변하듯이, 신석기시대 대표 유물이 바로 빗살무늬토기인 까닭이다.선사유적전시관을 둘러본 뒤 남서쪽으로 500m쯤 가면 성북초등학교 뒤에 서계서원이 있다. 호국로51길 45-17의 서계서원은 이 일대 주소명에 '호국'을 붙인 주인공이다. 서계서원은 임진왜란 당시 대구 지역 제3대 의병대장 이주(1556-1604) 선생 등을 모시는 곳이다.서계서원은 조선시대 서원들의 일반적 구성을 보여준다. 정면에 외삼문이 있고 옆으로 협문이 있으며, 강당 뒤에 사당이 있다. 특이점은 강당 서쪽에 기역자 형태로 정자와 방 둘이 놓여 있는 배치인데, 환성정의 면모가 자못 웅장하여 답사자의 눈길을 끈다.서원 외삼문 앞에 나란히 줄지어 서 있는 정려 3기도 눈길을 끈다. 영조 때 효부이자 열부였던 영양남씨 정렬각, 순조 때 열부였던 밀양박씨 창렬각, 철종 때 효부이자 열부였던 월성최씨 효열각이 그들이다. 성씨만 남아 있고 이름은 전하지 않는 세 분 여성들의 고단했던 삶을 삼가 묵념으로 추념해 본다.신석기시대를 보여주는 선사유적전시관, 임진왜란을 말해주는 서계서원, 조선 후기 열녀 사상을 증언하는 정렬각·창렬각·효열각을 답사한 뒤 남쪽으로 도로를 따라 300m가량 내려오면 손양윤 독립지사 생가터에 닿는다. 도로명 주소는 북구 망월길 23, 지번으로는 서변동 1132번지이다.손양윤(1878-1939) 지사는 광복단 활동 중 피체되어 1918년 징역 10년을 선고받았다. 1924년 감형으로 출옥하지만 만주로 망명해 신민부에 가담했고, 1926년 대구에 잠입해 동지 신현규 등과 함께 군자금 5천여 원(현 시세 5억여 원)을 모아 신민부에 전달했다.1928년 서울에서 다시 피체되어 가혹한 고문과 조사를 받았다. 이때 동지 신현규·신양춘 지사가 목숨을 잃었다. 손양윤 지사는 1929년 징역 20년을 선고받아 형옥 생활 중 고문후유증으로 1939년 1월 9일 형집행정지로 풀려나지만, 1월 20일 끝내 순국했다.손양윤 지사의 일생이 안타깝게 느껴진다. 그리고 공장이 들어서 있는 손양윤 지사 생가터에 아무 표식이 없는 것도 안타깝다. 17년이나 되는 긴 세월을 일제 감옥에서 고문을 당한 끝에 순국한 독립지사의 생가터에 안내판 하나 없는 것은 납득하기 어려운 일이다.동화천 건너 학봉 산자락으로 들어가면 이경희(1880-1949) 지사 묘소가 있다. 손양윤 지사와 이경희 지사는 동향의 단 두 살 선후배이므로 생전에 잘 알고 지냈을 터이다. 서변동 답사를 마치고 동변동으로 넘어가면 이경희 지사의 묘소부터 찾을 일이다. 참배를 하면서 '헤어진 지 10년 된 손양윤 선배를 하늘나라에서는 다시 만나셨습니까?' 하고 안부를 여쭈어 보리라.