요양원 계신 엄마 생각에... 남편과 날 무참히 울린 장면

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"사람 사는 냄새가 나잖아요. 허구로 꾸며낸 소설보다는 사실적인 수필을 읽는 것 같아요. 먼 나라 부자나 유명인이 아니라, 나와 비슷한 이웃들이 힘들어도 온몸으로 삶을 끌어안으며 행복을 찾아가는 그 용기와 에너지가 너무 좋아요."

AD

큰사진보기 ▲KBS 공식 유튜브 계정 등을 통해 '쇼츠' 형태로 소비되는 과거 <인간극장> 영상. 짧은 영상과 함께 따뜻한 응원의 댓글들이 달리는 등 디지털 공간에서 새로운 감동을 전하고 있다. ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲KBS <인간극장> '무쇠팔 우리엄마' 편. 두 다리의 장애를 이겨내고 억척스럽게 귤농장을 일궈내는 주인공의 삶은 많은 시청자들에게 숙연함과 큰 용기를 전해준다. ⓒ KBS 관련사진보기

큰사진보기 ▲KBS <인간극장> '방금 은퇴했습니다' 편. 40대 후반에 은퇴한 아들과 72세 어머니가 벤치에 앉아 음식을 나누며 버킷리스트를 실천하는 모습. ⓒ KBS 관련사진보기

큰사진보기 ▲KBS <인간극장> '할매요 학교가재이!'편에서 딸과 손자가 할머니를 위해 준비한 가슴 따뜻한 생일파티 장면. 평범한 이웃들의 가족애가 깊은 울림을 준다. ⓒ KBS 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

