김미경 작가를 만난 후 나에게 던진 질문

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큰사진보기 ▲정갈한 손글씨 안내판이 정겨움을 더하고 있다 ⓒ 이점록 관련사진보기

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큰사진보기 ▲따뜻한 온기와 지혜가 피어날 무대, 작가의 자리에 놓인 책과 북모형판넬 ⓒ 이점록 관련사진보기

"간절함과 궁핍이 나를 만들었다."

"인공지능은 기술이 아니라 새로운 문명이다."

"인플루언서로서 분리적 언어에 굴하지 말라."

"시선을 받는 자가 이긴다."

"결국 '인간다움'이 가장 중요한 경쟁력이다."

"목표는 AI가 할 수 있지만, 삶의 목적은 AI가 결코 대신할 수 없다."

"나는 어떻게 생존할 것인가"

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

인공지능이 사람의 일을 빠르게 바꾸고 있다. 글을 쓰고, 정보를 찾고, 생각을 정리하는 일까지 척척 해낸다. 그렇다면 사람만이 할 수 있는 일은 무엇일까.그 질문을 품고 10월 24일 토요일 오후, 서울 마포구 서교동에 있는 <오마이뉴스> 마당집을 찾았다. 오마이포럼 '다시, 인간다움의 시대—AI 문명에서 내 일의 진짜 가치를 찾는 법'에 참석하기 위해서다.하얀 대문 안으로 들어서자 정갈한 손글씨로 쓴 안내판이 먼저 눈에 들어왔다.오늘도 오연호 대표기자가 직접 내린 드립커피 향이 은은하게 퍼졌다. 익숙한 풍경에 가을의 기운이 내려앉아 있었다. 참석자들은 인사를 나누고 사진을 찍으며 행사 시작을 기다렸다.이날 초청 손님은 <김미경의 플러스 휴먼>을 쓴 김미경 작가였다. 나는 지난 7월 17일 <오마이뉴스> 책동네에 이 책의 서평을 썼다. 책으로 먼저 만난 저자를 직접 마주한다니 반가웠다. 애초 6월 13일로 예정되어 있던 포럼이 연기된터라 기다림도 길었다.방송에서 보던 김 작가는 실제로도 활기가 넘쳤다. 참석자들과 눈을 맞추며 인사를 나누고, 기념사진을 찍을 떄마다 환하게 웃었다. 테이블 앞에는 책표지를 담은 판넬이 묵직하게 자리를 잡고 있었고, 책들이 가지런히 놓여 있었다. 이곳에서 펼쳐질 새로운 지혜와 열정의 이야기에 사람들의 시선이 자연스레 모여들었다.포럼은 오연호 대표의 인사말로 문을 열었다. 오 대표는 AI 기술이 일자리를 바꾸고 사회 곳곳에 새로운 불안을 불러오는 현실. 오 대표는 빌 게이츠가 제안한 것으로 알려진 '인간 전용 구역'의 개념을 꺼내 들었다. 기술이 아무리 발전해도 인간이 지켜야 할 영역은 무엇인지 질문을 던졌다.마이크를 넘겨받은 김미경 작가는 책을 쓰게 된 계기와 자신의 경험을 풀어놓았다. 특유의 재치있는 입담에 객석에서는 웃음이 터졌다. 그러다 어느 대목에서는 웃음이 잦아들고 고개를 끄덕이는 사람들이 눈에 띄었다.그의 이야기는 듣다 보니 지금의 자리에 이르기까지 쌓였을 시간들이 떠올랐다. 사람들 앞에서 거침없이 말하는 오늘의 모습 뒤에도 버텨야 했던 날들이 있었을 것이다.