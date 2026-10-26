멀리서 보면 조용한 논, 몸을 낮추면 다르게 보입니다

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큰사진보기 ▲허수아비지난해보다 옷은 더 낡고 몸은 더 기울었다. 들판을 지키는 일에 게을리 한 적이 없다. ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월의 논(왼쪽에서 오른쪽으로) 1. 모내기 이후 달포가 지난 논, 2. 볏잎을 접어 흰 줄로 묶어 만든 염낭거미 알집처럼 생긴 산실, 3. 갈거미류, 4. 호랑거미류, 5. 사마귀 유충, 6. 베짱이 유충, 7. 황로 ⓒ 신극채 관련사진보기

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큰사진보기 ▲8월의 논(왼쪽에서 오른쪽으로) 1. 벼꽃, 2. 좀개구리밥, 3. 파리매, 4. 날개만 남은 잠자리 ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월의 논(왼쪽에서 오른쪽으로) 1. 황금 들판, 2. 독활, 3. 물달개비, 4. 왕고들빼기 ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲10월의 논1. 곤포 사일리지, 2. 꽃향유, 3. 고추잠자리, 4. 우리벼메뚜기 ⓒ 신극채 관련사진보기

"트랙터로 논 갈고, 이앙기로 모 심고, 드론으로 병충해 방제하고, 콤바인으로 벼를 거두어 힘들진 않아. 그런데 삯을 주고 나면 남는 것이 없어."

"이까것 얼마나 되겠어. 자식들하고 동기간이랑 나누면 동나지."

"딱! 구십"

▲도리깨질하는 농부 ‘탁탁탁’, 들깨를 터는 힘찬 소리를 담았다. 들어 올리고, 내리치고, 다시 들어 올리는 동작이 이어졌다. 신극채 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