명절이나 경조사로 본가에 온 가족이 모이는 날이면, 거실 리모컨의 주인은 언제나 중학생이던 조카였다. 화려한 아이돌 무대나 자극적인 예능 프로그램이 TV 채널을 가득 채우던 시절이었지만, 조카의 손끝에서 멈춰 선 채널은 늘 하나, 바로 KBS <인간극장>(2000.05.01~월-금)이었다.또래 아이들이 인스턴트 같은 자극에 열광할 때, 조카는 화면 속 낯선 이들의 삶을 조용히 관찰하곤 했다. 이유를 물으니 조카의 대답은 명쾌하면서도 깊이가 있었다.가난하지만 꿈을 잃지 않는 이들의 이야기에 우리 가족 모두 자연스럽게 마음이 모였다. 화면 속 주인공들이 시련을 이겨내고 조금씩 꿈에 다가설 때면, 우리는 마치 내 일처럼 마음을 다해 박수를 쳤다. 그러나 세월이 흐르고 각자의 삶이 바빠지면서, 한동안 <인간극장>은 우리의 기억 속에서 조금씩 잊혀가는 듯했다.그런데 최근 미디어 세상 한가운데서 뜻밖의 역주행이 시작됐다. 10분 남짓한 짧은 '쇼츠(Shorts)'와 상시 라이브 스트리밍이라는 새로운 옷을 입고 <인간극장>이 우리 곁으로 다시 찾아왔다. 짜고 치는 연출과 과도한 설정, 시청률을 위해 더 자극적이고 기이한 것을 좇는 요즘 예능에 피로감을 느낀 대중들이, 마침내 돌발상황까지 온몸으로 안고 가는 이 '정직한 진짜 이야기'로 눈을 돌리기 시작한 것이다.중학생 시절 텔레비전 앞으로 식구들을 불러 모았던 조카의 안목이 옳았다. 10분짜리 츠 알고리즘을 타고 흘러 들어온 그 짧고 강렬한 감동의 순간들은, 잊고 지내던 내 삶의 진한 울림을 다시 일깨웠다.최근의 방송가는 그야말로 예능의 홍수다. 막대한 제작비가 투입된 리얼리티 예능들이 시청률 흥행을 거두기도 하고 실패하기도 한다. 하지만 그 과정에서 '리얼'을 표방한 많은 예능 프로그램이 자극적인 연출과 과도한 설정으로 논란을 빚었다.어느 순간부터 예능을 보며 "저거 다 대본이야", "짜고 치는 거지 진짜가 아니다"라는 반응이 자연스럽게 따라온다. 시청률이라는 괴물 같은 평가 지표 앞에서 당장 눈앞의 화제성만 추구한 방송국의 태도도 아쉽지만, 더 자극적이고 기이한 것을 요구해 온 시청자들의 눈높이도 이러한 흐름에 한몫했을 것이다.허구와 연출에 지친 시청자들이 돌아갈 곳은 결국 '진짜 이야기'였다. 어설프고 짜인 각본이 아니라, 불시에 찾아오는 돌발상황과 당황스러운 순간까지 숨김없이 안고 가는 <인간극장>의 정직함이 마음을 사로잡은 것이다.시간이 날 때 다시보기를 통해 보는 '무쇠팔 우리엄마'(2026년 1월 26~30일) 편은 볼때마다 남편과 나를 무참하게 울린다. 제주에서 귤농장을 운영하는 주인공은 두 다리의 소아마비 장애를 안고 태어났지만, 누구보다 억척스럽게 삶을 일궈낸 분이다. 주택 주방에 앉아 일꾼들의 참과 식사를 준비하고, RV차와 1톤 봉고를 직접 운전하며 농장 일을 해낸다.귤 수확철이 되면 육지로 시집간 딸이 어린 손녀를 데리고 와 일을 돕는다. 차 사고 이후 방황하던 남편은 세상을 떠났지만, 그녀는 여전히 휠체어에 몸을 맡긴 채 삶을 끌어안는다. 걷지도 못하는 몸으로 비장애인보다 더 열심히 일하는 그 모습에서 돌아가신 친정 어머니의 성치 않은 몸이 겹쳐졌다.옆에서 함께 보던 남편은 요양원에 계신 장모님 생각이 난다며 나보다 먼저 눈물을 터뜨리더니, 급기야 통곡 수준으로 울기 시작했다. 남편의 통곡에 흐르던 내 눈물이 쏙 들어갈 정도였지만, 그만큼 그 삶이 주는 울림은 남다르고 깊었다.'방금 은퇴했습니다'(2022년 11월 28일~12월 2일)편은 퇴직 후 제2의 인생을 살아가고 있는 우리 부부의 가슴 한켠을 아리게 했다. 40대 후반에 조기 은퇴를 선택하고 대전에 사는 72세 어머니와 버킷리스트를 하나씩 실천해 나가는 주인공의 모습은 깊은 감동과 동시에 부러움을 안겼다.현재 친정어머니와 시어머니 두 분 모두 요양원과 요양병원에 계신 상황이기에, 영상 속 효행은 가슴 뼈아픈 반성으로 돌아왔다. 언니와 요양원에 계신 엄마를 만난 뒤, 남아있는 시간 동안 엄마가 해보지 못한 것들을 함께 해보자고 다짐했다. 호텔에서 1박 하며 브런치 먹기, 시골집에서 하룻밤 자기, 생신날 온 가족이 모여 얼굴 보여드리기 등. 돌아가신 뒤 후회하며 울지 않기 위한 '후회 없는 효도 프로젝트'를 시작하게 된 계기가 되어주었다.'할매요 학교가재이!'(2024년 7월 22~26일)편에서 딸과 손자가 준비한 생일파티 장면 역시 진한 후회를 남겼다. 어머니가 고향집에 계실 때 읍내 노인대학에 다니며 우리 집에서 가장 많은 대학학위를 보유하셨건만, 단 한 번도 입학과 졸업을 축하해 드리거나 학부모로서 방문해 보지 못했던 지난날이 떠올라 마음이 아팠다.물론 요즘은 본방 사수도 열심히 하는 중이다. '새콤달콤 혜원이 왔다'(2026년 10월 19~23일)편은 고난을 극복한 이들이 일궈내는 삶의 당도(糖度)를 보여주었다.큰 교통사고를 딛고 주경야독으로 공무원이 된 남편과, 3년 만에 사과 결실을 맺으며 "자연을 벗 삼아 무에서 유를 창조하는 농업이야말로 진짜 예술"이라 말하는 혜원씨의 모습은 깊은 울림을 주었다. 퇴근 후 졸린 눈을 비비며 아이를 돌보는 남편의 짠한 성실함과, 남 신경 쓰지 않고 나답게 살아가는 부부의 찰떡궁합은 보는 이의 마음까지 환하게 물들였다.'이산, 날다'(2026년 9월 21~25일)편은 가난과 외로움을 딛고 날아오르는 청춘의 뜨거운 서사였다. 페루 출신 어머니의 '어린 보호자'로서 중3 나이에 스스로 집 계약을 하고, 밤샘 알바와 한솥 끓인 카레로 버티며 실용음악과에 진학해 오디션 우승까지 거머쥔 열아홉 이산 군. 과거 교직에서 만났던 다문화 가정 학생들의 뒷모습이 겹쳐지며 눈시울이 붉어지기도 했다.삶의 불청객처럼 찾아오는 사고와 가난, 고독이라는 시련 앞에서도 좌절하지 않고 오늘 하루를 성실히 일궈낸 사람만이 진짜 희망의 꽃을 피워낸다는 사실이 감동을 다가왔다.<인간극장>에 등장하는 이들은 그저 평범한 우리의 이웃이다. 하지만 그들이 자신의 삶을 대하는 숭고한 자세를 보고 있으면, 어느새 나 자신이 겸허해지고 작아짐을 느낀다. 나를 다시 비춰보는 거울이 되기도 하고, 유사한 삶의 경험을 비교하며 감동과 눈물을 선사한다. 그들의 이야기는 삶의 방향을 잃었을 때 다시 일어설 용기를 준다.그렇기에 <인간극장>의 역주행은 단순한 추억 팔이가 아니다. 청년들부터 노년층까지 이 프로그램에 다시 열광하는 이유는 우리가 그동안 '꿈'이라는 이름의 피로에 시달려왔기 때문일 것이다.화려하지만 손에 잡히지 않는 허구, 지금 내가 발딛고 서 있는 현실과 아득히 떨어진 이야기들에 지친 현대인들에게, <인간극장>은 내가 서 있는 바로 이곳에서 최선의 선택을 하며 살아가는 것이 얼마나 위대한지 말해준다.<인간극장>은 내 삶의 나침반이자 정직한 거울이다. 남은 삶을 어떻게 살아갈 것인가, 지금 내가 할 수 있는 최선은 무엇인가를 끊임없이 묻게 만든다. 오늘도 나는 우리 곁에서 저마다의 삶을 멋지고 아름답게 살아내는 이웃들의 정직한 이야기에 귀를 기울인다.