"친구면 걱정 말고 응원을 해줘", 그래 그럴게

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큰사진보기 ▲영화 <이반리 장만옥>에서 전남편 철주와 시위대가 '더러운 동성애' 등 혐오 문구가 적힌 피켓을 들고 장만옥의 이장 출마를 반대하는 장면. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

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"어릴 땐 철이 없어서 저러다가도, 크면 다 정신 차리고 정상적으로 살게 돼."

큰사진보기 ▲영화 <이반리 장만옥> 타이틀 화면. 서울에서 밀려나 고향 이반리로 향하는 시골길. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

큰사진보기 ▲레인보우 바 액자에 걸린 장만옥의 사진과 성소수자를 상징하는 무지개 빛깔. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

"희망이 없어서 그런가, 맨날 희망만 붙잡고 있으면 맴도 힘들고 쬐금 나아지는 거 같아도 달라지는 건 없으니께. 살자고 이러는 겨. 막 살자고 욕심부리고, 살자고 싸워 부대껴 제끼고. 뭐가 됐든 뒤지기 전에 해 보고 싶은 건 다 해 보는 거지 뭐."

큰사진보기 ▲시골 마을언덕에 앉아 저 멀리 하늘에 뜬 무지개를 함께 바라보는 만옥과 재연의 뒷모습. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

"주입식 교육이 이래서 무서운겨. 뻔해도 뭐 어쩔 수 없네. 좋은 걸 워째."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

