백악관 기자실 수영장 복원 일축한 트럼프, 언론 배제는 계속

큰사진보기 ▲.도널드 트럼프 미국 대통령 트루스소셜 게시글 ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 기자브리핑실을 실내 수영장으로 바꾸겠다는 보도를 강력히 부인했다. 다만 그는 언론을 "덜 불쾌한 장소"로 옮길 가능성은 열어두었다.트럼프 대통령은 24일(현지시간) 트루스소셜을 통해 "백악관 기자실을 없애고 그 바로 아래에 있는 옛 수영장을 되살리겠다는 가짜뉴스 보도가 나돌고 있다"며 "가짜뉴스를 덜 불쾌한 장소로 옮길 수는 있지만, 옛 수영장이 돌아오는 일은 절대 없을 것"이라고 밝혔다. 이어 "그런 어리석은 일을 하겠다고 생각조차 해본 적이 없다"고 일축했다.이번 발언은 <뉴욕타임스>(NYT)의 보도에 따른 대응이다. <뉴욕타임스>는 트럼프 대통령이 측근들에게 1933년 프랭클린 D. 루즈벨트(FDR) 행정부 당시 설치된 실내 수영장을 복원하고 싶다고 말했다고 전했다. 해당 수영장은 리처드 닉슨 행정부 시절 기자브리핑실을 마련하기 위해 덮인 바 있다.또한 <뉴욕타임스>는 트럼프 대통령이 지난 8월 말 당시 백악관 대변인이던 캐럴라인 러빗에게 기자들을 '제임스 브래디 브리핑실'에서 내보내라고 여러 차례 요청하며, 이를 러빗 전 대변인의 "마지막 유산"이 될 것이라 표현했다고 보도했다. 다만 러빗 전 대변인은 8월 27일 퇴임할 때까지 이 구상을 실행에 옮기지는 않았다. 트럼프 대통령 역시 지난달 트루스소셜에 현재의 기자브리핑실과 수영장 공간 사진을 나란히 올리며 각각 "가짜뉴스 이전"과 "FDR 수영장 이후"라는 설명을 덧붙이기도 했다.트럼프 대통령이 수영장 복원설 자체는 부인했지만, 언론 취재 공간 이전 가능성을 공식 언급함에 따라 백악관과 언론 사이의 갈등은 계속될 전망이다. 트럼프 행정부는 2기 임기 동안 비판적 보도를 이유로 언론의 대통령 취재 접근을 지속적으로 제한해 왔다.최근에는 영국 매체 <인디펜던트>의 앤드루 파인버그 기자가 대통령 집무실(오벌 오피스)에서 트럼프 대통령과 언쟁을 벌인 뒤 아이오와행 에어포스원 동행 취재단에서 제외됐다. 이에 대해 백악관은 "언론인이 대통령의 집무실이나 에어포스원에 접근할 헌법상 권리는 없다"며 "거짓을 만들어내는 매체는 밖에서 글을 쓰면 된다"고 반박했다.백악관기자협회(WHCA)는 백악관의 연이은 취재 제한 조치에 대해 강도 높은 비판 성명을 잇달아 발표했다. 재키 하인리히 WHCA 회장은 10월 20일 성명을 통해 "단지 대통령이 기자의 질문을 마음에 들어 하지 않는다는 이유로 취재 접근을 제한한 결정에 강력히 반대한다"며 이를 "명백한 보복"이라고 규정했다. 이어 "독립된 언론을 가질 미국 국민의 권리는 기자가 대통령에게 도전한다는 이유로 취재 접근이 끊길 것이라는 두려움 없이 일할 수 있는지에 달려 있다"고 지적했다.또한 하인리히 회장은 앞서 CNN, 폴리티코, MSNOW 기자들의 백악관 출입이 제한되었을 때도 성명을 내고 "취재 자격을 박탈한 행위는 헌법 수정 제1조(언론의 자유)를 위반한 것"이라고 경고한 바 있다. 당시 성명에서 WHCA는 "특정 보도를 이유로 한 언론사를 배제하는 기준이 적용된다면 향후 모든 언론사에 동일하게 적용될 수 있다"며 "법원은 백악관이 기자들에게 접근 권한을 한 번 부여한 이상, 보도 내용에 따라 임의로 이를 박탈할 수 없다고 수차례 판결해 왔다"고 지적하며 취재 권한의 즉각적인 복구를 촉구했다.연방법원 역시 해당 언론사 기자들의 취재 자격을 즉시 복구하라고 명령했으나, CNN 기자들은 여전히 대통령 동행 취재단에 합류하지 못하는 등 백악관과 언론 간의 대립 구도가 더욱 심화되고 있다.