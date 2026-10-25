미국 제안엔 침묵, 중국과는 결속... 김정은이 단둥에서 보낸 메시지

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2026-10-25 08:11:13/ ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 북한과 중국이 지난 15일 압록강 현지에서 신압록강대교 개통식을 열었다고 조선중앙TV가 16일 보도했다. [조선중앙TV 화면] 2026.10.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다. 2026.10.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김정은 북한 국무위원장이 중국의 한국전쟁 참전 기념일을 하루 앞둔 24일, 단둥의 항미원조 기념탑에 헌화했다. 미국과의 정상회담 가능성이 거론되는 시점에 중국과 함께 미국에 맞섰던 역사를 기념한 것이다.중국 측 발표에 따르면 김 위원장은 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석과 함께 기념탑에 헌화하고 기념관을 둘러봤다. 왕이 외교부장도 참석했다. 오후에는 자동차공장을 시찰했고, 단둥을 떠날 때는 왕후닝이 신압록강대교에서 배웅했다.오는 11월 18~19일 중국 선전에서는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 방중을 계기로 김정은과 만날 가능성을 거듭 거론했지만, 지난 19일에는 회담 전망에 "모르겠다"고 답했다. 북한의 호응은 확인되지 않았다. 회담 전망이 불투명해진 가운데 김정은이 공개한 것은 중국과의 결속이었다.김정은은 중국인민지원군의 희생을 추모하기 위해 단둥을 찾았다고 밝혔다. 북중이 오래 이어온 참전 추모에 김정은이 직접 국경을 넘어 참석했다. 북중의 공식 서사에서 항미원조는 함께 미국에 맞서 국가와 체제를 지켜낸 사건이다. 미국과 관계를 개선할 가능성이 거론되는 때에 그 역사를 함께 기리는 모습은, 앞으로도 유지할 관계가 무엇인지를 보여준다. 북미 대화에 응하더라도 중국과의 관계는 유지하겠다는 메시지로 읽힌다.중국도 추모에만 머물지 않았다. 왕후닝은 양국 최고지도자의 합의를 이행하겠다며, 각자의 주권·안보·발전 이익을 지킬 외부 환경을 마련하기 위해 전략적 소통과 협력을 강화하겠다고 밝혔다. 과거의 희생을 기린 자리에서 현재의 협력을 약속한 셈이다.뒤이어 나온 공장과 다리는 그 관계가 어디로 이어지는지 보여준다. 신압록강대교는 지난 15일 정식 개통됐다. 김정은은 개통 아흐레 만에 직접 다리를 이용해 중국을 찾았다. 함께 싸웠다는 유대를 앞세우고, 그 유대를 교역과 인적 왕래로 이어가는 구성이다.북한은 미국의 제안에 응답하지 않는 동안에도 중국과의 통로를 넓히는 모습을 보여줬다. 미국과의 관계 개선이 북한에 남은 유일한 선택지도 아니라는 점을 부각한다. 미국이 제재 완화와 경제적 보상으로 북한을 움직이려 한다면, 북한이 그 제안을 얼마나 절실하게 필요로 하는지부터 다시 계산해야 한다.여기에 이번 방문의 대미 압박 효과가 있다. 북한은 중국과의 결속을 공개하면서, 미국과의 관계 개선을 위해 자신이 먼저 달라질 것이라는 기대에 선을 긋고 있다. 미국이 만나려는 북한은 이미 다른 대외 관계를 넓혀가고 있으며, 그 관계를 유지한 채 협상하려 한다는 것이다.북한이 원하는 대화의 조건은 이미 나와 있다. 김정은은 올해 2월 노동당 대회에서 미국이 북한의 현 지위를 존중하고 적대시 정책을 철회하면 좋게 지내지 못할 이유가 없다고 밝혔다. 핵보유 현실을 받아들이고 관계 개선을 논의하라는 요구다.