매년 도심 한복판에서 퀴어문화축제가 열릴 때마다, 건너편에는 어김없이 반대 시위대가 들어서곤 한다. 알록달록한 무지개 깃발 뒤편으로 쏟아지는 확성기 소리와 혐오의 문구들. 최근 영화 <이반리 장만옥>을 보던 중 바로 그 현실의 단면이 스크린 위로 지나갈 때 가슴이 내려앉았다.이장 선거에 출마한 주인공 장만옥을 반대하며 시위를 벌이던 이들의 손에 들려 있던 피켓. 붉고 또렷한 글씨로 적힌 '더러운 동성애'라는 문장이었다.해마다 길거리와 영화 속에서 마주하는 그 피켓이 오래도록 가슴을 아프게 했다. 스크린 속 장면이었지만 결코 허구가 아니라 일상에서 마주하는 현실의 차가운 풍경이었기 때문이다.농촌은 도시보다 훨씬 더 보수적이고 혈연과 지연으로 촘촘히 얽혀 있다. 타인의 시선을 온몸으로 받아내야 하는 그곳에서 성소수자로 살아가는 일, 그리고 자신의 모습을 있는 그대로 인정받기란 더욱 혹독하고 힘든 일이다.그 억압적인 분위기 속에서 질문하게 된다. 그들이 대체 무슨 큰 잘못을 했을까? 누군가의 소중한 것을 훔친 것도, 누군가를 해친 것도 아닌데 말이다. 남자가 여자를 사랑해야만 '정상'이라고 대체 누가 정해놓았단 말인가. 남자가 남자를 사랑하고, 태어나보니 여자의 몸이었지만 남자로 살고 싶은 마음. 그것은 철없는 날의 단순한 기분이나 희망 사항이 아니다. 한 인간의 존엄과 존재 자체가 걸린 '정체성'의 문제다.영화 속에서 어린 재연은 여자아이이면서 남자 팬티를 입는다는 이유로 동네 사람들에게 괴롭힘을 당한다. 이를 목격한 장만옥과 그 친구들이 경찰에 신고하고, 연락을 받고 달려온 학교 선생님은 이렇게 말한다.그 말을 들었을 때 가슴이 서늘해졌다. 고백하자면 나 역시 한때는 그 교사의 말처럼 무지했던 시절이 있었다. 광장 한쪽에서 열리는 반대 시위를 보며 '왜 저렇게까지 유별나게 살까'라며 동성애나 성정체성의 고민을 그저 일시적인 방황이나 선택의 문제 정도로 여겼던 무지한 사람 중 하나였다.그러나 그것은 개인의 의지나 교정의 문제가 아니라 그렇게 태어나 살 수밖에 없는 한 인간의 본질임을 뒤늦게 깨달았다. 교사가 던진 무심한 한 마디처럼, 반대 시위대가 쉽게 외치는 "더럽다"거나 "크면 괜찮아진다"는 말들이 당사자들에게는 얼마나 깊은 상처로 다가갔을까.동성애와 성소수자의 역사는 인류의 시작과 궤를 같이한다. 청년을 향한 열정을 시와 조각에 투영했던 르네상스의 천재 미켈란젤로, 동성애라는 죄목으로 옥고를 치르면서도 소신을 굽히지 않았던 19세기 문호 오스카 와일드, 그리고 암호 해독으로 나라를 구하고도 정체성 때문에 비극적 삶을 마감해야 했던 천재 수학자 앨런 튜링에 이르기까지.권력과 제도는 늘 이들을 '비정상'으로 규정하고 억압하려 했지만, 문학과 예술은 끊임없이 그들의 숨결과 사랑을 기록해 왔다. 동성애는 어느 날 갑자기 나타난 변종이 아니며, 인류가 품고 있는 다양성의 역사 그 자체다.영화 <이반리 장만옥>은 이처럼 무거운 주제를 다루면서도 특유의 활력과 정겨움을 잃지 않는다. 주인공 만옥(양말복 분)은 서울에서 나름 긴 역사를 자랑하는 퀴어 바 '레인보우'를 운영하던 사장이다. 손님 하나하나의 얼굴과 취향을 기억할 만큼 정겨움이 무기인 인물이지만 세월의 흐름에 밀려나 고향으로 돌아오게 된다.그가 도착한 곳은 충남의 한 가상 농촌 마을 '이반리'. 하지만 재기해 보려는 만옥의 앞날은 순탄치 않다. 마을을 쥐락펴락하는 이장이 하필 전남편 철주(박완규 분)였기 때문이다. 철주는 권력을 남용하며 독선적인 행보를 보이고, 마을 어르신들을 돌보는 일마저 소홀히 하여 고독사까지 발생할 지경에 이른다.참다못한 만옥은 마침내 '이장 선거'에 출사표를 던진다. 특유의 꺾이지 않는 명랑함과 기세, 어르신들의 마음을 보듬는 깊은 공감 능력으로 만옥은 보수적인 마을 주민들의 마음을 조금씩 사로잡는다. 하지만 위기를 느낀 전남편 철주는 마을 사람들 앞에서 "이 여편네 저거(?)예요"라며 정체성을 폭로하는 치졸한 폭탄 발언을 던지고, 만옥의 출마를 반대하는 이들은 '더러운 동성애'라는 피켓을 들고 시위에 나선다.영화 속에서 재연이 "아줌마는 어떻게 그렇게 욕심이 많냐"며 삶의 비결을 물었을 때, 만옥이 무심한 듯 던진 답은 가슴을 먹먹하게 만든다.좌절 속에서도 억척스럽게 일어서려는 만옥의 이 삶의 의지는 성소수자가 세상의 편견에 맞서 내지르는 유쾌하면서도 묵직한 항변이다. 영화 속에서 만옥이 친구 정자에게 툭 던지듯 건넸던 또 다른 대사, "친구면 걱정도 좋지만, 응원을 좀 해줘"라는 한 마디 역시 오래도록 귓가에 맴돌았다.우리는 흔히 '너를 걱정해서 하는 말'이라는 명목으로 타인의 삶에 쉽게 잣대를 대고 존재를 부정하곤 한다. 재연에게 던졌던 교사의 "크면 다 정상이 된다"는 충고나 축제장 건너편의 거부 목소리들 역시 편견이 빚어낸 무례한 '걱정'과 '배제'였을 뿐이다. 하지만 그들이 진정 원했던 것은 교정이나 어설픈 동정이 아니었다. 그저 있는 그대로의 모습을 인정하고 곁을 지켜주는 '응원'과 '다정한 연대'였다.영화는 이처럼 차가운 시위가 벌어지는 보수적인 시골 마을 안에서도, 사람과 사람 사이의 따뜻한 온기가 어떻게 피어나는지를 다정하게 포착해 낸다.영화 속 한 장면, 마을 언덕에 함께 앉아 저 멀리 하늘에 선명하게 뜬 무지개를 바라보며 만옥은 재연에게 혼잣말처럼 중얼거린다.비록 '무지개'라는 상징이 뻔해 보일지라도 아름다운 것을 보고 좋다 느끼는 감정만큼은 어쩔 수 없듯이, 타인의 삶과 사랑 역시 그 자체로 존엄하고 소중하다.국내외 유수 영화제에서 찬사를 받은 <이반리 장만옥>은 단순히 성소수자의 고통만을 조명하지 않는다. 차별에 굴하지 않고 유쾌한 반격을 선택한 만옥을 통해 보수적인 시골 마을이 가부장적 질서에서 벗어나 다양성과 온기를 회복해 가는 과정을 담아낸다.축제장 옆 시위대와 영화 속 이들이 들고 있던 붉은 글씨의 피켓을 다시 떠올려본다. 타인이 가진 본연의 모습을 깎아내리고 혐오를 부추기는 문장이야말로 진정 사람의 마음과 사회를 병들게 하는 것이 아닐까.남자가 남자를 사랑하든 여자가 남자의 몸으로 살아가고자 하든, 자신만의 결대로 살아가려는 노력은 누군가에게 피해를 주지 않는 한 존엄한 삶의 방식이다. 성소수자들의 삶 역시 우리 인류라는 거대한 모자이크를 구성하는 아름다운 한 조각이다.영화가 끝난 후 텅 빈 스크린을 바라보며 마음속으로 만옥에게, 그리고 이 세상 모든 '만옥들과 재연들'에게 조용한 응원을 보내본다. 세상의 편견과 차별에 맞서 꺾이지 않는 기세로 오늘도 자리를 지켜내는 그들에게 필요한 것은 차가운 손가락질이나 혐오의 피켓이 아니다. "친구면 응원을 해달라"는 만옥의 외침처럼, 서로의 다름을 있는 그대로 인정하고 따뜻하게 격려해 주는 시선이다.오늘 밤, 세상의 어둠 속 어디선가 외롭게 싸우고 있을 또 다른 '이반리 장만옥'들에게 자그마한 응원의 박수를 보내고 싶다.