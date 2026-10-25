아픈 아이 새벽 진료 공백, 당진은 어떻게 메울까

큰사진보기 ▲김초롱 당진시의원이 지난 23일 당진시의회 본회의에서 5분 자유발언을 통해 24시간 소아 진료체계 구축과 소아 전용 병동 마련의 필요성을 강조했다. ⓒ 당진시청 관련사진보기

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소아청소년과 전문의 부족으로 야간·휴일 진료를 줄이는 병원이 늘면서 아이들이 갑자기 아플 때 진료받을 곳을 찾기 어려워지고 있다. 진료시간과 의료기관의 위치에 따라 아이와 부모가 겪는 어려움도 달라진다. 무엇보다 소아 의료를 개별 병원의 인력과 재정에만 의존해서는 안정적인 진료체계를 유지하기 어려운 만큼, 아이들이 필요한 순간에 제때 치료받을 수 있도록 의료인력 확보와 진료 기반 마련에 지방정부가 적극적으로 나서야 한다는 목소리가 나오는 이유다.대한소아청소년병원협회가 발표한 의료인력 실태조사에 따르면, 조사 대상 병원 71곳 가운데 74.6%가 전문의 부족을, 87.3%가 간호사 채용의 어려움을 호소했다. 그러면서 전문의 부족으로 야간·휴일 진료를 축소하거나 입원 병상을 줄인 병원도 60.6%에 달했다. 소아 의료인력 부족이 진료시간 단축과 입원 병상 축소로 이어지면서, 필요한 시간에 아이들이 진료받기 어려운 상황이 전국적으로 나타나고 있다.이러한 상황은 당진시의 소아 의료체계 구축 과제와도 맞닿아 있다. 당진종합병원 소아 야간응급진료센터가 운영되고 있지만 진료 시간은 오후 7시부터 다음 날 새벽 2시까지로 제한돼 있어, 이후 시간대에는 아픈 아이들이 적절한 진료를 받기 어려운 상황이라고 짚었다. 소아 전용 병동도 없는 실정이다. 24시간 진료체계를 갖추려면 진료시간 확대뿐 아니라 의료진 확보와 근무 여건 개선, 시설 및 운영비 지원이 함께 이뤄져야 한다. 무엇보다 당진시가 의료기관과 협력해 지속 가능한 운영 방안을 마련해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.김초롱 당진시의원은 지난 23일 열린 당진시의회 제131회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 당진시 소아의료정책을 야간진료 중심에서 24시간 진료체계로 전환하고, 소아 전용 병동을 마련해야 한다고 제안했다. 사실, 당진시는 2023년 4월부터 연평균 15억 원의 예산을 투입해 당진종합병원을 소아야간응급진료센터로 지정·운영하고 있다. 하지만 지난해 당진종합병원 야간진료 이용 환자는 약 4500명이었다. 그럼에도 지역의 야간 소아 진료를 담당하는 의료 기반이 마련돼 있지만, 새벽 2시 이후에는 진료 공백이 생길 수 있어 운영시간 확대와 후속 대책이 필요한 상황이다.지난해 당진시 합계출산율은 1.12명으로 전국 평균 0.8명과 충남 평균 0.92명을 웃돌았으며, 출생아 수는 895명으로 집계됐다. 아이를 낳고 키우기 좋은 도시를 만들려면 출산 지원뿐 아니라 아이들이 아플 때 제때 치료받을 수 있는 의료환경도 뒷받침돼야 한다. 김 의원은 당진종합병원 소아 야간진료가 지역의 소아 의료 공백을 줄이는 데 중요한 역할을 해왔다고 평가하면서도, 운영시간이 다음 날 새벽 2시까지여서 이후 시간대에는 진료받기 어렵다는 점을 지적했다. 그러면서 소아 전용 병동이 없다는 점도 문제로 꼽았다. 24시간 진료체계를 갖추려면 아이들의 특성을 고려한 진료 공간과 병동을 마련하는 것은 물론, 이를 담당할 소아청소년과 전문의 등 의료인력을 확보해야 한다는 취지다.이어 구체적인 방안으로는 24시간 소아 진료가 가능한 의료기관 발굴, 성인 환자와 분리된 소아 전용 진료 공간 및 병동 구축, 의료인력 확보와 운영비·시설비 지원, 단계별 추진 로드맵 수립을 제시했다. 특히 24시간 소아진료 인프라 구축을 민간 의료기관의 자율이나 부담에만 맡겨서는 안 된다며 당진시가 주도적으로 의료기관과 협력하고 지속 가능한 지원체계를 마련해야 한다고 강조했다. 아울러 김 의원은 당진의 출산율을 언급하며 출산 장려 정책과 함께 아이들이 건강하게 자랄 수 있는 의료환경을 갖추는 일도 중요하다고 밝혔다.발언을 마무리하며 김 의원은 "24시간 소아 진료체계를 갖추려면 소아청소년과 전문의를 확보할 수 있는 여건을 만드는 것이 핵심"이라며 "전문의 확보가 이뤄지지 않으면 아이들이 적절한 시기에 진료받기 어려운 상황이 이어질 수 있다"고 말했다. 이어 "아이를 낳고 키우기 좋은 도시를 만들기 위해 24시간 소아 진료체계를 갖춰 부모와 아이들이 당진에서 조금 더 안심하고 생활할 수 있도록 하는 것이 제 목표"라고 강조했다.