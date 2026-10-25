▲“정당의 논리가 시민의 이익 앞서 서는 안돼” 방관식 관련영상보기

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"각 정당의 입장과 가치도 중요하지만, 의회에 들어온 순간만큼은 정당의 색을 내려놓고 오직 '서산시의원'이라는 이름으로 시민만 바라봐야 합니다. 여야를 떠나 시민에게 도움이 되는 일이라면 힘을 모으고, 서로 다른 의견도 충분히 토론하고 존중하는 의회를 만들겠습니다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

제10대 서산시의회가 출범하며 지역사회의 기대와 관심이 쏠리고 있다. 지난 제9대 의회는 의원 간 장기화한 갈등으로 심각한 진통을 겪었고, 이를 지켜보는 시민들의 우려 또한 깊었기 때문이다.제10대 의회 역시 '여야 동수'라는 구조적 한계 속에 출발했지만, 대화와 타협을 통해 원만한 원 구성을 이루어내며 새로운 변화의 신호탄을 쏘아 올렸다.장갑순 의장은 23일 제10대 의회가 여야 동수라는 난관 속에서도 차질 없이 원 구성을 마친 점을 '의미 있는 출발'로 평가했다. 의원 개개인이 서로 배려하고 양보한 덕분에 대화와 타협이라는 성과를 끌어낼 수 있었으며, 이는 서산시의회가 스스로 소통하고 협력할 수 있는 저력을 입증한 계기가 되었다는 설명이다.장 의장은 제10대 의회를 이끌어가며 가장 경계해야 할 요소로 '정당의 논리가 시민의 이익을 앞서는 것'을 꼽았다.한국 지방자치제도의 고질적 문제로 지적되어 온 '집행부 권한 쏠림'과 의회의 감시·견제 기능 약화에 대해 장 의장은 제도적 한계를 직시했다.지난 2022년 지방자치법 개정으로 인사권은 독립되었으나, 조직권과 예산편성권은 여전히 집행부에 예속되어 있다. 인사권만 지닌 채 조직과 예산을 집행부에 의존하는 구조에서는 의회가 독립적이고 대등하게 의정활동을 펼치기 어렵다는 것이다.이를 해결하기 위한 본질적인 해법으로 장 의장은 '지방의회법'의 조속한 제정을 강조했다. 지방의회를 명확한 자치 입법기관으로 규정하고 제도적 기반을 갖춰야만 집행부와의 실질적인 균형이 이루어지고, 나아가 진정한 자치분권이 완성될 수 있다는 시각이다.3선 의원이자 전반기 의장으로서 장 의장이 생각하는 의회와 집행부의 이상적인 관계는 '원칙에 기반한 합리적 견제와 적극적 협력'이다.의회의 본분인 감시와 견제는 집행부의 발목을 잡기 위한 소모전이 아니라, 행정의 투명성과 책임성을 제고해 더 나은 정책을 만들어가는 건설적 과정이어야 한다는 것이다. 잘못된 행정은 엄격히 바로잡되, 시민에게 유익한 정책이라면 적극적으로 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.장갑순 의장은 "의회와 집행부는 수행하는 역할이 다를 뿐, 궁극적으로 지향하는 목표는 '서산의 발전과 시민의 행복'이라는 점에서 하나"라며 앞으로 시민의 뜻이 시정에 제대로 반영되도록 상생과 균형의 의정을 펼쳐나가겠다는 포부를 전했다.