허수아비가 비스듬히 서 있었다. 지난해보다 옷은 더 바랬고 몸은 더 기울어졌다. 한쪽 소매는 하늘을 향하고 다른 쪽은 땅으로 늘어져 있었다. 몇 번을 고쳐 세워도 몸은 다시 기울었다. 그래도 한쪽 손을 치켜든 채 아직 벼를 베지 않은 누런 논을 향해 서 있었다. 파란 하늘 아래 허수아비가 바라보는 논 위로 쏟아지는 가을 햇살이 눈부셨다.지난 10월 22일에 세종시 근교 논길을 걷다가 만난 풍경이다. 많은 논에서 추수가 끝났으나 허수아비 앞에는 수확을 기다리는 벼가 남아 있었다.7월부터 이 일대 논두렁길을 걸었다. 벼가 자라는 논에 햇살이 내려앉으면 걸음이 저절로 느려지기도 했다. 때로 어린 시절의 기억도 문득 찾아왔다. 돌아올 때면 사진 몇 장과 새로운 기억이 남았다.7월 10일, 달포 전에 옮겨 심은 벼가 제자리를 잡았다. 키는 어림잡아 20~30cm쯤 자랐다. 아직은 벼 사이로 논 안을 들여다볼 수 있었다. 줄지어 선 벼를 따라 눈길을 옮기다가, 볏잎을 접어 만든 염낭거미 알집처럼 생긴 것을 발견했다. 그 안에서 알들은 때를 기다릴 것이다. 머지않아 새끼들이 고물거리며 쏟아져 나올 모습이 떠올랐다. 어린 거미들도 보였다. 제 몸에 맞는 거미줄을 쳐놓고 먹잇감을 기다리고 있었다.사마귀와 베짱이도 볏잎에 몸을 기대고 있었다. 늦여름이나 되어야 왕성하게 활동하는 녀석들이 벌써 돌아다니나 싶었다. 그 자리에서 인터넷을 검색해 보니 둘 다 유충이었다. 다 자란 모습에 익숙했던 곤충들을 어린 모습으로 만나니 더 세심하게 들여다보게 되었다. 다가서면 달아나는 곤충도 많아 거리를 두고 살펴야 했다.벼 한 포기, 풀 한 줄기 그리고 거기에 기대어 살아가는 곤충 한 마리, 한 마리가 얽힌 세상이었다. 멀리서 보면 벼가 가지런히 자라는 조용한 논이었다. 하지만 가까이 들여다보니 그 안에서 먹이를 찾고, 몸을 숨기고, 거미줄을 거는 자리였다. 벼가 뿌리를 내리고 몸집을 키우는 동안 어린 생명들도 함께 자라고 있었다.8월 10일, 벼가 논을 가득 채웠다. 논두렁에 풀도 무성해졌다. 논 사이로 난 좁은 길은 풀이 우거져 걷기 어려울 정도였다. 그중에는 풀이 말끔히 베어진 곳도 있었다. 농부의 손길은 멈추지 않고 있었다.벼꽃이 보였다. 꽃잎이라고 할 만한 부분은 없고, 수술대 끝에 매달린 하얀 꽃밥과 보일 듯 말 듯한 암술이 전부였다. 작은 바람에도 벼가 일렁였다. 벼는 꽃가루받이를 마치고 낟알이 여물고 익어 한 톨의 쌀이 될 것이다. 매일 밥상에서 만나는 밥의 시작을 보았다.꽃이 피고 낟알을 맺는 이 무렵은 풍년을 가늠할 시기다. 농부가 날씨에 더욱 마음을 쓸 때다. 비가 오래 이어지면 꽃가루받이가 안 되고 쭉정이가 많아진다. 그래서 옛날에는 이때 큰비가 계속되면 그치기를 비는 기청제를 올렸다는데, 이날은 맑은 날이 이어지고 있었다.논바닥에도 식물이 왕성하게 자랐다. 좀개구리밥이 물 위를 가득 덮었다. 물달개비는 가지를 펼치며 자리를 넓혀 갔다. 짝짓기 하는 파리매 앞에서도 걸음을 멈췄다. 날개만 남은 잠자리가 거미줄에 매달려 있었다. 무슨 일이 있었을까. 남은 흔적으로 짐작할 뿐 그 과정을 보지 못했다. 알 수 있는 것은 사진으로 남긴 그 순간이었다.9월 21일, 벼가 누렇게 익어갔다. 당장 추수해도 될 성싶었지만 아직 벼를 베어낸 논은 없었다. 가을볕에 낟알이 더 여물기를 기다릴 때였다. 논에는 햇살이 넘쳤다. 사진에 어디까지 담을지, 무엇을 담을지 망설이지 않았다. 햇살에 익어가는 벼만으로도 충분했다. 논두렁에서는 꽃이 핀 독활과 왕고들빼기를 만났다. 눈길을 낮추면 벼 아래 물달개비의 보랏빛 꽃이 환했다.논길에서는 눈길 두는 곳에 따라 풍경이 달랐다. 고개를 들면 논들이 너른 들판으로 이어지거나 계단처럼 층을 이루기도 했다. 몸을 낮추면 작은 꽃과 곤충이 보였다. 벼가 자라고 익어가는 동안 그 곁의 생명들도 달라지니, 같은 길을 걸어도 매번 새로웠다.10월 22일, 많은 논에서 추수가 끝나 있었다. 빈 논에는 하얀 비닐로 감싼 둥근 볏짚 뭉치가 있었다. 볏짚을 압축해 비닐로 감싼 뒤 발효시켜 가축의 사료로 쓰는 곤포 사일리지다. '논의 마시멜로'라는 별명이 어울리는 모습이었다.아직 벼를 베지 않은 논에서는 고추잠자리가 날고 메뚜기가 뛰었다. 고추잠자리는 이리저리 방향을 바꾸어 날다가 벼 이삭에 앉았다. 날 때의 분주함은 어디 가고 고개만 이따금 돌렸다. 메뚜기는 날개가 있다는 걸 잊은 듯 통통한 뒷다리를 놀려 뛰어다녔다. 녀석이 뛰어든 볏잎 사이를 살피려 걸음을 또 멈췄다.논으로 사라진 메뚜기를 찾고 있는데, 멀리서 '탁, 탁, 탁' 소리가 들렸다. 소리를 따라 다가갔다. 산어귀 밭에서 할아버지 한 분이 도리깨로 들깨를 털고 있었다. 가까이 다가갈수록 소리는 또렷해지고 들깨 향은 짙어졌다. 잠깐 사진만 찍으려고 했는데 할아버지는 자리를 내주며 앉으라고 했다.올해 농사는 어떠냐고 여쭈었다. 밭 건너편 논을 손으로 가리키며 풍년이 들어도 이문이 남지 않는다고 했다.할아버지는 모내기부터 수확까지, 한 해 농사를 차례로 짚으며 말을 이어갔다. 남는 것이 없다면서도 계절마다 손길을 보탠 논 이야기는 쉽게 끝나지 않았다. 지금 털고 있는 들깨는 어떠냐고 물었다.멀리서 힘 있게 도리깨질하는 모습만 보았을 때는 이렇게 연세가 많으리라고 생각하지 못했다. 마주 앉아 이야기를 나누니 얼굴에 주름이 깊이 패었다. 연세를 여쭙자, 잠시 망설이더니 옅은 미소를 띠며 대답했다.힘차게 들리던 도리깨질 소리가 달리 다가왔다. 할아버지는 이제 농사일이 힘에 부친다고 했다. 여섯 마지기쯤 되는 논밭을 자식들에게 물려주고 싶지만, 세금이 부담되어 망설이고 있다는 말도 덧붙였다.해가 짧아지는 가을날이었다. 할아버지께 인사를 드리고 다시 논길로 나섰다. 도리깨질 소리가 끊이지 않았다. 봄부터 논길을 걸으며 본 논 풍경에 그날 들은 이야기가 더해졌다. 다음에 오면 남은 벼도 베어지고 논의 모습도 달라져 있을 것이다. 이 논길에서 또 무엇을 보고 누구의 이야기를 듣게 될까.