이어진 대담에서 오 대표는 책의 핵심을 짚어 물었고, 김 작가는 자신의 생각을 답했다. AI를 새로운 도구의 등장으로만 볼 수 없다는 이야기였다. 일하는 방식과 삶을 대하는 태도까지 달라지는 문명적 변화라는 것이다.나는 마음에 걸리는 표현들을 수첩에 옮겨 적었다.현장에서 받아 적은 메모를 바탕으로 정리한 문장들이다. 그중에서도'인간다움이 경쟁력'이라는 말이 오래 남았다. 더 빠르고 정확한 능력만으로 사람의 가치를 설명할 수 있을까. 기술이 잘하는 일을 따라잡는 데만 매달리다 보면 정작 사람에게 중요한 것을 놓칠 수도 있겠다는 생각이 들었다.대담 말미에 오 대표가 개정판에 새롭게 담고 싶은 내용이 있는지 물었다. 김 작가는 삶의 목표와 목적을 구분하며 답했다.수첩에 적은 뒤 한동안 그 문장을 바라봤다. 목표를 세우고 달성하는 데 AI의 도움을 받을 수는 있다. 하지만 무엇을 위해 살아갈 것인지는 다른 문제다. 어떤 일을 선택하고, 누구와 함께하며, 무엇을 남길 것인가. 그 질문 앞에서는 결국 자기 삶의 주인이 답해야 한다.1부 프로그램이 끝나자 나는 미리 챙겨온 명함을 들고 김 작가에게 다가갔다. 명함을 건네자 그가 눈을 맞추며 받아주었다. 이어 준비해 간 책을 펼쳐 사인을 부탁했다. 펜 끝이 속표지 위를 지나갔다. 책에는 작가의 친필 서명이 남았다.휴대전화를 열어 <오마이뉴스> 서평도 보여드렸다. 김 작가는 기사를 살펴봤다. 책을 읽고, 마음에 남은 것을 글로 옮기고, 그 글을 저자에게 보여주는 일. 독자로서 책을 만나는 데서 한 걸음 더 나아간 순간이었다. 내가 쓴 글이 책을 쓴 사람에게 닿았다. 그 짧은 만남이 반가웠다.시민기자로 글을 쓰면서 취재 현장에서 사람들을 만난다. 책을 읽고 서평도 쓴다. 하지만 글이 사람과 사람 사이를 이어주는 순간은 매번 새롭다. 그날은 책 한 권이 저자와 독자를 연결하고, 다시 한 편의 글이 그 사이에 놓이는 모습을 눈앞에서 보았다.마당집을 나서며 포럼에서 적은 문장들을 다시 떠올렸다. AI는 정보를 정리하고 문장을 다듬는 데 도움을 줄 수 있다. 하지만 어떤 사람의 이야기에 귀를 기울일지, 무엇을 기록할지, 그 장면에서 어떤 의미를 발견할지는 글을 쓰는 사람의 몫이다.취재 현장에서 만난 사람의 표정과 말투, 잠시 머뭇거리던 순간까지. 숫자와 정보만으로는 다 담아낼 수 없는 것들이 있다. 그 곁에 머물러 듣고, 기록하고, 독자에게 전하는 일. 내가 시민기자로서 계속하고 싶은 일도 거기에 있다.손에 든 책 한 권이 조금 다르게 느껴졌다. 읽고 밑줄을 긋는 데서 끝나는 책이 아니었다. 내 일과 삶을 돌아보게 하는 질문이 그 안에 있었다. AI가 무엇을 할 수 있는지는 앞으로 더 많이 알게 될 것이다. 그러나 나는 무엇을 위해 글을 쓰고, 어떤 사람으로 살아갈 것인지. 그 답까지 기술에 맡길 수는 없다.마당집에서 보낸 가을 오후. 책으로 만난 저자를 직접 만나고, 그의 말에 귀 기울이며, 나 자신의 질문을 다시 꺼내 들었다.더 잘하는 법만큼이나 무엇을 위해 하는지 묻는 일. 그 질문을 놓지 않는 것이 내가 지키고 싶은 인간다움이다.