최선희 외무상의 지난 9월 24일 담화는 한발 더 나갔다. 최 외무상은 핵보유 지위의 영속성을 주장하며, 핵을 가진 북한을 중심으로 지정학적 구도를 재편해야 한다는 취지로 말했다. 미중 정상회담 직전에 나온 발언이었다.이 요구는 중국에도 닿는다. 중국이 미국과 북한 문제를 논의하더라도 북한을 비핵화 대상으로 놓고 협의하지 말라는 압력으로 읽을 수 있기 때문이다. 북한은 중국의 지지를 원하면서도, 그 지지가 자신이 거부하는 협상으로 돌아오라는 요구에 쓰이는 것은 경계하는 셈이다.왕후닝이 이번에 확인한 것은 북중의 정치적 신뢰와 협력이다. 북한의 핵보유에 대한 중국의 동의는 발표되지 않았다. 북한은 중국과의 협력을 자신의 협상력으로 활용하려 하고, 중국은 미국과의 관계를 관리하면서 북한에 대한 영향력도 유지하려 한다. 서로의 이해가 겹치는 부분에서 결속을 다지고 있는 것이다.미국의 공개 표현에는 변화가 있다. 백악관은 지난 5월 미중 정상회담 결과를 설명하며 북한 비핵화라는 공동 목표를 명시했다. 9월 발표에는 북한 문제를 논의했다고만 적었다. 같은 문서에서 이란의 핵무기 보유를 허용하지 않겠다는 합의는 명시했다. 다만 미국은 9월 한·미·일 공동성명에서 북한의 완전한 비핵화를 재확인했다. 발표문의 변화만으로 정책 전환을 확정할 수는 없다.북한이 요구하는 변화와 미국이 받아들일 변화 사이에는 여전히 간극이 있다. 단둥 방문은 그 간극이 남아 있는 때에 이뤄졌다. 김정은은 중국과 함께 미국에 맞섰던 역사를 기념하고, 오늘의 협력과 앞으로의 연결을 확인했다. 핵무기를 보유하고 중국과 협력하는 북한을 전제로 미국이 관계 개선을 논의하라는 기존 요구에 무게를 싣는 모습이다.APEC을 앞둔 이번 행보를 읽을 때도 회담 개최 여부에만 매달릴 필요는 없다. 북한은 만남의 제안에 응답을 서두르지 않으면서 자신이 유지할 관계와 지위를 공개하고 있다. 미국에는 북한을 설득할 방법과 함께, 북한에 내놓을 제안도 돌아보게 하는 압박이다.북한은 미국과의 관계 개선 가능성을 남겨두면서 한국에 대한 적대국 방침은 유지해 왔다. 북미가 가까워져도 남북관계는 얼어붙어 있을 수 있다. 한국이 경계해야 할 위험은 회담 소식을 늦게 듣거나 정상들의 사진에서 빠지는 데 그치지 않는다.미국은 본토에 대한 위협을 줄이고, 중국은 한반도 긴장을 관리하며, 북한은 핵능력을 유지한 채 경제적 보상을 얻는 거래를 생각할 수 있다. 그 과정에서 한국을 겨냥한 위협은 남겨두면서 한미연합훈련이나 전략자산 운용의 조정부터 약속한다면 어떻게 될까. 한국의 방위에 영향을 주는 조건을 다른 나라들이 먼저 정하고, 한국에는 그 조건을 이행하기 위한 협의를 요청하는 상황이다.미국의 정치적 판단이 연합방위의 계획을 바꾸는 일은 이미 있었다. 지난 8월 한미 군 당국은 트럼프 대통령의 축소 지시 이후 진행 중이던 을지 자유의 방패(UFS) 연습의 기간과 규모를 미국 측 제안으로 조정했다. 애초 27일까지였던 일정은 21일로 단축됐다. 최종적으로 한미가 함께 조정했다고 해도, 결정의 방향을 누가 먼저 정했는지는 따로 살펴야 한다.부분적인 합의도 한국의 안전에 도움이 될 수 있다. 핵·미사일 능력을 제한하고 충돌 위험을 낮춘다면 평가할 성과다. 그래서 더욱 무엇을 제한하고 무엇을 보상할지 정하는 과정에 한국의 요구가 들어가야 한다. 미국이 얻는 성과와 한국에 남는 위험을 함께 다뤄야 한다.그 과정에서 밀려난다면 흔히 말하는 '한국 배제'보다 타격이 더 크다. 한국이 협상의 조건을 만드는 당사자에서, 남이 정한 합의를 이행하는 쪽으로 밀려나는 일이다. 한미 간 통화와 설명이 이어져도 한국의 결정권은 줄어들 수 있다.김정은은 단둥에서 미국과 대화하더라도 유지할 관계를 보여줬다. 그 북한과 미국이 새로운 관계를 논의할 때, 한국의 안전까지 한국이 빠진 자리에서 정해질 수 있다는 위험을 봐야 한다. 결과를 설명받을 때는 이미 조건을 바꾸기 늦을 수 있다.